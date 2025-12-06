Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.10 комментариев
Бойцы «Ахмата» уничтожили за неделю более 100 БПЛА при помощи новой разработки
Отряд связи спецназа «Ахмат» начал применять уникальную систему, способную обнаруживать и подавлять вражеские дроны на расстоянии до 100 км, что уже позволило вывести из строя около 100 дронов.
В распоряжении бойцов спецназа «Ахмат» находится инновационное оборудование для обнаружения и перехвата украинских беспилотников, передает «Россия 24».
Комплекс способен находить дроны противника в радиусе до 100 км, а также анализировать их маршруты, определять точки взлета и направления движения, сообщил военнослужащий с позывным Шаран.
По его словам, система подходит для всех типов БПЛА: FPV, гексакоптеров и других. «Позволяет проанализировать маршруты, точки взлета, маршруты прохождения со стороны врага, куда они идут», – рассказал он телеканалу.
Военнослужащий также отметил, что новая технология совмещает возможности обнаружения и подавления дронов, тогда как ранее эти функции разделялись между разными комплексами. Теперь, как подчеркнул боец, можно не только засечь беспилотник, но и оперативно вывести его из строя.
За последнюю неделю новая система помогла вывести из строя около 100 украинских БПЛА. В спецназе «Ахмат» отмечают, что количество таких комплексов будет увеличиваться благодаря их высокой эффективности.
Ранее в Петербурге представили первый российский симулятор кинетического перехвата беспилотников на базе программы «Квадросим».
В Казани ранее презентовали детектор дронов, который позволяет осуществлять перехват видеосигнала с БПЛА.