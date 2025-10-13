Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВСУ ликвидировали колумбийского наемника, который попытался сдаться в плен российской армии, передает РИА «Новости». «Суматоха» рассказал о ситуации, когда раненый наемник демонстрировал колумбийский флаг и явно хотел прекратить сопротивление.

По словам бойца, в этот момент свой же FPV-дрон добил колумбийца.

Военнослужащий отметил, что подобные случаи, когда украинские силы уничтожают своих бойцов или наемников, пытающихся сдаться, происходят регулярно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ отправили колумбийских наемников на границу с Курской областью. Украинский военный сообщил о прибытии двух тысяч колумбийских наемников на территорию страны. Власти Колумбии решили запретить наемничество для своих граждан.