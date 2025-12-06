  • Новость часаВ ПМР заявили о подготовке Молдавии к полному разрыву с Россией
    Польский гонор настиг Германию
    Эксперт объяснил нежелание стран ЕС конфисковывать российские активы
    Медведев поддержал предложение Маска о ликвидации Евросоюза
    В Индии оскорбились выходкой Запада из-за визита Путина
    Турция высказала опасения России и Украине из-за атак на суда в Черном море
    Проевропейские министры и оппозиция Сербии потребовали отнять NIS у России
    Daily Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска
    Bloomberg: Украинский конфликт вступает в решающую фазу
    Украинская журналистка удивилась грязи в резиденции Макрона
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    10 комментариев
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    27 комментариев
    6 декабря 2025, 21:56 • Новости дня

    Бойцы «Ахмата» уничтожили за неделю более 100 БПЛА при помощи новой разработки

    Tекст: Вера Басилая

    Отряд связи спецназа «Ахмат» начал применять уникальную систему, способную обнаруживать и подавлять вражеские дроны на расстоянии до 100 км, что уже позволило вывести из строя около 100 дронов.

    В распоряжении бойцов спецназа «Ахмат» находится инновационное оборудование для обнаружения и перехвата украинских беспилотников, передает «Россия 24».

    Комплекс способен находить дроны противника в радиусе до 100 км, а также анализировать их маршруты, определять точки взлета и направления движения, сообщил военнослужащий с позывным Шаран.

    По его словам, система подходит для всех типов БПЛА: FPV, гексакоптеров и других. «Позволяет проанализировать маршруты, точки взлета, маршруты прохождения со стороны врага, куда они идут», – рассказал он телеканалу.

    Военнослужащий также отметил, что новая технология совмещает возможности обнаружения и подавления дронов, тогда как ранее эти функции разделялись между разными комплексами. Теперь, как подчеркнул боец, можно не только засечь беспилотник, но и оперативно вывести его из строя.

    За последнюю неделю новая система помогла вывести из строя около 100 украинских БПЛА. В спецназе «Ахмат» отмечают, что количество таких комплексов будет увеличиваться благодаря их высокой эффективности.

    Ранее в Петербурге представили первый российский симулятор кинетического перехвата беспилотников на базе программы «Квадросим».

    В Казани ранее презентовали детектор дронов, который позволяет осуществлять перехват видеосигнала с БПЛА.

    5 декабря 2025, 14:29 • Новости дня
    Охрана базы атомных подлодок Франции пыталась сбить неизвестные беспилотники
    Охрана базы атомных подлодок Франции пыталась сбить неизвестные беспилотники
    @ Witt/Pool/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вечером возле базы Иль-Лонг, на которой дислоцируются атомные подлодки, зафиксировали пять неопознанных дронов; военные принимали меры для их уничтожения.

    Неопознанные беспилотники были замечены вечером 30 ноября над военно-морской базой Иль-Лонг на западе Франции, где расположены атомные подлодки страны, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    Сообщается, что около 19.30 по местному времени (21.30 мск) военным удалось зафиксировать сразу пять таких аппаратов.

    На место оперативно прибыли специалисты по борьбе с БПЛА, а морские пехотинцы, охраняющие базу, попытались сбить беспилотники. Официально не уточняется, удалось ли французским военным нейтрализовать воздушные объекты.

    AFP отмечает, что похожий инцидент был зафиксирован и ранее: в ночь на 18 февраля беспилотники пролетали в районе полуострова Крозон, где находится военно-морская база, но тогда дроны не нарушили непосредственно воздушное пространство военного объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины подтвердили появление дронов возле самолета Владимира Зеленского в Ирландии. Военные и разведывательные беспилотники замечались над аэропортом Мюнхена. Власти Норвегии задержали граждан Германии за запуск дронов у аэропорта.

    Комментарии (5)
    4 декабря 2025, 19:28 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России завершить начатую Западом на Украине войну
    Путин заявил о стремлении России завершить начатую Западом на Украине войну
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил, что Москва стремится остановить вооруженный конфликт, ответственность за который, по его словам, лежит на западных странах.

