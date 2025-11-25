В Петербурге представили первый симулятор для перехвата дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первый российский симулятор кинетического перехвата беспилотников, реализованный в программе «Квадросим», был представлен на конференции «Индустрия новых решений: технологический контур» в Петербурге, передает ТАСС.

Новый режим предназначен для обучения оператов работе с дроном в условиях военной угрозы, в том числе для защитников регионов, подверженных атакам беспилотников.

По словам руководителя проекта «Анти БПЛА» компании Ninsar Егора Сечинского, разработка напрямую связана с ростом воздушных угроз в приграничных регионах. «Для нашей команды этот режим – не абстрактная разработка. Часть программистов живет и работает в Курске и Белгороде, они своими глазами видят, как дроны атакуют инфраструктуру. Поэтому для нас «Анти БПЛА» – это личный вклад в безопасность регионов, которые каждый день находятся под давлением воздушных угроз», – заявил Сечинский.

Cозданная технология позволяет моделировать перехват дрона на практике, что, по мнению авторов, значительно повысит подготовку специалистов ПВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее донецкие изобретатели создали дрон для спецоперации на Украине из компонентов гироскутеров.

В зону спецоперации поступили 30 грузовых дронов «Хозяйка», которые перевозят до 15 килограммов провизии и воды и используются для сброса боеприпасов.

Российская система связи и управления для FPV-дронов «Кузнечик» применена в зоне спецоперации, успешно обходя существующие средства радиоэлектронной борьбы.