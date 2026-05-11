Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.6 комментариев
Биржевые цены на газ в Европе превысили 550 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе днем в понедельник растут почти на 3%, превысив отметку 550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Июньские фьючерсы по индексу TTF, который является крупнейшим газовым хабом Европы и расположен в Нидерландах, открыли торги на уровне 550,2 доллара за тысячу кубометров, что на 2,6% выше предыдущего закрытия, передает РИА «Новости». К 14.45 по московскому времени цена достигла 552 долларов, зафиксировав рост на 2,9%.
Такая динамика расчетов сравнивается с ценой предыдущего торгового дня, которая составляла 536,5 доллара за тысячу кубометров.
Ранее показатель заполненности газовых резервуаров в странах Европейского союза преодолел отметку в 35%.