    О действующих целях российской политики в ходе интервью телеканалу India Today рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС. По словам главы государства, Москва пытается завершить войну, начатую Западом на Украине.

    Путин заявил: «[Мы хотим] закончить войну, которую Запад развязал против нас руками Украины». Российский лидер подчеркнул, что текущие действия Москвы направлены именно на скорейшее прекращение конфликта. Также Путин отметил, что считает Запад ответственным за эскалацию противостояния, а не российскую сторону.

    Ранее Дональд Трамп отметил, что Москва стремится завершить конфликт на Украине, а условия для урегулирования стали хуже для Киева.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил западноевропейские страны в стремлении втянуть НАТО в войну против России.

    Комментарии (5)
    6 декабря 2025, 19:55 • Видео
    Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

    Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 17:59 • Новости дня
    Посол США заявил о готовящемся отказе Турции от С-400 и возврате в программу F-35

    Посол США Баррак заявил о возможной покупке Турцией истребителей F-35 и отказе от С-400

    Посол США заявил о готовящемся отказе Турции от С-400 и возврате в программу F-35
    @ JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Анкара рассматривает полный отказ от российских комплексов С-400, чтобы восстановить контакты с Вашингтоном по теме истребителей F-35, заявил посол Штатов в Турции Том Баррак.

    Турция больше не использует российские комплексы С-400 и близка к их окончательному отказу, вслед за чем станет возможна закупка американских истребителей F-35, передает ТАСС со ссылкой на заявление посла США в Турции Тома Баррака.

    «Я уверен, что эти вопросы будут решены в течение следующих четырех-шести месяцев», – заявил Баррак на конференции в Абу-Даби, сообщает агентство Bloomberg. Дипломат дал однозначный ответ «Да» на вопрос, собирается ли Анкара отказаться от российских систем.

    Баррак пояснил, что, по информации США, Турция сейчас не использует российские ЗРК С-400, однако продолжает их хранить на своей территории, и именно этот факт осложняет отношения между Турцией и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ отметил, что США отказали Турции в поставках истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских комплексов С-400.

    При этом Анкара 6 ноября подтвердила отсутствие планов по полному отказу от российских С-400, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

    До этого в сентябре Москва предложила Анкаре комплексное обслуживание зенитных ракетных систем С-400 и заявила о готовности обсуждать другие направления военно-технического сотрудничества.

    Комментарии (5)
    5 декабря 2025, 14:45 • Новости дня
    Озвучены планы по строительству новых тральщиков для ВМФ

    Замглавкома ВМФ Мухаметшин: До 2050 года в Петербурге построят не менее 20 тральщиков для ВМФ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Средне-Невский судостроительный завод намерен продолжить выпуск тральщиков проекта 12700 «Александрит» с улучшенным оснащением вплоть до 2050 года, заявил замглавкома ВМФ Игорь Мухаметшин.

    На Средне-Невском судостроительном заводе ОСК в Петербурге планируется построить не менее 20-30 морских тральщиков проекта 12700 «Александрит» для Военно-Морского флота. Об этом заявил ТАСС заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин после спуска на воду 11-го тральщика «Дмитрий Лысов».

    «Серийность будет продолжена. Эти корабли будут служить на всех наших четырех флотах и на Каспийской флотилии. И будет еще несколько десятков их построено. <…> Не менее двух-трех десятков», – подчеркнул Мухаметшин.

    Заместитель главкома ВМФ сообщил, что программа строительства рассчитана минимум до 2036 года, а в перспективе – до 2050 года. Серия тральщиков будет обновляться и совершенствоваться по мере производства.

    Тральщики получат более современное вооружение, на них активно реализуются процессы импортозамещения и улучшаются эксплуатационные характеристики. Все это, по словам Мухаметшина, позволяет говорить о значительном росте возможностей современного российского флота по разминированию и обеспечению безопасности на морских путях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Северодвинске спустили на воду транспорт ледового класса «Академик Макеев».

    А весной 2021 года на Средне-Невском судостроительном заводе спустили на воду корабль противоминной обороны проекта 12700 «Анатолий Шлемов» для Военно-морского флота.

    Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые можно обнаруживать как в воде, так и в морском грунте без входа в опасную зону.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 04:56 • Новости дня
    На Украине жители начали поджигать машины военкомов ТЦК

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Украины выражают протест против мобилизации, сжигая служебные автомобили территориальных центров комплектования, среди участников акций – местные партизаны и недовольное население.

    Как передает РИА Новости, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о продолжающихся поджогах автомобилей сотрудников территориальных центров комплектования на Украине.

    По его словам, занимаются этим и партизаны, и просто местное население, которое «очень обозлено на ТЦК». Лебедев отметил, что противодействие центрам комплектования объединяет граждан с различными политическими взглядами.

    Он добавил, что даже те украинцы, которые были за или против России, едины в своем неприятии политики ТЦК и желании прекращения военных действий.

    По словам координатора подполья, поджоги автомобилей организованы в знак протеста против мобилизации и работы ТЦК, которых на Украине называют «людоловами».

    Лебедев также предоставил видео от подполья, где зафиксированы ночные поджоги автомобилей защитного цвета, принадлежащих сотрудникам центров комплектования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Львова убил ножом остановившего его на улице сотрудника военкомата.

    Украинские власти предприняли попытку пополнить ВСУ за счет молодежи по программе «Контракт 18-24», но эти меры закончились провалом. Молодые украинцы разочаровались в правительстве и не верят в политические цели конфликта.

    Рамзан Кадыров призвал украинцев объединиться против боевых действий с Россией.

    Комментарии (13)
    4 декабря 2025, 21:40 • Новости дня
    Экс-полицейский в Москве получил семь лет за фейки о ВС России

    Экс-полицейский Ведель в Москве получил семь лет за фейки о ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший сотрудник московской полиции Сергей Ведель осужден на семь лет колонии по обвинению в распространении ложных сведений о российской армии.

    Суд Перовского района Москвы вновь назначил бывшему полицейскому Сергею Веделю наказание в виде семи лет лишения свободы по делу о фейках о российской армии. Государственное обвинение настаивало на 11 годах колонии, передает ТАСС.

    Веделя уже приговаривали к семи годам лишения свободы по этому же обвинению. Позднее Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на пересмотр в суд первой инстанции. В сведениях дела отмечается, что Ведель вырос в русскоязычной семье в Буче на Украине, а в московской полиции проработал более 20 лет, в том числе на должностях водителя и техника, закончив службу в звании капитана.

    Уголовное дело возбудили после появления критических высказываний Веделя о действиях российских войск на Украине, которые прозвучали в телефонных разговорах с бывшими коллегами. Записи этих разговоров стали основанием для обвинения. По словам адвоката подсудимого Даниила Бермана, прокуратура трактовала частные беседы Веделя о спецоперации как публичное выступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Южный окружной военный суд назначил уроженцу Узбекистана восемь лет заключения за ложные публикации об армии России и оправдание терроризма.

    Москвич Солим Камин также получил восемь лет колонии за публикацию фейков о ВС России.

    До этого экс-депутата столичной думы Максима Круглова арестовали по обвинению в распространении заведомо ложной информации о ВС России.


    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 08:33 • Новости дня
    «Алмаз-Антей» назвал преимущества системы ПВО С-400

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дальность действия и возможность использовать разные типы ракет делают С-400 мощнейшей системой ПВО, сообщил генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

    По его словам, дальность работы комплекса С-400 и использование разных типов ракет делают этот российский комплекс самой мощной зенитной ракетной системой, передает ТАСС.

    Новиков добавил, что именно эти характеристики позволяют системе эффективно защищать воздушное пространство, как в России, так и за рубежом.

    Министерство обороны России неоднократно отмечало успешное применение С-400 при отражении ракетных ударов ВСУ, в том числе когда атаки совершались ракетами ATACMS производства США и Storm Shadow. Эти комплексы за последние полтора года перехватили почти два десятка западных ракет, нацеленных на российские истребители Су-34 и Су-35. Подчеркивается, что примерно половина этих целей – это ракеты американского ЗРК Patriot.

