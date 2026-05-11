Задолженность по ЖКХ 2026: как узнать долг по квартире, оплата ЖКУ

Задолженность по ЖКХ - это сумма, которую потребитель не внёс в срок за жилищно-коммунальные услуги управляющей компании или ресурсоснабжающей организации. В обиходе такой долг называют задолженностью по квартплате или долгом по квартире. Начиная с 31-го дня просрочки на долг начисляются пени, а при длительном уклонении от оплаты дело передаётся в суд.

Что такое задолженность по ЖКХ

Обязанность оплачивать жилищно-коммунальные услуги закреплена в статье 153 Жилищного кодекса РФ. Срок внесения платежа - до 10-го числа месяца, следующего за расчётным, если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом. В ряде договоров срок перенесён до 15-го числа.

Долги по ЖКХ и задолженность по коммунальным платежам - понятия равнозначные: они охватывают все виды обязательных начислений за пользование жилым помещением. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги включает две группы услуг:

коммунальные услуги: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, обращение с твёрдыми коммунальными отходами;

холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, обращение с твёрдыми коммунальными отходами; жилищные услуги: содержание общего имущества в многоквартирном доме, управление многоквартирным домом, взносы на капитальный ремонт.

Задолженность возникает в момент пропуска срока платежа. Однако пени начинают начисляться только с 31-го дня просрочки - это предусмотрено частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса РФ. В первые 30 дней долг уже считается просроченным, но штрафные санкции не применяются.

Если у квартиры несколько собственников, они несут солидарную ответственность по оплате. Это означает, что долг и пени могут быть взысканы с любого из них без необходимости выделения доли каждого.

Долг может возникнуть даже у добросовестного плательщика - без его вины. Распространённые причины: управляющая компания допустила ошибку в расчётах; деньги отправлены по устаревшим реквизитам; произошёл технический сбой в системе начислений; средства списаны со счёта через банковское приложение, но ещё не поступили получателю на момент формирования квитанции. В таких случаях необходимо сохранить подтверждение оплаты и подать в УК заявление о перерасчёте.

Как проверить задолженность по ЖКХ

Проверить задолженность по квартире и узнать точный размер долга можно несколькими способами - онлайн и при личном обращении.

Через ГИС ЖКХ. Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (dom.gosuslugi.ru) - основной федеральный ресурс для проверки долгов. Для входа используется подтверждённая учётная запись на Госуслугах. На стартовой странице необходимо перейти по ссылке «Узнать о задолженности», после чего в личном кабинете отобразятся начисления по всем подключённым поставщикам. Задолженность выделяется красным цветом. Там же можно оплатить квитанции онлайн, не выходя из кабинета.

Через приложение «Госуслуги.Дом». Мобильное приложение позволяет отслеживать начисления, получать уведомления о появлении задолженности и оплачивать счета. Функционально оно дублирует ГИС ЖКХ, но удобнее для ежемесячного контроля.

Через портал Госуслуг. Непосредственно на gosuslugi.ru проверить и оплатить задолженность по ЖКУ нельзя - для этого создан отдельный ресурс, ГИС ЖКХ. Однако если управляющая компания обратилась в суд и возбуждено исполнительное производство, его статус отображается в разделе «Штрафы и долги» личного кабинета на Госуслугах. Постановления судебных приставов также поступают в личный кабинет.

Через сайт ФССП. На сайте Федеральной службы судебных приставов (fssprus.ru) в разделе «Банк данных исполнительных производств» отображаются только те долги, которые уже прошли через суд и переданы приставам на принудительное взыскание. Поиск выполняется по Ф. И. О. и дате рождения должника. Текущие долги, по которым нет судебного решения, в базе не отображаются. Это публичный ресурс - проверить через него можно любое лицо, в том числе родственника, зная его Ф. И. О. и дату рождения.

Через банковское приложение. Большинство крупных банков интегрировали в свои приложения раздел «ЖКУ» или «Коммунальные платежи». Для проверки долга необходимо указать поставщика услуг и номер лицевого счёта. Данные доступны круглосуточно, задолженность можно погасить сразу. Таким же образом проверяется задолженность за электроэнергию по лицевому счёту и долги по другим коммунальным услугам, если квитанции по ним поступают раздельно. Лицевой счёт указан в последней полученной квитанции.

