Глава Saudi Aramco Нассер назвал действующий энергокризис крупнейшим в истории

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Энергетический шок, начавшийся в первом квартале, является самым масштабным в мировой истории», – сказал он, передает ТАСС.

Руководитель корпорации подчеркнул высокую степень устойчивости предприятия в текущих условиях. Нассер добавил, что Saudi Aramco способна выйти на максимальный уровень стабильной добычи нефти в 12 млн баррелей в сутки в течение трех недель.

Масштабные перебои наглядно продемонстрировали критическую значимость углеводородов для всей планеты. По мнению топ-менеджера, наблюдаемый кризис спровоцирован именно острой нехваткой предложения, а не растущим спросом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер спрогнозировал нормализацию ситуации на мировом нефтяном рынке не раньше 2027 года.