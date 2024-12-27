«Народный ВПК» за 2024 год вырос в настоящую силу

Tекст: Роман Крецул

Одной из важных тенденций 2024 года стал рост роли так называемого народного ВПК – предприятий, по собственной инициативе создающих оружие и снаряжение для действующей армии. О значении этого сектора в течение года несколько раз говорил президент Владимир Путин. Еще 25 апреля глава государства упоминал, что «народный ВПК» работает вовсю, и Минобороны не успевает отслеживать все предложения от людей, работающих в сфере новых технологий.

19 сентября Путин указывал, что производимая предприятиями «народного ОПК» продукция, в том числе беспилотники, не уступает по качеству заводской, и поэтому эти небольшие организации стоит поддерживать. «Минобороны и Народный фронт многое сделали для того, чтобы раскрыть потенциал «народного ОПК». Расширяется испытательная база для проверок качества и функциональных возможностей новых образцов, на постоянной основе работает технический совет, по решению которого в короткие сроки организуются поставки наиболее востребованных образцов по линии Минобороны и Народного фронта», – сказал президент.

А 25 октября Владимир Путин в интервью ведущей программы «60 минут» Ольге Скабеевой заявил, что «народный ВПК» – это уже не шутки. Он также отметил, что и российские военные прямо на поле боя делают беспилотники своими руками – и у них хороший уровень инженерной подготовки. Наконец, 16 декабря на расширенной коллегии Минобороны президент призвал настраивать совместную работу всей военной организации Российской Федерации, включая «народный ОПК», для достижения поставленных целей.

Предприятия «народного ВПК» создаются энтузиастами. Как правило, они ассоциируются с производством беспилотников, но на самом деле множество компаний занимаются выпуском самой разной продукции военного назначения – от маскировочных сетей до роботизированных систем. Они работают по всей стране. Их изделия закупают и поставляют в войска благотворительные фонды и волонтерские организации. А хорошо зарекомендовавшие себя компании заключают контракты с военным ведомством.

Некоторые разработки, предпринятые в порядке инициативы, превосходят то, что есть на оснащении армии. К примеру, новосибирская компания «Филлин» разработала плавучий бронежилет «Бор-М». В отличие от штатных, он не тонет и может спасать жизни при форсировании водных преград.

Одной из самых известных разработок считается FPV-дрон «Упырь». Его начали разрабатывать несколько человек в подвальном помещении. Сегодня это компания «Уралдронзавод» со своими цехами и массовыми поставками аппаратов в войска. В августе на нее обратили внимание власти США, введя санкции. «Упыри» получили известность в боях на Днепре, когда они стали одним из основных средств поражения лодок, на которых переправлялись боевики. Этим дроном был уничтожен и американский танк «Абрамс» – второй по счету.

А первый «Абрамс» был поражен в феврале 2024 года другой разработкой «народного ВПК» – FPV-дроном «Пиранья-10». Компания-производитель этого аппарата начинала с поставок в войска касок и бронежилетов, но столкнувшись с запросом на беспилотники, сначала импортировала их, а затем организовала собственное производство. Сейчас она поставляет в войска целую линейку дронов под различные задачи.

Настоящим открытием спецоперации стал беспилотник «Князь Вандал Новгородский», который в 2024 году начали применять в Курской области, а затем на всех направлениях. Этот аппарат работает на оптоволокне, благодаря чему, во-первых, обеспечивается стабильная связь, а во-вторых, он нечувствителен к воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, дроны могут проникать в укрытые зоны, где не проходит радиосигнал. При этом украинские средства радиоэлектронной разведки не могут засечь такой аппарат.

Одним из знаков признания растущей роли «народного ВПК» стало открытие в августе соответствующей экспозиции на площадке форума «Армия-2024». Там были представлены свыше 250 экспонатов от 100 компаний.

Среди них – беспилотники самых разных видов, негорючая защитная одежда для экипажей бронетехники, колесный ровер «Сверчок» для эвакуации раненых, носимая радиолокационная станция «Репейник», определяющая координаты даже малых беспилотников, система для дистанционного управления стрелковым оружием «Опора», насадки на стволы стрелкового оружия, позволяющие стрелять из автомата дробью, и многое другое.

Важную роль в поддержке предприятий «народного ВПК» играет «Кулибин-клуб» Народного фронта. Он занимается отбором, испытаниями, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и многое другое. Организация помогает масштабировать производство и предоставляет полигоны для испытания дронов. Они также способствуют обмену опытом между инженерами.

«Основным плюсом гражданских производителей является скорость реакции на запрос фронта.

Сегодня мы видим, что технологии на фронте меняются каждые полтора-два месяца, и то, что тяжело делать большим предприятиям в силу масштаба, достаточно легко делается малыми производителями, для которых нет проблем быстро перестроить производственную цепочку или найти некое технологическое решение. Порой от момента запроса из войск на какое-то устройство до момента применения уже созданного такого устройства на линии боевого соприкосновения проходит две недели», – рассказал замруководителя исполкома Народного фронта Борис Подольный.

Благодаря «Кулибин-клубу» ОНФ испытания прошли более 300 изделий и изобретений, более 80 из которых уже системно поставляются на линию боевого соприкосновения. Всего Народным фронтом передано бойцам более 100 тысяч изделий малых КБ и гражданских производителей.

«Начало специальной военной операции во многом застало наш «большой ВПК» врасплох. В условиях нового конфликта жизнь показала, что не всегда танки, самолеты, артиллерийские системы играют ключевую роль на поле боя. Прямо скажем, мы не были готовы к такому активному применению противником беспилотной компоненты. Первые FPV-дроны появились у противника. Мы, правда, наверстали и сумели достойно ответить», – рассказал газете ВЗГЛЯД председатель общественной организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов.

При этом особое развитие «народный ВПК» получил в быстроразвивающихся сферах, таких как беспилотные и безэкипажные аппараты.

«До начала СВО в этом плане был пробел, а по ходу специальной военной операции произошло очень быстрое развитие. FPV-дроны стали открытием операции, особенно их столь массовое и активное применение», – рассказал Юрий Лямин.

Однако нельзя сказать, что «народный ВПК» каким-то образом противоречит или отбирает хлеб у традиционных, крупных предприятий отечественной оборонной промышленности. «Народный ВПК» играет большую роль в снабжении вооруженных сил и закрывает лакуны, которые образуются из-за инертности более крупных структур, отметил военный эксперт Юрий Лямин. Большой ВПК и малый ВПК друг друга не заменяют, они друг друга взаимодополняют, подчеркивает Роман Шкурлатов.

«Небольшие производители включились с самого начала специальной военной операции в производство средств защиты, средств поражения, средств разведки. Они подставили плечо государству и армии на начальном, одном из самых трудных этапов, – сказал Шкурлатов. – Сегодня конгломерат народных умельцев стал самостоятельной сферой. Государство по достоинству оценивает их вклад в приближение нашей победы, уделяет им внимание. «Народный ВПК» в силу своей гибкости и возможности быстро внести конструктивные изменения позволяет оперативно отвечать на те вызовы, которые сегодня ставит война».

Специальная военная операция идет почти три года. За это время «народный ВПК» вышел на большие обороты, пережил болезни роста и представляет собой уверенно стоящую на ногах силу, заключил Шкурлатов.