Через сайт управляющей компании или ЕИРЦ. В личном кабинете на сайте УК отображаются история начислений и текущий долг. Единый информационно-расчётный центр (ЕИРЦ) формирует единый платёжный документ в ряде регионов - проверить задолженность там можно по лицевому счёту или адресу.

В региональных сервисах. В Москве для проверки и оплаты ЖКУ используется портал mos.ru. В Санкт-Петербурге и других субъектах РФ действуют собственные региональные расчётные системы. Адрес нужного регионального ресурса уточняется на сайте управляющей компании.

Лично в управляющей компании или МФЦ. При обращении с паспортом и правоустанавливающими документами на квартиру сотрудник УК предоставит полные сведения о задолженности и историю платежей. В МФЦ можно получить копию финансового лицевого счёта - официальный документ с данными о наличии или отсутствии долга, который принимается нотариусами и судами.

Как узнать задолженность по ЖКХ родственников

Проверить долги по квартире родственника без доступа к личному кабинету её владельца затруднительно, поскольку ГИС ЖКХ выдаёт данные только по привязанным к аккаунту адресам. Существуют следующие варианты.

По лицевому счёту через банковское приложение или сайт ЕИРЦ . Если номер лицевого счёта известен, проверку может выполнить любой пользователь - авторизация под чужой учётной записью не требуется.

. Если номер лицевого счёта известен, проверку может выполнить любой пользователь - авторизация под чужой учётной записью не требуется. Через сайт ФССП (fssprus.ru). Позволяет проверить, возбуждено ли в отношении родственника исполнительное производство. Для поиска достаточно Ф. И. О. и даты рождения - сервис открыт для всех без регистрации.

Позволяет проверить, возбуждено ли в отношении родственника исполнительное производство. Для поиска достаточно Ф. И. О. и даты рождения - сервис открыт для всех без регистрации. Через Госуслуги. С февраля 2026 года на портале появился сервис проверки задолженностей третьих лиц по данным исполнительных производств. Для физического лица указываются Ф. И. О., дата рождения и регион.

С февраля 2026 года на портале появился сервис проверки задолженностей третьих лиц по данным исполнительных производств. Для физического лица указываются Ф. И. О., дата рождения и регион. Лично в управляющей компании. При наличии нотариально оформленных полномочий или согласия владельца сотрудник УК вправе предоставить информацию о задолженности.

Необходимо учитывать: долги за коммунальные услуги не переходят к новому собственнику при покупке квартиры (статья 210 ГК РФ). Исключение составляют взносы на капитальный ремонт - они следуют за помещением и переходят к новому владельцу согласно части 3 статьи 158 ЖК РФ.

Как оплатить задолженность по ЖКХ

После установления размера долга его можно погасить несколькими способами.

Онлайн через ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru) - оплата картой прямо в личном кабинете.

Через мобильное приложение банка - в разделе «ЖКУ» по лицевому счёту.

Через банковский терминал - необходимо вставить карту, перейти в раздел «Платежи», указать лицевой счёт или адрес. При вводе данных необходимо проверять реквизиты - ошибка в лицевом счёте может привести к зачислению средств на чужой счёт.

На почте или в кассе банка - по бумажной квитанции.

Через сайт или приложение управляющей компании.

При оплате необходимо указывать назначение платежа - отдельно погашение основного долга и отдельно оплату пеней. Это исключает технические ошибки при зачислении. Если сумма в квитанции кажется завышенной, рекомендуется не задерживать оплату, а одновременно подать в УК заявление о перерасчёте - срок рассмотрения составляет до 10 дней.

С 1 июля 2025 года в России запущена система цифрового взыскания задолженности через ГИС ЖКХ. Это ускоряет передачу дел о просроченных долгах в суд без бумажного документооборота.

Последствия непогашенной задолженности по ЖКХ

Последствия неуплаты нарастают поэтапно и зависят от срока просрочки.

