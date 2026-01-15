ЕС объявил о начале подготовки новой стратегии безопасности

В Евросоюзе объявили о начале подготовки новой стратегии безопасности

Tекст: Тимур Шайдуллин

Евросоюз приступил к разработке новой стратегии безопасности, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции на Кипре, передает ТАСС.

Она отметила: «Мы только начинаем работу над новой европейской стратегией безопасности, и на начальном этапе нецелесообразно заранее жестко ограничивать или, наоборот, расширять перечень тем. В конечном итоге, когда мы представим европейскую стратегию безопасности, вы получите ответы и на этот вопрос».

По словам главы Еврокомиссии, главная задача процесса – собрать знания, учесть геостратегические перемены и существующие потребности, а также дать адекватный ответ на вызовы современного мира. В ходе пресс-конференции обсуждался и вопрос о возможном создании Европейского совета безопасности, однако конкретных решений по данному вопросу пока не принято.

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс ранее выступал за формирование постоянной европейской армии численностью в 100 тыс. военнослужащих и предлагал поднять дискуссию о создании Европейского совета безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава оборонного ведомства Словакии заявил, что инициатива Евросоюза по созданию армии численностью 100 тыс. человек дублирует функции НАТО.

А лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что план Урсулы фон дер Ляйен по формированию европейской армии направлен на поддержку Украины, а не на защиту Гренландии.

Вместе с тем планы Евросоюза по перевооружению оказались под угрозой из-за почти полной зависимости от редкоземельных металлов из Китая.