    За пределами России С-400 также подтвердил высокую эффективность. После теракта в туристическом городе Пахалгам власти Индии применили российское оружие, включая С-400, в ходе операции по уничтожению целей, связанных с террористами на территории Пакистана. Премьер-министр Нарендра Моди отметил, что именно система ПВО Индии, усиленная С-400, сыграла ключевую роль в обеспечении безопасности страны. Позднее он посетил авиабазу, где ознакомился с оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия рассматривает возможность приобретения новых зенитных ракетных комплексов С-400 и С-500 у России.

    Концерн «Алмаз-Антей» выполнил досрочную поставку военным новых комплексов ПВО и сопутствующей техники.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 01:56 • Новости дня
    Тысячи школьников Германии вышли на протесты против призыва в армию

    Tекст: Денис Тельманов

    В различных городах Германии прошли массовые демонстрации школьников против нового закона о модернизации военной службы, предусматривающего обязательную жеребьевку и медосмотр.

    По информации РИА Новости, акции протеста с участием тысяч школьников прошли в Берлине, Гамбурге и более чем 70 городах Германии.

    Демонстрации были направлены против принятого бундестагом законопроекта о реформе военной службы, предполагающего обязательную жеребьевку и медицинское освидетельствование для молодых людей.

    В Берлине в районе Кройцберг собрались более тысячи школьников, держали плакаты с резкой критикой нового закона и прошли шествием в центр города, сообщает издание Berliner Morgenpost. Вечером запланировано еще одно шествие с участием до двух тысяч человек.

    В Гамбурге перед главным университетом, по данным телерадиокомпании NDR, собралось примерно полторы тысячи человек. Протесты прошли и в других городах, в том числе в Штутгарте, Ростоке, Нюрнберге и Лейпциге.

    Организация Schulstreik gegen Wehrpflicht ранее анонсировала «забастовки» по всей стране. На их сайте отмечено: «Мы не хотим, чтобы нас на полгода нашей жизни заперли в казармах, учили строевой подготовке и как убивать».

    Бундестаг проголосовал за законопроект: 323 депутата поддержали инициативу, 272 были против, один воздержался.

    Новый порядок предусматривает обязательное заполнение опросников для всех молодых мужчин, из которых случайным образом будут отбирать кандидатов на службу. Женщины смогут участвовать по желанию.

    Срок военной службы составит минимум шесть месяцев, а добровольцы получат денежную компенсацию не менее 2,6 тыс. евро в месяц.

    По новому закону возобновляется, модернизируется и оцифровывается система воинского учета. Призывать избранных по жеребьевке обяжут только при нехватке добровольцев, а цель реформы – усиление сил бундесвера на фоне угроз безопасности. Сейчас в армии служит примерно 182 тыс. человек, а необходимый показатель – 203 тыс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бундестаг Германии принял закон, который обязывает всех юношей, родившихся после первого января 2008 года, проходить медосмотр и заполнять анкету о службе в армии с 2027 года.

    В Германии разработали проект закона для увеличения численности бундесвера до 460 тыс. человек, предусматривающий анкетирование и возможность возвращения призыва.

    Немецкие власти готовятся сократить расходы большинства министерств, кроме оборонного и инфраструктурного.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 23:22 • Новости дня
    Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в Москву

    Tекст: Денис Тельманов

    Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку экстренно транспортировали на лечение в Москву после того, как ее состояние удалось стабилизировать врачам.

    Девочку, получившую травмы из-за атаки ВСУ на Севастополь, перевезли на лечение в Москву, передает ТАСС.

    Согласно информации губернатора Михаила Развожаева, транспортировка стала возможна благодаря действиям медиков севастопольской городской больницы номер пять.

    В телеграм-канале глава города сообщил: «Девочку, пострадавшую от атаки ВСУ на Севастополь, отправили сегодня вечером в Москву – врачам нашей городской больницы №5 удалось стабилизировать ее состояние».

