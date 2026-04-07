  • Новость часаУчитель скончалась после нападения школьника в Пермском крае
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Генерал авиации Попов: Ради спасения пилота F-15 США пошли на отчаянные меры
    Иран обязал суда использовать название «Персидский залив» при проходе через Ормуз
    Депутаты рады Украины начали терять здоровье, зрение и слух
    Трамп захотел собирать плату за проход по Ормузскому проливу
    Иран заявил о стратегическом провале операции США в Исфахане
    В Казахстане заявили о переходе ВСУ красных линий атакой на КТК
    Новые угрозы США ударить по Ирану вызвали рост цен на нефть
    В Москве произошел массовый сбой у операторов связи и банков
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

    Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в балтийском регионе.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему мы стали меньше пить

    Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

    13 комментариев
    7 апреля 2026, 09:00 • Общество

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции?

    Еще с середины зимы противник начал предпринимать дополнительные усилия для того, чтобы сдержать наступление российской группировки «Восток» в районе Гуляйполя по направлению далее на запад, на Орехов. Это тот редкий случай, когда действия Киева были мотивированы военными, а не политическими соображениями. Падение Орехова может привести к обрушению всей оборонительной системы ВСУ на запорожском и днепропетровском направлениях, поскольку далее за этим укрепрайоном практически нет никаких крупных населенных пунктов.

    В частности, ВСУ пытались восстановить старую оборонительную линию по реке Гайчур, а также накапливать для проведения контрударов дополнительные силы к северу и северо-востоку от Гуляйполя. Противник использовал стратегию концентрации сил на отдельных участках линии боевого соприкосновения и даже снял из-под Орехова наиболее дееспособные десантно-штурмовые бригады, то есть едва ли не все имеющиеся у ВСУ резервы.

    В первую очередь новый кулак ВСУ концентрировался в районе села Большемихайловка. Задачей, очевидно, было ударить во фланг российской группировке и отрезать ее или хотя бы затормозить ее продвижение.

    Появилось у ВСУ и некое подобие новой тактики. Свои штурмовые бригады ВСУ стали разбивать на небольшие группы, которые впервые за год атаковали российские позиции не пешком, а на бронемашинах, что казалось украинскому Генштабу хорошей идеей для создания перевеса на первой линии. На самом же деле

    переход на тактику рейдов малыми группами был для ВСУ предопределен критической нехваткой личного состава.

    Затем была проведена разведподготовка, в результате которой противник выявил несколько ослабленных участков на фланге группировки «Восток». Дело в том, что основной вектор продвижения группировки был и остается на запад на Орехов, а фланговое направление, развернутое на север, стало второстепенным и серьезного давления на противника там не оказывалось. Это и позволило ВСУ в течение двух недель накопить там эти самые несколько рейдовых групп.

    В феврале они сходу проскочили реку Вороная, вышли в степь и по открытому пространству прошли до окраин сел Степовое и Терновое. Там они попытались закрепиться в двух небольших лесополосах – единственной позиции, которая могла бы хоть как-то подтвердить их продвижение по степи. Зайти в сами села им так и не удалось.

    Относительно успешные действия рейдовых групп ВСУ в первые дни этой операции были обусловлены наличием у противника большого количества терминалов Старлинк, позволяющим координировать их продвижение. Но не имея возможности закрепиться в чистом поле на длительное время, рейдовые группы противника были обречены на уничтожение.

    Подкрепить чем-либо это продвижение ВСУ уже не смогло. Через несколько дней группы противника были отброшены и от этих сел, и от лесополос, и линия боевого соприкосновения практически вернулась к очертанию января за одним исключением: часть степи прочно ушла в серую зону, в которой доминируют российские беспилотники. Рейдовые группы противника потеряли всю технику и понесли большие потери, а оставшиеся силы были выведены обратно в Большемихайловку.

    Затем ВСУ была предпринята вторая попытка прорваться на этом фланге аналогичным рейдовым образом на нескольких бронемашинах. Теперь вектор движения был прямо на село Орестополь, которое практически смыкается с Большемихайловкой по берегу реки Вороной. За ним противник попробовал продвинуться по берегу реки до Сосновки, но также был отброшен.

    В целом зимнего наступательного потенциала ВСУ хватило на две-три недели. Эффект действий под Гуляйполем оказался для ВСУ ничтожным, разве что часть открытой степи перешла в «серую зону».

