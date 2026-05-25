  Местный житель погиб при ударе украинского БПЛА по автомобилю в Энергодаре
    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву
    Лавров на примере заправки самолета рассказал о продолжении колонизации Африки Западом
    Единственный парусник Украины получил повреждения после взрыва в Одессе
    Из-за ИИ в моду вошли опечатки и орфографические ошибки
    Путин подписал закон о защите исторической правды
    Путин разрешил привлекать ВС России для защиты арестованных за рубежом россиян
    Сотрудники атакованного колледжа в Старобельске попали в базу «Миротворца»
    Иран выразил готовность вывезти высокообогащенный уран в Китай
    Во Франции вандалы осквернили мемориал Второй мировой войны с танком США
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский идет по пути Муссолини

    Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Почему американцы заметают следы биолабораторий на Украине

    СМИ со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщили, что среди военнослужащих ВСУ массово распространяется хантавирус. Совпадение? Допустим. Как и то, что Нацразведка США именно сейчас озаботилась деятельностью своих биолабораторий на Украине. Или это подготовка к новой пандемии?

    Ярослав Игнатовский Ярослав Игнатовский Мир подошел к глобальному цифровому перелому

    Мир отказывается от модели, где цифровое пространство регулировали частные корпорации. Это был режим корпоративного суверенитета, при котором правительства оказались отстранены от регулирования ключевой инфраструктуры.

    25 мая 2026, 23:00 • Новости дня

    Жертвами ударов украинских БПЛА по ДНР стали двое детей и пятеро взрослых

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ударов украинских БПЛА по населенным пунктам ДНР погибли семь человек, в том числе двое детей, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    «В Калининском районе Горловки в результате атаки ударного БПЛА ВФУ на легковой автомобиль погибла семья: девочка 2012 года рождения, мальчик 2013 года рождения, женщина 1986 года рождения, мужчина 1982 года рождения», – сообщил Пушилин в «Максе».

    Еще трое мужчин стали жертвами ударов БПЛА в Макеевке, Дебальцево и Енакиево.

    Ранения различной степени тяжести получили 15 мирных жителей, среди которых четыре ребенка. Пострадали также медики бригады скорой помощи, прибывшие на вызов в Горловке после атаки.

    Удары затронули Донецк, Селидово, Старобешевский и Новоазовский округа. В результате повреждены четыре дома, объекты инфраструктуры, спецтехника, три легковых автомобиля и городской автобус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Пушилин сообщил о ранении пяти мирных жителей из-за атак украинских беспилотников. Несколькими днями ранее массированный налет дронов на гражданскую инфраструктуру региона привел к гибели женщины и ранению восьми человек.

    25 мая 2026, 16:44 • Новости дня
    МИД анонсировал системные удары по объектам в Киеве после теракта в Старобельске
    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское внешнеполитическое ведомство заявило о переходе к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве после теракта ВСУ в Старобельске.

    В сообщении на сайте МИД подчеркнуто, что решение связано с атакой украинских войск на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске.

    «Совершенная ВСУ в ночь на 22 мая с использованием БПЛА кровавая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛНР) стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей», – говорится в заявлении.

    «Хунта Зеленского и ее западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений против наших людей, продемонстрировали на весь мир своё грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права», – подчеркивает МИД.

    В ведомстве отметили  грубое нарушение положений Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов, предусматривающих защиту мирных жителей в условиях вооруженных конфликтов, а также Конвенции о правах ребёнка 1989 года и других ключевых норм международного права.

    «Все это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве», – заявляет МИД. По сообщению ведомства, удары будут наноситься по местам проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, которые используются киевским режимом при содействии натовских специалистов, отвечающих за поставки комплектующих, разведданные и целеуказание. Отдельно подчеркнуто, что удары предусмотрены и по центрам принятия решений, и по командным пунктам.

    В ведомстве обратили внимание, что перечисленные объекты рассредоточены по всему Киеву. В связи с этим иностранным гражданам, включая сотрудников дипломатических миссий и представительств международных организаций, рекомендовано как можно скорее покинуть город, а жителям украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры киевских властей.

    В понедельник МИД объявил о подготовке заявления по ответным ударам по Киеву.