    Медики провели необходимые процедуры для стабилизации пострадавшей, что позволило организовать ее дальнейшее лечение в столице. Подробности о прогнозах на восстановление пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе предотвратили покушение на одного из командиров Черноморского флота с использованием самодельного взрывного устройства.

    Силы ПВО в Севастополе отразили атаку с Украины, сбив две воздушные цели над морем вдали от побережья.

    Состояние девочки, пострадавшей в парке Победы после атаки на Севастополь, медики оценивают как крайне тяжелое, однако рассматривают ее транспортировку в Москву.

    Комментарии (0)
    4 декабря 2025, 19:46 • Новости дня
    На Украине заявили о массовых избиениях в ВСУ

    Военный омбудсмен Украины Решетилова заявила о массовых избиениях в ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В украинских штурмовых частях были отмечены случаи избиения военнослужащих и угроз их родственникам, сообщила журналистам военный омбудсмен страны Ольга Решетилова.

    Массовые случаи нарушений прав украинских военнослужащих, включая избиения, незаконное лишение свободы и угрозы родным, были выявлены в отдельных штурмовых бригадах ВСУ. Об этом рассказала украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью изданию «Левый берег», пишет ТАСС.

    По словам Решетиловой, уже приходилось выезжать с проверками. Сейчас, подчеркнула она, инциденты расследуют правоохранительные органы. Решетилова пояснила, что такие случаи уже выходят за рамки ее полномочий, поскольку речь идет об «откровенном криминале».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Решетилова отмечала необходимость убрать сотрудников ТЦК с улиц страны из-за их неспособности контролировать себя.

    Позже депутат Верховной рады Юрий Камельчук обвинил ТЦК в сокрытии 99% избиений мобилизованных на Украине.

    А другой депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что демографический кризис на Украине достиг таких масштабов, что через два года там может не остаться людей для пополнения армии.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    В НАТО заявили, что вывод части войск США не ослабит оборону Европы

    Главком НАТО в Европе Гринкевич: Вывод части войск США не ослабит оборону ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Снижение численности американских войск на европейском континенте не создаст угрозу безопасности региона, заявил журналистам главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

    Сокращение числа американских военных в Европе не скажется на обороноспособности региона, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, передает ТАСС.

    Генерал заявил, что «уверен в возможностях НАТО», и подчеркнул готовность сил альянса реагировать на любой кризис или непредвиденные обстоятельства, цитирует его издание Politico.

    Гринкевич также отметил, что вывод части американских войск не приведет к дополнительной нагрузке на системы обороны Европы. По его словам, силы НАТО и после этого смогут эффективно выполнять задачи по обеспечению безопасности.

    Журналисты встретились с генералом в бельгийском Монсе, где обсуждали возможные изменения военного присутствия США и их влияние на общую стратегию альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США планируют в ближайшее время начать сокращение численности своего военного контингента в Румынии.

    В целом американское военное присутствие в Европе может быть уменьшено почти на треть.

    Европейские страны выразили тревогу по поводу возможного сокращения численности войск США в регионе.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 06:57 • Новости дня
    ЦАМТО: Поставки Су-57 обеспечат паритет Индии с Китаем и Пакистаном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ставка Нью-Дели на закупку и лицензионное производство боевого самолета Су-57 пятого поколения позволит обеспечить Индии военно-технический паритет с Китаем и Пакистаном, заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

    По его словам, ставка Индии на закупку и лицензионное производство истребителей Су-57 пятого поколения позволит стране достичь военно-технического паритета с Китаем и Пакистаном, передает РИА «Новости». Коротченко, отметил, что речь об этих поставках поднималась в рамках предстоящего визита президента России Владимира Путина в Индию.

    Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев также сообщил, что Нью-Дели проявляет большой интерес к российскому Су-57. Коротченко подчеркнул: «Вопрос поступления в ВВС Индии истребителей пятого поколения имеет важнейшее значение, однако реализация собственной национальной программы займет как минимум 10-15 лет до начала серийного производства ввиду исключительной сложности решения указанной задачи». Он добавил, что ставка на российский Су-57Э может стать для Индии самым оптимальным и эффективным способом обеспечить паритет с Китаем и Пакистаном.

