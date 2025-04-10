Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между другими державами. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».0 комментариев
Донецкие изобретатели создали дроны-камикадзе из гироскутеров
Донецкие изобретатели превратили гироскутеры в дроны-камикадзе для СВО
Донецкие изобретатели, поддерживаемые «Народным фронтом», создали дрон из комплектующих гироскутеров для СВО, который способен перевозить грузы до 40 килограмм и может использоваться в качестве камикадзе, управляемый с дистанции до двух километров.
Донецкие изобретатели при поддержке «Народного фронта» создали дроны для СВО из запчастей гироскутеров, сообщает РИА «Новости». Эти устройства могут перевозить грузы до 40 килограмм, а также использоваться как камикадзе. Разработка представляет собой наземную радиоуправляемую тележку, приспособленную для доставки боеприпасов и продуктов питания.
Военнослужащий с позывным «Волга» отметил, что дрон изготовлен в ответ на нужды передовой.
Стоимость и простота использования делают дрон доступным решением: он управляется с помощью обычного FPV-пульта на расстоянии до 2 километров, но может преодолевать большие дистанции благодаря ретрансляторам. Компактные размеры дрона делают его незаметным для вражеских БПЛА, добавили в Народном фронте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, первые дроны-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом были доставлены в зону специальной военной операции на Украине. В 2024 году «Народный ВПК» вырос в настоящую силу, что позволило обеспечить значительные поставки для нужд армии. Также сообщалось, что в России идет разработка робота-андроида БРЧ-1 для участия в боевых действиях.