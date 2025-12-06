Бойцы «Ахмата» уничтожили за неделю более 100 БПЛА при помощи новой разработки

Tекст: Вера Басилая

В распоряжении бойцов спецназа «Ахмат» находится инновационное оборудование для обнаружения и перехвата украинских беспилотников, передает «Россия 24».

Комплекс способен находить дроны противника в радиусе до 100 км, а также анализировать их маршруты, определять точки взлета и направления движения, сообщил военнослужащий с позывным Шаран.

По его словам, система подходит для всех типов БПЛА: FPV, гексакоптеров и других. «Позволяет проанализировать маршруты, точки взлета, маршруты прохождения со стороны врага, куда они идут», – рассказал он телеканалу.

Военнослужащий также отметил, что новая технология совмещает возможности обнаружения и подавления дронов, тогда как ранее эти функции разделялись между разными комплексами. Теперь, как подчеркнул боец, можно не только засечь беспилотник, но и оперативно вывести его из строя.

За последнюю неделю новая система помогла вывести из строя около 100 украинских БПЛА. В спецназе «Ахмат» отмечают, что количество таких комплексов будет увеличиваться благодаря их высокой эффективности.

Ранее в Петербурге представили первый российский симулятор кинетического перехвата беспилотников на базе программы «Квадросим».

В Казани ранее презентовали детектор дронов, который позволяет осуществлять перехват видеосигнала с БПЛА.