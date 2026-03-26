  • Новость часаЭксперт назвал контрмеры против плана Британии задерживать суда с российской нефтью
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Стармер разрешил задержания судов российского «теневого флота»
    Словакия намерена стать крупнейшим производителем боеприпасов для армий Европы
    Энтомолог обвинил СССР в распространении энцефалитного клеща
    Юшков назвал последствия возможного перекрытия Красного моря
    Турецкий танкер с нефтью из России подвергся атаке дронов в Черном море
    Иран захотел узаконить плату за проход через Ормузский пролив
    Набиуллина сообщила о миллионе самозапретов на кредиты ежемесячно
    В шахте имени Ленина в Горловке нашли литий
    Мнения
    Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    0 комментариев
    Ольга Андреева Русская свобода как шаг в пропасть

    Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    5 комментариев
    26 марта 2026, 13:20 • В мире

    В Европе началась битва за топливо

    В Европе началась битва за топливо
    @ Christophe Ena/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Вербинина

    Cерию срочных мер принимают страны Евросоюза в целях борьбы с резким ростом цен на все виды топлива. Происходящее сопровождается и политическими скандалами, и давлением на нефтяные концерны, и борьбой со спекулянтами, и даже противостоянием стран внутри ЕС. И это притом что перед нами, похоже, только начало настоящего кризиса.

    С началом войны США и Израиля против Ирана Европа оказалась в ловушке – как территория, которая не добывает, а прежде всего покупает энергоносители. В ЕС взлетели цены на все виды топлива. Ситуация все больше нервирует европейцев, как простых обывателей, так и политиков – а между тем никто даже не может гарантировать, что цены остановятся на том уровне, на котором они находятся сейчас.

    Во Франции уже подсчитали, что в мае цена на нефть может подняться до 130 долларов, если война на Ближнем Востоке затянется, и особенно сильно это повлияет на дизель и авиационный керосин. Дело в том, что именно более тяжелые сорта нефти из этого региона идеально подходят для производства керосина и дизеля, в то время как более легкая американская нефть в основном используется для производства бензина.

    Если цена на нефть марки «Брент» в какой-то момент совершила скачок на 46% (с 80 до 110 долларов за баррель), то дизель подорожал на 80%, а керосин – на 110%. Бензин тоже в стороне не остается. Как подсчитали эксперты, нефть дороже 130 долларов означает, что цена бензина на заправке будет гораздо выше обычных для Европы двух евро. При этом Европа уже страдает от структурного дефицита дизеля, так что кризис может только усугубиться.

    «Наиболее популярное во Франции топливо, а именно дизельное (на которое приходится примерно 68% потребления автомобильного топлива), в среднем превысило 2,10 евро за литр на автозаправочных станциях по всей стране… что на 9,1 цента больше, чем неделю назад, и более чем на 0,4 евро больше, чем в начале конфликта между Ираном, Израилем и США. Таким образом, цена на дизельное топливо находится на самом высоком уровне с июня 2022 года», – сокрушается «Фигаро».

    Чтобы смягчить удар, французское правительство в начале недели поручило руководству пяти нефтеперерабатывающих заводов на территории страны «в кратчайшие сроки» изучить возможность «быстро нарастить на какое-то время производство продуктов нефтепереработки». Таким образом правительство надеется «снизить напряженность на европейских топливных рынках» и «укрепить положение Франции» в случае, если блокада Ормузского пролива затянется.

    Также правительство объявило о пакете мер поддержки для некоторых секторов экономики, включая транспортников и сельское хозяйство. Однако перспективы остаются не слишком радостными, так как заинтересованные лица уже заклеймили меры как недостаточные. Кроме того, французский нефтяной гигант Total Energies констатировал, что увеличить выпуск продукции не может, так как тот и так находится на максимуме, а канадская компания North Atlantic, недавно ставшая владельцем нефтеперерабатывающего завода в Граваншоне, дала понять, что может увеличить выпуск продукции максимум на 10%, и то если очень повезет.

    Дополнительно правительство с целью стабилизации рынка распорядилось достать из стратегического резерва несколько миллионов баррелей нефти (по соглашению с Международным энергетическим агентством в рамках высвобождения 400 млн баррелей нефти из запасов на долю Франции приходится 14,6 млн). Однако в итоге разразился скандал, так как депутат «Национального объединения» Жан-Филипп Танги обвинил правительство в том, что оно отправило эту нефть на мировые рынки, вместо того чтобы использовать ее внутри страны. Министр финансов Ролан Лескюр заявил, что это дезинформация и что «ни один баррель, ни один литр не покинули Францию».

    Однако оппозиционный депутат настаивает на том, что стратегические резервы страны управляются в интересах не народа, а богачей, и спрогнозировал «новый нефтяной шок», если ситуация с Ормузским проливом не разрешится. Единственное решение, которое позволило бы сдержать рост цен, – это снижение налогов на бензин и другие виды топлива, но правительство категорически отказалось на него идти.

    Также Танги прозрачно намекнул, что

    правительство Франции провернуло ловкую операцию, закупив несколько месяцев назад в резервы нефть по 60 долларов и выгодно продав ее теперь по 100, вместо того чтобы использовать в интересах граждан.