    По его словам, опыт и оснащенность предприятий Hindustan Aeronautics Limited позволят с первых партий устанавливать на Су-57Э индийские детали и узлы, таким образом реализуя программу Make in India. Индия сможет получить передовые технологии – малозаметности, искусственного интеллекта, сетецентрическое взаимодействие, а также локализовать производство российских авиационных вооружений.

    Также отмечается, что в процессе работы по проекту Су-57Э страна обретет компетенции, которые позволят в будущем самостоятельно развивать собственный истребитель нового поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия планирует обсудить возможность приобретения истребителей Су-57 и зенитных ракетных комплексов С-500 во время визита президента России Владимира Путина. Российский истребитель Су-57Э впервые совершил полет на авиасалоне в Дубае. Новые ракеты для российских Су-57 вызвали удивление на Западе.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 03:13 • Новости дня
    Казахстан сообщил о сохранении герметичности КТК после атаки дронов ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Инфраструктура терминала Каспийского трубопроводного консорциума сохранила герметичность после атаки украинских дронов в ноябре, сообщило министерство энергетики Казахстана.

    Системы автоматической защиты морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума успешно сработали после удара украинских дронов, поэтому угрозы для экологии не возникло, заявили в Минэнерго Казахстана, передает ТАСС.

    В ведомстве уточнили, что главной задачей сейчас является поддержка суточных объемов добычи на месторождениях, экспортирующих нефть через КТК.

    Министерство совместно с добывающими компаниями перераспределяет объемы нефти и гибко корректирует логистику, чтобы не снижать экспортные показатели, используя все возможные маршруты экспорта.

    Ведомство отметило, что инцидент на терминале не спровоцировал полной остановки экспорта. Продолжается отгрузка нефти через инфраструктуру порта, при этом принимаются необходимые меры безопасности.

    В Минэнерго заявили: «Ситуация находится на постоянном контроле министерства энергетики». Ведомство подчеркнуло, что фокусируется только на сохранении стабильности экспорта и защите экономических интересов страны.

    Напомним, 29 ноября одно из причальных устройств КТК под Новороссийском пострадало в результате атаки украинских морских дронов.

    Казахстан назвал это недопустимым посягательством на международную энергобезопасность. Затем МИД Казахстана выразил протест и подчеркнул, что эти действия наносят ущерб отношениям между Астаной и Киевом.

    Альтернативой для самых важных экспортных потерь может стать трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан, который требует перевалки нефти через Каспий.

    За прошлый год по КТК было экспортировано 63 млн тонн нефти, более 70% этого объема приходится на зарубежных экспортеров, работающих в Казахстане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар назвал обеспечение стабильных поставок энергоносителей в Черноморском регионе и сохранность энергетической инфраструктуры ключевыми условиями для жизни миллионов людей.

    Каспийский трубопроводный консорциум продолжает отгрузку нефти на морском терминале в районе Новороссийска с помощью выносного причального устройства ВПУ-1.

    Кремль считает атаку украинских дронов на объект КТК вопиющим инцидентом, поскольку терминал имеет международное значение.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 06:06 • Новости дня
    Мирошник сообщил о жертвах среди гражданских с 2014 года

    Мирошник: От ударов ВСУ с 2014 года погибли 13 тыс. мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    По данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, общее число жертв и пострадавших среди мирного населения с 2014 года достигло десятков тысяч человек.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что с 2014 года жертвами атак Вооруженных сил Украины стали порядка 28 тысяч гражданских, из которых около 13 тысяч погибли, передает РИА «Новости».

    По его словам, с начала конфликта, с 2014 года, число пострадавших мирных жителей уже достигло 41 тысячи человек, из них около 13 тысяч погибли.

    Большая часть этих потерь пришлась на Донбасс, где проводились самые интенсивные боевые действия. Мирошник подчеркнул, что эта статистика отражает длительные и масштабные последствия вооруженного конфликта для гражданского населения региона.

