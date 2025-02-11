Американская компания представила систему управления роями дронов в трех средах

Американская к L3Harris Technologies представила платформу Amorphous для управления группами дронов в трех средах

Tекст: Жанна Жилина

Американская компания L3Harris Technologies представила новую платформенную систему управления Amorphous, сообщает ТАСС.

Инновационная разработка позволяет одновременно управлять группам беспилотников разного типа, находящимися на земле, на воде и в воздухе. Система синхронизирует действия дронов, координируя их автономную работу. Она позволяет беспилотникам взаимодействовать друг с другом в автономном режиме, минимизируя вмешательство оператора.

Вице-президент компании Тоби Мэгсиг подчеркнул, что концепция «роя без лидера» снижает риски для операций в случае уничтожения командного пункта.

Платформа Amorphous имеет открытую архитектуру, что позволяет ей легко интегрироваться с беспилотными аппаратами различных типов от разных производителей. Разработка представлена на фоне усилий Пентагона по улучшению управления роями дронов для противостояния системам радиоэлектронной борьбы.

Между тем, в военном технополисе «Эра» Минобороны представлена целая серия новейших боевых роботов. Среди них выделяются модели тяжелого штурмового комплекса на базе танков типа Т-72.

Кроме того, в России создали защитную систему обнаружения и подавления беспилотников «Купол», оснащенную искусственным интеллектом.