    Напомним, в результате удара ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек.

    Президент России Владимир Путин связал эту атаку с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.

    25 мая 2026, 17:21 • Новости дня
    МИД России призвал иностранцев срочно покинуть Киев
    Tекст: Валерия Городецкая

    Иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, рекомендуется как можно скорее покинуть Киев, заявил МИД России.

    Жителям украинской столицы ведомство советует не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Владимира Зеленского.

    «Вооруженные Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    В министерстве подчеркнули, что указанные объекты рассредоточены по всему городу.

    Ранее МИД анонсировал системные удары по ВПК Украины после теракта в Старобельске.

    Напомним, в результате удара ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек.

    25 мая 2026, 22:56 • Видео
    Самая приятная женщина США уходит в отставку

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    25 мая 2026, 08:59 • Новости дня
    Минюст Казахстана отказался исполнять решение суда против Газпрома

    Казахстан отказался взыскать с Газпрома 1,4 млрд долларов по иску «Нафтогаза»

    Tекст: Мария Иванова

    Попытка взыскать с российской корпорации почти 1,5 млрд долларов по иску «Нафтогаза» потерпела неудачу, поскольку арбитражный спор не имеет никакого отношения к юрисдикции Астаны, отметил министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев.

    Астана не будет исполнять решение суда Международного финансового центра, признавшего вердикт швейцарского арбитража по иску украинского «Нафтогаза» к российскому Газпрому на сумму более 1,4 млрд долларов, передает ТАСС.

    «Республика Казахстан не станет транзитной площадкой для исполнения решений, не имеющих с ней правовой связи. Так, правовые механизмы республики не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с ее юрисдикцией, в связи с чем рассматриваемое решение суда МФЦА не будет исполнено на территории Казахстана», – заявил министр юстиции Ерлан Сарсембаев.

    Глава ведомства пояснил, что в деле нет связи с местной юрисдикцией. Российская корпорация не является участником центра, а сама спорная сделка совершалась за его пределами. Кроме того, стороны не договаривались передавать дело на рассмотрение в Астану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд Международного финансового центра «Астана» постановил взыскать с Газпрома более 1,4 млрд долларов в пользу украинского «Нафтогаза».

    Ранее швейцарский суд обязал российскую компанию выплатить эту сумму по транзитному контракту.

    Арбитражный суд Петербурга полностью запретил украинской стороне добиваться исполнения иностранных судебных решений.

    25 мая 2026, 11:52 • Новости дня
    Эксперт объяснил потерю самолетом ВВС Британии сигнала GPS возле России

    Эксперт Кнутов: Самолет британского министра потерял GPS-сигнал из-за украинских дронов

    Tекст: Олег Исайченко

    Ситуация с потерей самолетом министра обороны Британии спутникового сигнала решается крайне просто: Прибалтике нужно запретить пролет украинских БПЛА через свою территорию, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее газета The Times сообщила, что самолет Королевских ВВС, на борту которого находился Джон Хили, подвергся воздействию средств РЭБ.

    «Европейские самолеты регулярно летают близ российской границы. Дополнительную напряженность создает и то, что Украина использует воздушное пространство стран Прибалтики для нанесения ударов по России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его оценкам, в этих условиях сохранять сигнал GPS над пограничной территорией между РФ и прибалтийскими республиками значило бы содействовать противнику в наведении дронов на российские военные и гражданские объекты. «Поэтому руководством нашей страны предпринимаются определенные меры защиты», – добавил собеседник.

    Впрочем, оговорился Кнутов, говорить однозначно, что британский борт попал под воздействие комплексов РЭБ, не стоит. «Но даже если это и стало причиной потери самолетом министра обороны Британии спутникового сигнала, то случившееся свидетельствует об одном: ЕС и НАТО не надо разрешать украинским БПЛА пролетать через территорию Прибалтики», – подчеркнул спикер.

    Как полагает собеседник, британские СМИ неслучайно раздули ситуацию с инцидентом. «Задача – нагнетать обстановку, чтобы увеличивать военные расходы, а также отвлекать внимание британцев от проблем в правительстве», – уточнил Кнутов, напомнив, что премьер-министра Кира Стармера призывают уйти в отставку.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Корнилов. Он иронично отметил, что это стало доброй традицией: как только рейтинги очередного британского министра обороны падают и ему надо бороться за свой пост, Россия начинает «блокировать сигналы его самолета у своих границ».