    Правительство Германии по-своему решило бороться с ростом цен на топливо: так, по примеру Австрии предполагается принять закон, по которому цены на автозаправках будет запрещено повышать чаще, чем раз в день. Как отметил депутат от СДПГ Арманд Цорн, цены эти растут, «как показания термометра на солнце».

    Кроме того, министр финансов Катерина Райхе хочет ввести правило, чтобы нефтеперерабатывающие компании обосновывали необходимость резких повышений цен на топливо. Оппозиция в Германии требует введения налога на сверхприбыль для нефтяных концернов, но пока непохоже, что правительство пойдет на подобную меру.

    Пока в Германии обсуждают, сколько раз в день на автозаправках можно менять цены на топливо, правительство Испании одобрило целый пакет из 80 мер, в который вошли снижение НДС на бензин, дизель, газ с 21% до 10%, аналогичное снижение НДС для счетов за электричество, субсидия в размере 20 центов за литр для некоторых профессиональных секторов, включая транспорт и сельское хозяйство, уменьшение налогов за установку солнечных батарей и т. д.

    Топливный кризис уже начал расходиться кругами в целом по экономике ФРГ. Например, русские жители Германии массово жалуются на резкий рост цен на еду. А правительство, в свою очередь, специальным распоряжением заморозило рост арендной платы за жилье, чтобы стабилизировать рынок жилья в непростой экономической ситуации.

    В Италии премьер Джорджа Мелони опубликовала декрет, который на 20 дней обеспечивает снижение цен на топливо на 25 центов. Правительство пояснило, что это «срочная и временная мера», а вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что «итальянцы будут платить (за топливо) меньше, чем немцы, французы и испанцы». Также вводятся дополнительные меры поддержки для некоторых секторов, включая транспорт, и меры по надзору за уровнем цен с целью предотвращения спекуляций.

    Тем временем в Европе в целом растет и крепнет «топливный туризм», когда граждане одного государства приезжают заправиться в другое, где бензин или дизель оказались значительно дешевле. Одним из самых привлекательных направлений стала Словакия, где вынуждены были ввести ограничения и в конце концов объявили, что иностранным автомобилистам в течение ближайших 30 дней будут продавать топливо дороже, потому что пора и честь знать.

    Еврокомиссия, имеющая претензии к правительству Роберта Фицо, который, с ее точки зрения, слишком пророссийски настроен, тотчас объявила о том, что это «чрезвычайно дискриминационная мера, не отвечающая европейскому праву», и пообещала предпринять «необходимые юридические меры».

    В свою очередь, правительство Фицо указывает на то, что на границе с Польшей словацкие автозаправки остались без топлива, потому что рачительные поляки привыкли приезжать сюда заправляться за меньшую цену, чем у себя дома. Вскоре после начала войны на Ближнем Востоке словацкое правительство договорилось с нефтеперерабатывающим заводом на своей территории о замораживании цен на топливо, но тем не менее вынуждено было объявить в стране энергетический кризис из-за ситуации вокруг нефтепровода «Дружба», функционированию которого препятствуют на Украине.

    Между тем в ЕС уже появилась первая страна, которая вынуждена была ввести ограничения на продажу топлива,

    и этой страной стала Словения. Как объявил премьер-министр Роберт Голоб, для частных автомобилей продажа ограничивается 50 литрами в сутки, а для предприятий и представителей сельского хозяйства – 200 литрами. «Хочу вас заверить: в Словении достаточно топлива, резервы заполнены и дефицита не будет», – добавил премьер. Хотя это заявление противоречит действиям (зачем вводить лимит на то, чего и так хватает), правительству Словении стоит отдать должное – цены оно держит на стабильно низком уровне.

    Впрочем, пока что самый острый дефицит энергоносителей ощущает Юго-Восточная Азия – Вьетнам, Бангладеш, Непал, Индия. Но если ситуация не изменится и блокада Ормузского пролива будет продолжена, то еще более жестокий дефицит топлива в ЕС наступит уже в апреле, предупредил гендиректор Shell Ваэль Саван. И тогда европейским чиновникам придется выбирать между своими русофобскими предрассудками и необходимостью снабжать промышленность и население дешевыми энергоносителями из России.

    Главное
    Российские войска освободили харьковскую Шевяковку
    ВСУ атаковали Выборг дронами с канадскими зарядами
    Индийские НПЗ отказались от доллара при оплате российской нефти
    В Израиле сообщили о гибели командующего ВМС Ирана
    NYT: Хаос в аэропортах США стал символом власти Трампа
    В Челябинске девятиклассник ранил школьницу из сигнального пистолета
    В Подольске задержали троих подозреваемых в избиении журналиста Рен ТВ

    «Почта России» получит сверхспособности

    Минцифры подготовило законопроект о масштабной поддержке «Почты России» в надежде вывести ее из тотальной убыточности. С одной стороны, власти наделяют предприятие сверхспособностями, например, монопольным правом на посылки до 20 кг. С другой стороны, расчищают рынок от конкурентов, делая сильнее маркетплейсов. Что из этого получится? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    Перейти в раздел

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации