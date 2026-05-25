В Белоруссии отреагировали на визит Тихановской в Киев

Парламент Белоруссии назвал приезд Тихановской на Украину провокацией

Tекст: Вера Басилая

Киевские власти намерены использовать белорусскую оппозицию для возможных провокаций против республики, однако Минск не поддастся на эти попытки, передает ТАСС. Такое мнение высказал заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич, комментируя визит Светланы Тихановской на Украину.

«Реагировать тут не на что. Она никто и ничто. Она будет выпрашивать деньги, а киевский режим их хочет использовать для прикрытия каких-то возможных экстремистских шагов», – подчеркнул парламентарий. По его словам, белорусские спецслужбы внимательно отслеживают ситуацию, поэтому все подобные планы обречены на провал.

Гайдукевич также отметил, что попытки втянуть Белоруссию в вооруженное противостояние не увенчаются успехом. Главной задачей республики остается защита государственной границы и предотвращение удара в спину России. Депутат добавил, что Киев стремится расширить масштабы конфликта, рассчитывая вовлечь в него европейские страны, чтобы продлить свое существование.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые приехала на Украину.

В Министерстве иностранных дел России назвали этот визит политическим туризмом.

Несколькими днями ранее Владимир Зеленский пригрозил руководству Белоруссии превентивными мерами.