    Эксперт в этой связи напомнил о материале той же The Times за март 2024 года, когда Россия якобы «блокировала сигнал самолета министра обороны Британии Гранта Шаппса». «Через месяца три этот Шаппс был с треском уволен. Видимо, Хили понимает, что с приходом нового премьера (а этот вопрос уже не за горами) ему тоже придется защищать свой пост. Вот и давай летать возле границ России», – написал Корнилов в своем Telegram-канале.

    «В условиях, когда над Прибалтикой в нашу сторону летят военные дроны, мы, конечно, должны блокировать GPS-сигналы любых военных летательных аппаратов возле наших границ. А Хили со своими дружками летел на военном, а не на гражданском самолете! Хорошо еще, что его за вражеский БПЛА не приняли», – подчеркнул политолог.

    Ранее стало известно, что самолет военно-воздушных сил Британии, на борту которого находился министр обороны Джон Хили, потерял спутниковый сигнал, когда пролетал вблизи территории России. Как сообщает The Times, инцидент произошел 21 мая. Хили возвращался домой после визита в Эстонию, где он встретился с коллегой Ханно Певкуром и проинспектировал британские войска.

    По данным газеты, глушение сигнала произошло в начале пути, когда борт пролетал недалеко от российской границы. Помехи привели к сбоям в работе некоторых элементов приборной панели самолета. Восстановить спутниковый сигнал без полного отключения и перезагрузки систем было невозможно, а сделать это в воздухе технически нельзя. В результате пилоты были вынуждены использовать резервные навигационные системы для расчета своего местоположения.

    Собеседники The Times назвали сбой в работе GPS очень редкой ситуацией. В оборонных кругах королевства считают Россию виновной в происшествии. Впрочем, издание отмечает: пока неясно, был ли самолет министра намеренной целью атаки РЭБ или же борт случайно попал в зону действия глушилок. Официального заявления на этот счет газета не приводит.

    Источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Евросоюза заявил, что проблемы с работой систем глобального позиционирования в европейском воздушном пространстве давно стали привычным явлением, о котором заранее предупреждают пилотов. «Конкретно эстонские авиационные власти еще 13 мая предупреждали, что во всем воздушном пространстве страны возможны помехи или подменные сигналы спутниковой системы GNSS», – уточнил он.

    Напомним, на минувшей неделе Минобороны Британии сообщило, что британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint дважды за прошлый месяц был перехвачен российскими истребителями над Черным морем. В одном эпизоде российский Су-35, маневрируя, приблизился к британскому самолету на близкое расстояние, что привело к срабатыванию аварийных систем и отключению автопилота RC-135.

    В другом случае Су-27 выполнил шесть проходов перед британским самолетом, приближаясь на расстояние около шести метров от его носа. Минобороны Соединенного Королевства сочло, что это самый опасный эпизод с российской стороны с 2022 года. Однако, как отметил военкор Александр Коц, Лондон почему-то стыдливо обходит ключевой вопрос. «А что, собственно, британский стратегический разведчик делает у российских берегов?» – написал он.

    25 мая 2026, 06:25 • Новости дня
    ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины ракетами атаковали Белгород и Белгородский округ, предварительно, пострадавших нет, сообщил региональный оперштаб в канале в «Максе».

    Украинские военные совершили очередной обстрел территории Белгородской области с применением ракетного вооружения, передает Оперштаб в MAX. Под массированный удар попали непосредственно областной центр и прилегающий муниципальный округ.

    Согласно предварительной информации ведомства, жертв и раненых среди местных жителей не зафиксировано. В настоящее время на местах происшествия работают профильные оперативные службы.

    Специалисты продолжают тщательно обследовать территорию и уточнять информацию о возможных разрушениях инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая украинские войска атаковали Белгород ракетами.

    Позже вражеский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю в Борисовском округе.

    На следующий день в результате серии атак дронов пострадали два мирных жителя региона.