    Но с началом весны интенсивность боестолкновений на запорожском и днепропетровском направлениях не снизилась, как это происходит обычно, а увеличилась. Противник продолжает использовать стратегию концентрации сил на отдельных участках линии боевого соприкосновения, чтобы затормозить продвижение ВС РФ.

    К настоящему моменту российские войска сохранили наступательный порыв к западу от Гуляйполя, пройдя поселок Железнодорожное (Зализничное), который считался у ВСУ основной позицией до окраин Верхней Терсы и села Гуляйпольское, от которых до Орехова уже недалеко.

    Под самим Ореховом оборона ВСУ сейчас держится на крупном оборонительном узле на высоте юго-восточнее города перед Малой Токмачкой. Кроме того, противник пытается контратаковать и в самой Малой Токмачке, которая уже несколько раз переходила из рук в руки. Несмотря на переброску сюда двух относительно свежих бригад противника,

    ВС РФ продолжают продвижение и сокращают расстояние до Орехова. Сейчас оно доходит до двух десятков километров на разных участках.

    Темп продвижения ВС РФ на большом участке от реки Днепр до Гуляйполя если и замедлился, то не из-за попытки противника контратаковать, а по естественным причинам. Российские войска сейчас отказываются от аналогичных рейдовых операций, планируя более активные наступательные действия на летнюю кампанию. Кроме того, идет процесс накопления резервов и выхода на более выгодные конфигурации первой линии.

    Аналогичная ситуация складывается и в районе река Днепр – Степногорск, хотя там бои носят более маневренный характер. Дело в том, что на том участке в степи располагается куст крупных сел, одно из которых – Новояковлевка была взята штурмом еще зимой, как раз в тот период, когда противник проводил свою первую рейдовую операцию.

    В районе Степногорска рейды противника заканчиваются попыткой закрепиться в подвалах сел, в которые ВСУ успевает заскочить, с последующим их оттуда выкуриванием.

    ВС РФ несколько раз, особенно в районе Степногорска, выходили на новые позиции «на плечах» разбитых рейдовых групп противника, которые выдыхались и оголяли целые участки фронта.

    В качестве опорной позиции, в которой накапливаются рейдовые силы, ВСУ используют крупное село Камышеваха, а далее через реку Конка осуществлялись попытки выйти или в степь, или на трассу М-18 от города Запорожья. Единственное отличие: здесь противник может осуществлять снабжение непосредственно из города Запорожья, что позволяет быстрее накапливать силы по реке Конка.

    Темп продвижение группировки «Восток» в предыдущие месяцы был настолько высок, что оперативная пауза была воспринята как чуть ли не отказ от дальнейшего фронтального наступления на Орехов. Но это лишь внешнее впечатление, сложившееся по контрасту с событиями осенне-зимней кампании. Оценочно, ВС РФ могут быть готовы возобновить крупномасштабные наступательные операции на запорожском направлении к лету. При этом фланг группировки все еще требует усиления, поскольку противник может попытаться к середине апреля вновь нарастить рейдовую группу, на которую придется отвлекать дополнительные силы.

    Главное
    Дрон ВСУ во Владимирской области убил трех человек в жилом доме
    Стало известно о росте поставок военных грузов на Украину из Молдавии
    Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба энергобезопасности Европы
    Москва предложила убежище Мадуро
    Центробанк напомнил о начавшейся «Монетной неделе»
    По факту нападения подростка на учителя в Пермском крае завели дело
    Экипаж миссии «Артемида II» достиг рекордно удаленной от Земли точки

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Перейти в раздел

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Китайский бизнес начал торговать военными секретами США в Иране

    Против Америки в Иране начали действовать ее же методами – частные китайские компании начали продавать данные о местоположении военных объектов Штатов в регионе. Информация собирается при помощи космических спутников, после чего анализируется и дорабатывается искусственным интеллектом. Если раньше такие технологии были доступны только США и еще нескольким государствам, то сейчас разведка космического уровня стала доступна частникам. К чему приведет эта утрата монополии государств на разведданные? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Какой церковный праздник сегодня, 7 апреля 2026: Благовещение, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 7 апреля 2026 года, православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников. Этот день посвящен благой вести о рождении Спасителя и считается символом надежды, обновления и духовной радости. Верующие соблюдают традиции, посещают богослужения и стараются провести день в мире и молитве. Разбираемся, что означает этот праздник, что можно и нельзя делать сегодня и какие обычаи сохранились до наших дней.

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации