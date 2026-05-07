Tекст: Вера Басилая

По словам Захаровой, российское общество возмущено тем, что Армения, долгое время считавшаяся братской страной, стала трибуной для Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что визит Зеленского был воспринят как демонстрация поддержки главы неонацистского киевского режима, которого в Ереване принимали радушно.

Захарова также отметила, что приезд Зеленского в Ереван показал гражданам Армении, какое будущее для них готовит Евросоюз. По ее словам, Брюссель использует Зеленского как символ своей политики, и этот визит дал армянам понять планы ЕС относительно их страны.

Кроме того, Захарова прокомментировала декларацию саммита Армения-ЕС, состоявшегося в Ереване 4-5 мая. По ее мнению, армянские власти подталкивают республику к агрессивным евроатлантическим структурам, которые чужды традиционным европейским культурным ценностям.

Она добавила, что, несмотря на обещания кредитных средств от ЕС, рядовые граждане Армении не увидят этих денег. В результате, по мнению Захаровой, жители республики будут вынуждены работать на выплату долгов Брюсселю и обеспечивать интересы Евросоюза.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и Владимир Зеленский провели встречу на полях саммита в Ереване.

Зеленский сделал ряд провокационных антироссийских заявлений.

Армянские политики предупредили о риске ухудшения отношений с Москвой из-за данного визита.