    25 мая 2026, 10:10 • Новости дня
    Украинские власти начали подготовку к круговой обороне в Волынской области
    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти приступили к организации оборонительных рубежей в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от белорусской границы, допуская возможность полной эвакуации населения, сообщили украинские СМИ.

    В населенных пунктах Волынской области, прилегающих к белорусской границе, стартовала подготовка к круговой обороне, передает украинское издание «Страна». Соответствующую информацию подтвердила глава Ковельской районной администрации Ольга Черен.

    По ее словам, местные власти также прорабатывают варианты полной эвакуации гражданского населения в случае возникновения реальной угрозы. Ранее аналогичные меры по созданию круговой обороны были анонсированы в Киевской области.

    Подобные оборонительные мероприятия разворачиваются на фоне недавних заявлений  Владимира Зеленского о возможной опасности со стороны Белоруссии.

    Власти Киевской области поручили подготовить населенные пункты к круговой обороне.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал разработку плана действий на случай наступления со стороны Белоруссии.

    До этого Зеленский приказал перебросить дополнительные силы на черниговско-киевское направление.

    Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом не вмешиваться в российско-украинский конфликт.

    25 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Лавров обсудил с Рубио удары по Киеву и необходимость эвакуации дипломатов
    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого предупредил американскую сторону о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве и напомнил о рекомендациях Москвы обеспечить иностранным диппредставительствам эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан.

    Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, следует из сообщения на сайте МИД России.

    По поручению президента России Владимира Путина, Лавров довел до американской стороны позицию Москвы о том, что в ответ на «продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории» российские Вооруженные силы «приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений».

    Отдельно министр обратил внимание на заявление МИД России от 25 мая, в котором США и другим странам, имеющим дипломатическое присутствие в Киеве, рекомендовано «обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан».

    В ходе разговора Лавров также напомнил о договоренностях, достигнутых в Анкоридже в августе 2025 года по инициативе США, и выразил сожаление в связи с тем, что, по его словам, «нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», которые, как отмечается, могли бы стать основой долгосрочного урегулирования конфликта.

    Стороны также обменялись оценками дипломатических инициатив по ситуациям в Ормузском проливе и вокруг Кубы. При этом, как подчеркнули в МИД РФ, Лавров и Рубио подтвердили готовность, несмотря на разногласия, «активизировать усилия по нормализации условий работы дипломатических миссий России и США на территории друг друга».

    Ранее Министерство иностранных дел России анонсировало системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.

    МИД России призвал иностранцев срочно покинуть Киев, а жителям украинской столицы ведомство советует не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Владимира Зеленского.

    25 мая 2026, 14:51 • Новости дня
    МИД объявил о подготовке заявления по ответным ударам по Киеву

    Захарова: МИД готовит заявление по ответным ударам по Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России в скором времени опубликует специальное заявление, посвященное ответным ударам по украинской столице, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В документе будет содержаться подробное предупреждение для представителей зарубежного дипломатического корпуса, заявила Захарова в эфире Первого канала.

    «В ближайшее время Министерство иностранных дел выступит со специальным заявлением относительно тех ударов, которые в ответ на соответствующие страшные теракты наносились и будут наноситься по Киеву, и предупреждением зарубежного дипкорпуса, которое будет подробнейшим образом изложено в этом заявлении», – цитирует ее ТАСС.

    Ранее ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины, используя баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические комплексы «Искандер» и гиперзвуковые «Кинжалы». Кроме того, в атаке задействовали крылатые ракеты «Циркон».

    Напомним, в результате удара ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек. Президент России Владимир Путин связал эту атаку с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.

    Кремль заявил о молчании Запада после удара по Старобельску.

    25 мая 2026, 14:02 • Новости дня
    ЦБ оспорил в суде ЕС механизм поддержки Украины за счет активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Банк России обратился в Общий суд Евросоюза, чтобы обжаловать механизм использования суверенных средств для финансовой помощи Киеву.

    Центробанк подал заявление в Общий суд Евросоюза в Люксембурге, оспаривая нормативный акт о передаче активов на поддержку Украины.  Документ был направлен 22 мая.

