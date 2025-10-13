Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.20 комментариев
ВСУ убили колумбийца, попытавшегося сдаться российским войскам
Иностранный наемник из Колумбии был убит украинским FPV-дроном в момент, когда пытался прекратить сопротивление и сдаться российским военным, рассказал стрелок группировки войск «Восток» позывным «Суматоха».
По его словам, ВСУ ликвидировали колумбийского наемника, который попытался сдаться в плен российской армии, передает РИА «Новости». «Суматоха» рассказал о ситуации, когда раненый наемник демонстрировал колумбийский флаг и явно хотел прекратить сопротивление.
По словам бойца, в этот момент свой же FPV-дрон добил колумбийца.
Военнослужащий отметил, что подобные случаи, когда украинские силы уничтожают своих бойцов или наемников, пытающихся сдаться, происходят регулярно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ отправили колумбийских наемников на границу с Курской областью. Украинский военный сообщил о прибытии двух тысяч колумбийских наемников на территорию страны. Власти Колумбии решили запретить наемничество для своих граждан.