    Также дипломат обратил внимание на продолжающиеся угрозы безопасности для мирных жителей, вызванные обстрелами со стороны украинских военных. Он назвал ситуацию гуманитарной катастрофой и призвал международное сообщество обратить внимание на происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Шебекино в Белгородской области в результате удара беспилотника по легковому автомобилю пострадали двое мужчин.

    В Кривом Роге минувшей ночью в результате удара по зданию СБУ погибли три человека.

    Российский суд заочно приговорил к пожизненному заключению троих полковников ВСУ – Дмитрия Бондаровича, Андрея Дзяния и Виталия Сендзюка.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 02:39 • Новости дня
    США одобрили продажу 200 ракет AIM-120C-8 Дании

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США рассмотрела заявку Дании на приобретение двухсот ракет AIM-120C-8 и сообщила о решении Конгрессу, который, в свою очередь, теперь должен одобрить или заблокировать сделку.

    Как передает ТАСС, Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Дании двухсот ракет класса «воздух – воздух» средней дальности AIM-120C-8 на сумму 730 млн долларов.

    Ранее власти Дании официально запросили возможность приобрести указанные ракеты и связанное с ними оборудование у Соединенных Штатов.

    В заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона отмечается, что планируемая сделка соответствует внешнеполитическим и национальным интересам США и повышает безопасность союзника по НАТО.

    Американская сторона полагает, что поставка повысит совместимость боевых возможностей Дании с ВВС США и других партнеров альянса.

    Основным подрядчиком в рамках продажи может быть выбрана компания RTX Corporation. Как отмечает Пентагон, решение по сделке официально направлено в Конгресс США. У законодателей есть 30 дней на рассмотрение потенциальной продажи и возможности ее блокирования.

    Ранее Агентство сообщило, что Госдеп одобрил аналогичную потенциальную сделку с Данией по системе IBCS для противовоздушной и противоракетной обороны и сопутствующему обеспечению на сумму 3 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США договорились о продаже Польше ракет AGM-158B-2, AIM-120C-8 и AIM-9X, а также сопутствующего оборудования на общую сумму примерно 3,7 млрд долларов.

    США также предложили Польше заем в размере 2 млрд долларов на приобретение вертолетов Apache. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее боеприпасов для истребителей F-35 на 271 млн долларов.

    Литва закупит в США партию ракет средней дальности AMRAAM на сумму 94 млн евро (100 млн долларов), которые предназначены для ранее приобретенных ЗРК NASAMS.

    Комментарии (0)
    Главное
    Бойцы ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Димитрове
    Удары ВСУ по Новороссийску повысили цены на энергорынке
    МИД заявил о потере ЕС 1,6 трлн евро из-за санкций
    МАГАТЭ: Саркофаг Чернобыльской АЭС утратил функции обеспечения безопасности
    В Белоруссии заявили о национализации крупных предприятий
    Россияне столкнулись с «синим экраном смерти» после обновления Windows 11
    Сын убил отца ради квартиры в центре Москвы

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Перейти в раздел

    Польский гонор настиг Германию

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск поссорились. Их переговоры в столице ФРГ должны были быть посвящены актуальным проблемам НАТО, но превратился в препирательство о том, должны ли немцы заплатить полякам репарации за Вторую мировую войну. России такое развитие событий на руку. Подробности

    Перейти в раздел

    Боец ММА проиграл в «спарринге» с памятником ветеранам МЧС

    Уголовное дело об осквернении в Москве памятника ветеранам МЧС взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором боец ММА Заур Исмаилов вступил в «спарринг» с изваянием. Сам спортсмен не увидел в своих действиях ничего предосудительного. По мнению экспертов, этот случай говорит не только о дефиците исторического просвещения и воспитания в субкультуре ММА, но и о других аспектах, которые требуют внимания. Подробности

    Перейти в раздел

    США огорчили Европу своей стратегией безопасности

    Радикальные изменения обозначены в подходе Соединенных Штатов к обеспечению своей безопасности. По крайней мере, именно такие заявления и декларации содержатся в новой Стратегии нацбезопасности США. В чем именно они заключаются, как это касается союзников Вашингтона в Европе – и их текущего противостояния с Россией? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  О газете