    «Банк России оспаривает нормативный акт ЕС, рассматривающий суверенные активы Банка России как элемент финансовой поддержки третьего государства», – говорится в релизе регулятора на сайте Банка России. Обжалование касается правового механизма, разработанного для финансирования Киева в 2026–2027 годах.

    В Центробанке подчеркнули, что подобные действия нарушают фундаментальные принципы международного права, включая суверенный иммунитет государств. По мнению регулятора, европейский регламент создает условия для скрытой легализации экспроприации российских средств.

    Российская сторона также отметила, что принятые Евросоюзом меры выходят за рамки стандартного финансово-экономического сотрудничества. Банк России намерен использовать все доступные правовые инструменты для защиты своих интересов в различных юрисдикциях.

    Министры финансов стран G7 отказались возвращать доступ к золотовалютным резервам Москвы до выплаты репараций Киеву.

    В апреле Центральный банк России обвинил Совет ЕС в превышении полномочий при блокировке активов.

    Ранее регулятор направил заявление в общий суд Евросоюза для отмены регламента о бессрочной заморозке средств.

    25 мая 2026, 13:19 • Новости дня
    Кремль заявил о молчании Запада после удара по Старобельску
    Tекст: Вера Басилая

    Россия констатирует полное отсутствие реакции со стороны западных стран на трагедию в Старобельске, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, западные страны не предприняли никаких действий для осуждения атаки украинских беспилотников на колледж в Старобельске, которая унесла жизни студентов, передает РИА «Новости».

    По его словам, Москва не слышала никаких официальных заявлений, осуждающих действия Киева.

    «Мы не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического нападения на молодых людей. Вот все, что можно констатировать в этом контексте», – подчеркнул представитель Кремля.

    Песков также обратил внимание на то, что целый ряд западных СМИ отказался посещать место происшествия под разными предлогами. Он отметил, что подобное поведение лишает такие издания права называться объективными при освещении ситуации вокруг Украины.

    В результате атаки ВСУ на колледж в Старобельске погиб 21 человек.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о визите на место трагедии более 50 иностранных журналистов.

    Посетивший место атаки ирландский репортер Чей Боуз назвал киевский режим террористическим.

    25 мая 2026, 14:00 • Новости дня
    Российские войска освободили Добропасово в Днепропетровской области
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Васильковки, Гавриловки, Диброва, Егоровки, Маломихайловки, Широкого в Днепропетровской области, Любицкого и Лесного в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли более 275 военнослужащих и три бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике бригады теробороны рядом с Бачевском, Кондратовкой и Ободами в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Варваровки, Избицкого и Старицы. Противник при этом потерял свыше 170 военнослужащих, две бронемашины и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Благодатовки, Великой Шапковки, Нечволодовки, Нижней Журавки и Подлимана в Харьковской области и Сидорово в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 180 военнослужащих и три бронемашины.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Алексеево-Дружковки, Константиновки, Малиновки, Николаевки, Новоселовки, Пискуновки и Рай-Александровки в ДНР.

    Противник при этом потерял более 170 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Белицкого, Василевки, Кутузовки, Золотого Колодезя, Кучерова Яра, Новогригоровки, Райского, Сергеевки и Шевченко в ДНР, Новопавловки и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили свыше 290 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Напомним, ранее российские войска освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области.

    Ранее они взяли под контроль Шестеровку в Харьковской области, а до этого освободили харьковскую Волоховку.

    25 мая 2026, 08:12 • Новости дня
    МИД: Украина должна вернуться к основам государственности начала 1990-х годов
    Tекст: Вера Басилая

    Долгосрочное завершение текущего кризиса требует возвращения Украины к позициям начала 1990-х годов, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

    Для устойчивого разрешения ситуации киевским властям необходимо восстановить статус-кво тридцатилетней давности, передает РИА «Новости». Об этом сообщил директор Второго департамента стран СНГ российского внешнеполитического ведомства Алексей Полищук.

    «Всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование возможно только путем искоренения первопричин конфликта. Украина должна вернуться к основам своей государственности начала 1990-х годов, когда международное сообщество признало ее независимость», – сказал дипломат.