Начисление пеней. С 31-го по 90-й день просрочки пени составляют 1/300 ключевой ставки Банка России от суммы долга за каждый день. Начиная с 91-го дня - 1/130 ключевой ставки за каждый день. Пени начисляются только на сумму основного долга; начисление пеней на пени не допускается. До 1 января 2027 года действует льготный порядок расчёта: для исчисления пеней используется меньшая из двух ставок - 9,5 % годовых (ставка, действовавшая на 27 февраля 2022 года) или ключевая ставка ЦБ РФ на день фактической оплаты.

Для взносов на капитальный ремонт установлен фиксированный размер пеней - 1/300 ключевой ставки на весь период просрочки независимо от её продолжительности.

Ограничение и приостановление услуг. Ограничение предоставления коммунальной услуги возможно, если задолженность по ней превышает сумму двух месячных размеров платы, рассчитанных исходя из норматива потребления. При этом общий долг по ЖКУ сам по себе не является основанием для приостановления конкретной услуги - задолженность должна быть именно по той коммунальной услуге, предоставление которой планируется ограничить.

До приостановления исполнитель обязан направить должнику письменное предупреждение и предоставить 20 дней на погашение долга. Если с должником заключено соглашение о рассрочке и он соблюдает его условия, приостановление применяться не может. Приостановление также не должно приводить к нарушению прав иных потребителей, добросовестно исполняющих свои обязанности, в том же доме.

Судебное взыскание. При задолженности до 500 000 рублей управляющая компания вправе обратиться к мировому судье за судебным приказом без проведения полноценного судебного заседания. Судебный приказ выносится без вызова сторон и без судебного разбирательства. После его получения исполнительный документ передаётся судебным приставам. При задолженности свыше 500 000 рублей дело рассматривается в районном суде в общем порядке.

Меры судебных приставов. После возбуждения исполнительного производства приставы вправе:

арестовать банковские счета должника;

обратить взыскание на имущество;

ограничить выезд за рубеж при задолженности свыше 30 000 рублей;

удерживать часть заработной платы или пенсии.

В 2026 году ФССП работает в тесной интеграции с банками: сведения о возбуждении исполнительного производства поступают в личный кабинет на Госуслугах практически в режиме реального времени.

Выселение. Выселение из собственного жилья за долги по ЖКУ законодательством не предусмотрено. В отношении нанимателей жилых помещений по договору социального найма выселение теоретически возможно при задолженности более шести месяцев при отсутствии уважительных причин, однако на практике применяется крайне редко и требует судебного решения.

Справка об отсутствии задолженности по коммунальным платежам

Справка об отсутствии задолженности по ЖКХ - официальный документ, подтверждающий, что на определённую дату у собственника или нанимателя нет долгов по лицевому счёту. Документ содержит сведения об адресе помещения, периоде проверки, наименовании поставщиков услуг и подтверждение отсутствия задолженности. На готовом документе проставляются дата выдачи, подпись ответственного сотрудника и печать организации.

Когда требуется справка. Документ запрашивают в следующих ситуациях:

при купле-продаже квартиры - покупатель вправе убедиться, что задолженность по квартплате продавца не перейдёт к нему;

- покупатель вправе убедиться, что задолженность по квартплате продавца не перейдёт к нему; при оформлении ипотеки - банки могут запрашивать её для подтверждения финансовой дисциплины заёмщика;

- банки могут запрашивать её для подтверждения финансовой дисциплины заёмщика; при оформлении субсидии на оплату ЖКУ - справка подтверждает отсутствие задолженности на момент подачи заявления;

- справка подтверждает отсутствие задолженности на момент подачи заявления; при вступлении в наследство - наследники могут запросить документ на умершего родственника;

- наследники могут запросить документ на умершего родственника; при усыновлении ребёнка - органы опеки проверяют финансовую добросовестность заявителя;

- органы опеки проверяют финансовую добросовестность заявителя; при участии в судебных разбирательствах - справка принимается нотариусами и судами в качестве официального доказательства.

Кто вправе получить справку. Документ выдаётся собственнику жилья, нанимателю, совершеннолетним членам семьи, которые самостоятельно оплачивают услуги ЖКХ, а также законным представителям (родителям, опекунам, попечителям) и наследникам. При обращении третьего лица необходимо предъявить нотариально удостоверенную доверенность.

Где получить справку об отсутствии задолженности по ЖКХ

Через ГИС ЖКХ онлайн. Если управляющая компания подключена к системе, справку можно заказать в личном кабинете на сайте dom.gosuslugi.ru. Для этого необходимо авторизоваться через подтверждённую учётную запись на Госуслугах, перейти в раздел «Помещение», выбрать опцию «Заказать справку». Документ поступит в личный кабинет или на адрес электронной почты, указанный при регистрации. Этот способ удобен при нахождении в другом городе или за рубежом.

Через приложение «Госуслуги.Дом». Мобильная версия ГИС ЖКХ позволяет заказать справку по той же схеме - через раздел «Помещение» выбранного адреса.

В управляющей компании или ТСЖ. При личном обращении достаточно предъявить паспорт; в ряде случаев запрашиваются документы на квартиру. Срок выдачи - до трёх рабочих дней. Альтернативный вариант - подать заявку по электронной почте УК, если такой порядок предусмотрен регламентом организации.

В МФЦ («Мои документы»). Специалист МФЦ принимает заявление и документы по принципу одного окна и передаёт запрос в управляющую компанию. Справка выдаётся в том же МФЦ, однако срок увеличивается до семи рабочих дней. При себе необходимо иметь паспорт и, при необходимости, правоустанавливающие документы на квартиру.

В ЕИРЦ. В регионах, где действует Единый информационно-расчётный центр, можно запросить специализированную форму (в ряде регионов - форму 22). Обращение возможно онлайн через сайт ЕИРЦ или лично в офисе.

У ресурсоснабжающих организаций. Если жильё напрямую обслуживается ресурсоснабжающими организациями (без УК), справка запрашивается у конкретного поставщика - по электроэнергии, газу, воде и т. д. - в личном кабинете на сайте организации или при личном обращении.

Срок действия справки. Документ действителен в течение 10 дней с даты выдачи. Ограниченный срок обусловлен тем, что коммунальные платежи начисляются ежемесячно и состояние счёта может измениться. При необходимости предоставить актуальную справку заказывать её следует непосредственно перед сделкой или подачей заявления.

Что делать при отказе в выдаче справки. Если организация отказывает в выдаче документа или нарушает установленные сроки, собственник вправе подать письменное заявление с требованием разъяснить причину отказа, обратиться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию, оспорить отказ в системе досудебного обжалования на портале Госуслуг. Если в выданной справке обнаружена ошибка, необходимо обратиться в организацию, её выдавшую, с письменным заявлением о внесении исправлений.

Как избежать задолженности по ЖКХ

Контроль платежей. Рекомендуется регулярно проверять состояние лицевого счёта через ГИС ЖКХ или банковское приложение - не реже одного раза в месяц. Уведомления о начислениях удобно получать через приложение «Госуслуги.Дом». Это позволяет своевременно выявлять расхождения между реально оплаченными суммами и данными поставщика.

Подтверждение оплаты. Следует сохранять квитанции и чеки об оплате - бумажные или электронные. При задержке зачисления средств после оплаты через банковское приложение наличие подтверждающего документа позволяет оспорить начисление пеней.

Рассрочка при финансовых трудностях. При временной невозможности оплатить долг полностью рекомендуется незамедлительно обратиться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию с заявлением о предоставлении рассрочки. В большинстве случаев соглашение о рассрочке позволяет приостановить начисление пеней на согласованный период. Отдельные управляющие компании проводят акции по списанию пеней при условии полного погашения основного долга.

Субсидии. Граждане с низкими доходами, у которых расходы на ЖКУ превышают максимально допустимую долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, установленную в регионе, вправе оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Субсидия снижает финансовую нагрузку, однако не освобождает от погашения уже накопленного долга - её назначение возможно только при отсутствии подтверждённой задолженности.

Своевременное оспаривание ошибочных начислений. Если в квитанции обнаружена ошибка, необходимо подать в управляющую компанию письменное заявление о перерасчёте с приложением документов об оплате. При отказе УК в перерасчёте следует обратиться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию. Жалобы принимаются онлайн через ГИС ЖКХ, а также в территориальных подразделениях инспекции лично или по почте.