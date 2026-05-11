Глава Saudi Aramco Нассер назвал действующий энергокризис крупнейшим в истории
Глобальный дефицит энергоносителей стал самым серьезным за все время наблюдений, заявил руководитель саудовской компании Saudi Aramco Амин Нассер.
«Энергетический шок, начавшийся в первом квартале, является самым масштабным в мировой истории», – сказал он, передает ТАСС.
Руководитель корпорации подчеркнул высокую степень устойчивости предприятия в текущих условиях. Нассер добавил, что Saudi Aramco способна выйти на максимальный уровень стабильной добычи нефти в 12 млн баррелей в сутки в течение трех недель.
Масштабные перебои наглядно продемонстрировали критическую значимость углеводородов для всей планеты. По мнению топ-менеджера, наблюдаемый кризис спровоцирован именно острой нехваткой предложения, а не растущим спросом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер спрогнозировал нормализацию ситуации на мировом нефтяном рынке не раньше 2027 года.