    Москва продолжает настаивать на соблюдении договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Кроме того, российская сторона опирается на принципы разрешения кризиса, которые были изложены Владимиром Путиным в июне 2024 года.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу призвал Украину вернуться к внеблоковому статусу 1990 года.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала устранение первопричин кризиса главным условием полноценного разрешения конфликта.

    Российские специалисты завершили разработку конструктивных инициатив к американскому плану урегулирования украинского кризиса, которые готовы представить на следующей встрече.

    25 мая 2026, 11:32 • Новости дня
    Daily Express: Запад ужаснулся после российского удара «Орешником»

    Tекст: Вера Басилая

    Использование новейшей российской ракеты «Орешник» в ходе недавней атаки вызвало сильную тревогу в западных странах, заявила британская газета Daily Express.

    Применение новейшего оружия во время ответного удара по украинским объектам серьезно напугало Запад, передает РИА «Новости». Британское издание Daily Express назвало российскую ракету «Орешник» ужасающей.

    «Применение этой ужасающей ракеты, способной нести ядерные или обычные боеголовки, стало частью страшной волны атак, обрушившихся на Украину за одну ночь», – говорится в публикации газеты.

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    В ходе масштабной атаки высокоточным оружием, в том числе «Орешником», были поражены объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, ГУР Минобороны Украины и другие пункты управления ВСУ.

    Военные эксперты назвали данную ночную атаку одной из наиболее серьезных за все время проведения спецоперации.

    25 мая 2026, 08:43 • Новости дня
    Житель Брянской области погиб от украинского удара из РСЗО «Град»
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мирный житель погиб в результате массированного удара ВСУ по Брянской области, ранен сотрудник пожарно-спасательной службы, ему оказали медицинскую помощь, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

    Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил в Max о последствиях атаки украинских войск на регион. «Целенаправленный массированный удар нанесли укронацисты из РСЗО «Град» по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района», – заявил глава региона.

    Жертвой обстрела стал мирный житель. Кроме того, ранения получил сотрудник пожарно-спасательной службы. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Ковальчук выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать материальную поддержку.

    Массированный удар привел к значительным разрушениям в населенном пункте. Повреждения получили несколько многоквартирных зданий, более десяти частных домов, а также социальные и административные объекты. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы, информация о последствиях атаки уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 мая мирный житель погиб после удара украинских военных по автомобилю в Стародубском муниципальном округе.

    Днем ранее вражеский беспилотник убил пассажирку гражданской машины в Севске.

    В начале мая пять мирных жителей пострадали при обстреле поселка Белая Березка из реактивной системы залпового огня «Град».

    25 мая 2026, 19:38 • Новости дня
    Чешское правительство одобрило ужесточение условий пребывания беженцев с Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Для получения гуманитарного пособия мигрантам их Украины в Чехии придется устроиться на работу и находиться на территории республики не менее 16 дней в месяц. Такие нормы содержит законопроект, одобренный правительством Чехии.

    Власти Чехии направят на утверждение в парламент документ, который значительно усложнит жизнь переселенцам, передает ТАСС.

    Запрашивающие государственную помощь люди будут обязаны трудоустроиться, открыть бизнес или встать на учет в службу занятости. Данные требования не затронут детей, студентов и пенсионеров.

    Статус временной защиты аннулируют при выезде за пределы Шенгенской зоны более чем на 30 дней. Аналогичная мера предусмотрена в случае депортации из-за уголовных или административных правонарушений. Кроме того, пересматриваются нормы оплаты медицинского страхования и усложняется выдача специальных видов на жительство.

    Документ обязывает регистрировать машины с украинскими номерами в чешском реестре и проходить техосмотр. Сейчас в стране на учете состоят 28 тыс. таких автомобилей, однако эксперты оценивают реальное количество вдвое выше. Всего в республике зарегистрировано более 386 тыс. беженцев, из которых около 90 тыс. получают пособия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года президент Чехии Петр Павел подписал закон об ужесточении правил приема мигрантов.

    В январе текущего года власти республики сняли украинский флаг со здания правительства.

    Весной прошлого года работу по бессрочным трудовым соглашениям в стране нашли 155 тыс. граждан Украины со статусом временной защиты.

