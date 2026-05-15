Украинские войска нанесли ракетный удар по Белгороду
ВСУ ракетами атаковали город Белгород и Белгородский округ. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в региональном оперштабе.
Город Белгород и одноименный муниципальный округ стали целями ракетного удара украинских войск, передает ТАСС. Представители региональных властей оперативно оценили последствия произошедшего инцидента и успокоили граждан.
В региональном оперативном штабе официально подтвердили факт атаки на населенные пункты. «Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Предварительно, пострадавших нет», – говорится в заявлении ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ.
В конце февраля губернатор Вячеслав Гладков сообщил об атаке на регион без пострадавших.
В середине того же месяца украинские военные повредили городские объекты энергетики.