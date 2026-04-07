Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

Tекст: Евгений Крутиков

Еще с середины зимы противник начал предпринимать дополнительные усилия для того, чтобы сдержать наступление российской группировки «Восток» в районе Гуляйполя по направлению далее на запад, на Орехов. Это тот редкий случай, когда действия Киева были мотивированы военными, а не политическими соображениями. Падение Орехова может привести к обрушению всей оборонительной системы ВСУ на запорожском и днепропетровском направлениях, поскольку далее за этим укрепрайоном практически нет никаких крупных населенных пунктов.

В частности, ВСУ пытались восстановить старую оборонительную линию по реке Гайчур, а также накапливать для проведения контрударов дополнительные силы к северу и северо-востоку от Гуляйполя. Противник использовал стратегию концентрации сил на отдельных участках линии боевого соприкосновения и даже снял из-под Орехова наиболее дееспособные десантно-штурмовые бригады, то есть едва ли не все имеющиеся у ВСУ резервы. В первую очередь новый кулак ВСУ концентрировался в районе села Большемихайловка. Задачей, очевидно, было ударить во фланг российской группировке и отрезать ее или хотя бы затормозить ее продвижение. Появилось у ВСУ и некое подобие новой тактики. Свои штурмовые бригады ВСУ стали разбивать на небольшие группы, которые впервые за год атаковали российские позиции не пешком, а на бронемашинах, что казалось украинскому Генштабу хорошей идеей для создания перевеса на первой линии. На самом же деле переход на тактику рейдов малыми группами был для ВСУ предопределен критической нехваткой личного состава.

Затем была проведена разведподготовка, в результате которой противник выявил несколько ослабленных участков на фланге группировки «Восток». Дело в том, что основной вектор продвижения группировки был и остается на запад на Орехов, а фланговое направление, развернутое на север, стало второстепенным и серьезного давления на противника там не оказывалось. Это и позволило ВСУ в течение двух недель накопить там эти самые несколько рейдовых групп.

В феврале они сходу проскочили реку Вороная, вышли в степь и по открытому пространству прошли до окраин сел Степовое и Терновое. Там они попытались закрепиться в двух небольших лесополосах – единственной позиции, которая могла бы хоть как-то подтвердить их продвижение по степи. Зайти в сами села им так и не удалось.

Относительно успешные действия рейдовых групп ВСУ в первые дни этой операции были обусловлены наличием у противника большого количества терминалов Старлинк, позволяющим координировать их продвижение. Но не имея возможности закрепиться в чистом поле на длительное время, рейдовые группы противника были обречены на уничтожение.

Подкрепить чем-либо это продвижение ВСУ уже не смогло. Через несколько дней группы противника были отброшены и от этих сел, и от лесополос, и линия боевого соприкосновения практически вернулась к очертанию января за одним исключением: часть степи прочно ушла в серую зону, в которой доминируют российские беспилотники. Рейдовые группы противника потеряли всю технику и понесли большие потери, а оставшиеся силы были выведены обратно в Большемихайловку.

Затем ВСУ была предпринята вторая попытка прорваться на этом фланге аналогичным рейдовым образом на нескольких бронемашинах. Теперь вектор движения был прямо на село Орестополь, которое практически смыкается с Большемихайловкой по берегу реки Вороной. За ним противник попробовал продвинуться по берегу реки до Сосновки, но также был отброшен.

В целом зимнего наступательного потенциала ВСУ хватило на две-три недели. Эффект действий под Гуляйполем оказался для ВСУ ничтожным, разве что часть открытой степи перешла в «серую зону».

Но с началом весны интенсивность боестолкновений на запорожском и днепропетровском направлениях не снизилась, как это происходит обычно, а увеличилась. Противник продолжает использовать стратегию концентрации сил на отдельных участках линии боевого соприкосновения, чтобы затормозить продвижение ВС РФ.

К настоящему моменту российские войска сохранили наступательный порыв к западу от Гуляйполя, пройдя поселок Железнодорожное (Зализничное), который считался у ВСУ основной позицией до окраин Верхней Терсы и села Гуляйпольское, от которых до Орехова уже недалеко.

Под самим Ореховом оборона ВСУ сейчас держится на крупном оборонительном узле на высоте юго-восточнее города перед Малой Токмачкой. Кроме того, противник пытается контратаковать и в самой Малой Токмачке, которая уже несколько раз переходила из рук в руки. Несмотря на переброску сюда двух относительно свежих бригад противника,

ВС РФ продолжают продвижение и сокращают расстояние до Орехова. Сейчас оно доходит до двух десятков километров на разных участках.

Темп продвижения ВС РФ на большом участке от реки Днепр до Гуляйполя если и замедлился, то не из-за попытки противника контратаковать, а по естественным причинам. Российские войска сейчас отказываются от аналогичных рейдовых операций, планируя более активные наступательные действия на летнюю кампанию. Кроме того, идет процесс накопления резервов и выхода на более выгодные конфигурации первой линии.

Аналогичная ситуация складывается и в районе река Днепр – Степногорск, хотя там бои носят более маневренный характер. Дело в том, что на том участке в степи располагается куст крупных сел, одно из которых – Новояковлевка была взята штурмом еще зимой, как раз в тот период, когда противник проводил свою первую рейдовую операцию.

В районе Степногорска рейды противника заканчиваются попыткой закрепиться в подвалах сел, в которые ВСУ успевает заскочить, с последующим их оттуда выкуриванием.

ВС РФ несколько раз, особенно в районе Степногорска, выходили на новые позиции «на плечах» разбитых рейдовых групп противника, которые выдыхались и оголяли целые участки фронта.

В качестве опорной позиции, в которой накапливаются рейдовые силы, ВСУ используют крупное село Камышеваха, а далее через реку Конка осуществлялись попытки выйти или в степь, или на трассу М-18 от города Запорожья. Единственное отличие: здесь противник может осуществлять снабжение непосредственно из города Запорожья, что позволяет быстрее накапливать силы по реке Конка.

Темп продвижение группировки «Восток» в предыдущие месяцы был настолько высок, что оперативная пауза была воспринята как чуть ли не отказ от дальнейшего фронтального наступления на Орехов. Но это лишь внешнее впечатление, сложившееся по контрасту с событиями осенне-зимней кампании. Оценочно, ВС РФ могут быть готовы возобновить крупномасштабные наступательные операции на запорожском направлении к лету. При этом фланг группировки все еще требует усиления, поскольку противник может попытаться к середине апреля вновь нарастить рейдовую группу, на которую придется отвлекать дополнительные силы.