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    Андрей Полонский Андрей Полонский У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Курская битва продолжается девятый десяток лет

    23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В мировых финансах начался натуральный каннибализм

    Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

    31 комментарий
    23 августа 2024, 21:04 • Новости дня

    Производители дронов «Упырь» отреагировали на внесение в санкционный список США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вклад «Уралдронзавода», выпускающего применяемые в зоне СВО FPV-дроны «Упырь», в общую победу отмечают как в самой России, так и за рубежом, заявил представитель предприятия, комментируя внесение завода в санкционный список США.

    «Наш вклад в общую победу отмечают как в России, военнослужащие и другие жители страны, которые помогают нам средствами, так и в других странах», – сказал он, передает ТАСС.

    Напомним, Вашингтон ввел санкции в отношении 400 человек и юридических лиц в России и за ее пределами. Под ограничения попали российские ИИ-разработчики.

    23 августа 2024, 08:00 • Новости дня
    Посол Антонов: Путин принял решение, виновные в атаке на Курскую область понесут суровое наказание
    Посол Антонов: Путин принял решение, виновные в атаке на Курскую область понесут суровое наказание
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин принял решение по ответу на нападение ВСУ на Курскую область, виновные понесут суровое наказание, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    «Президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области», – передает РИА «Новости» его слова.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область проводится с целью создания «буферной зоны» на российской территории. Эксперты отмечают, что удержаться в подвергшихся вторжению районах у ВСУ нет никаких шансов.

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    23 августа 2024, 14:56 • Новости дня
    Захарова рекомендовала телеканалу CNN не «качать права» в Курской области

    Захарова напомнила телеканалу CNN о необходимости соблюдать российские законы на территории РФ

    Захарова рекомендовала телеканалу CNN не «качать права» в Курской области
    @ mid.ru

    Tекст: Алена Задорожная

    США вечно заявляют о миропорядке, основанном на никому не известных правилах. Им нужно определиться: живут ли они по правилам или по правам, но законодательство России на ее территории должны соблюдать все, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее в CNN заявили, что их репортаж из Суджи якобы не нарушает международное право.

    «Хотелось бы напомнить корреспондентам CNN, что, по мнению Энтони Блинкена, миропорядок основан не на международном праве, а на неких никому не известных правилах», – сказала Мария Захарова, официальный представитель МИД.

    «Так что, во-первых, пусть сначала разберутся внутри собственных элит: они по международному праву живут или по неназванным правилам, а потом уже будут права качать. А во-вторых, есть законы суверенной Российской Федерации, нарушать которые никому нельзя», – подчеркнула Захарова.

    Ранее в CNN заявили, что их репортаж из Суджи якобы не нарушает международное право. «Наша команда была приглашена украинским правительством вместе с другими международными журналистами и в сопровождении украинских военных для осмотра территории, которую оно недавно оккупировало», – объясняет американский телеканал.

    «Это защищенная деятельность и она соотносится с правами, предоставленными журналистам Женевской конвенцией и другими нормами международного права», – утверждают в CNN. При этом в компании не уточнили, на какие положения они ссылаются.

    Напомним, репортаж корреспондента Ника Уолша вышел 16 августа. На кадрах показано, как журналисты с военными приезжают на разрушенный погранпереход Суджа, а затем и якобы в сам город. На фоне съемок слышны звуки стрельбы и взрывов.

    ФСБ позже сообщила, что в отношении репортера CNN возбуждено уголовное дело из-за незаконного пересечения российской границы и ведения видеосъемки в районе Суджи. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. По аналогичной статье было возбуждено уголовное дело в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Москва рассматривает активность западных СМИ в Курской области как свидетельство их прямой вовлеченности в гибридную агрессию. Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследуют США и ЕС, запуская своих журналистов в Курскую область.

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    23 августа 2024, 14:32 • Видео
    В ВСУ объяснили причины своих поражений

    Украинские военные заявляют западным СМИ, что главные причины их поражения на стратегически важном Покровском направлении – превосходство России в людях и технике, а также «бездарность украинского командования». Так ли это на самом деле?

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    22 августа 2024, 21:58 • Новости дня
    Запрет на работу в такси в Ленобласти коснется не всех иностранцев

    Администрация Ленобласти: Запрет на работу в такси затронет граждан Узбекистана, Таджикистана, Молдавии и Азербайджана

    Запрет на работу в такси в Ленобласти коснется не всех иностранцев
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введенный на территории Ленинградской области запрет на работу в такси для иностранцев коснется граждан не всех стран, сообщили в администрации региона.

    Там уточнили, что мера распространяется на граждан Узбекистана, Таджикистана, Молдавии и Азербайджана, передает «Фонтанка».  Она не затронет граждан Армении, Казахстана, Белоруссии и Киргизии, также запрет не коснется граждан, въезжающих в Россию по визам, сообщили в администрации Ленинградской области.

    Компаниям, индивидуальным предпринимателям и другим субъектам отведено три месяца на расторжение трудовых договоров с мигрантами, имеющими патенты на работу в такси. За нарушение запрета предусмотрен штраф, добавили в пресс-службе руководства региона.

    Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области по инициативе прокуратуры принял решение запретить иностранным гражданам работать водителями такси и арендованных автомобилей.

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    23 августа 2024, 06:57 • Новости дня
    Посол Антонов заявил, что никакой «буферной зоны» на территории России не будет

    Посол Антонов счел невозможным планируемое Киевом создание «буферной зоны» на территории России

    Tекст: Антон Антонов

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал реакцию США на заявления Киева о планах создать «буферную зону» на территории России.

    Отвечая на вопрос о том, что США однозначно не отвергают планы Киева, Антонов подчеркнул, что Москва «даже разговаривать об этом» с Вашингтоном не будет, передает РИА «Новости».

    Антонов заявил, что «не американцам судить, что должна делать Россия, и как Россия будет защищать свои рубежи». Он заверил, что «никакой буферной зоны на территории» России «не будет». «Это невозможно», – заявил Антонов.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область проводится с целью создания «буферной зоны» на российской территории. Эксперты отмечают, что удержаться в подвергшихся вторжению районах у ВСУ нет никаких шансов.

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    23 августа 2024, 17:17 • Новости дня
    Ростех показал кадры выполнения фигуры высшего пилотажа самолетом МС-21-300
    Ростех показал кадры выполнения фигуры высшего пилотажа самолетом МС-21-300
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский пассажирский лайнер МС-21-300 в рамках подготовки к показательным полетам к юбилею Иркутского авиазавода выполнил фигуру высшего пилотажа ранверсман, применяемую в боевой авиации, сообщил Ростех.

    При выполнении фигуры ранверсман самолет делает крутую горку, теряет скорость, затем скользит на крыло с крутым разворотом в обратную сторону, сообщается в Telegram-канале Ростеха.

    В госкорпорации отметили, что столь сложный маневр стал возможен благодаря высокой маневренности, современной системе управления и надежности конструкции. Для выполнения фигуры высшего пилотажа самолет был специально подготовлен: с него сняли весь груз и недозаправили топливом до максимальной массы.

    В феврале летчик штурмовика Су-25 выполнил фигуру высшего пилотажа на предельно малой высоте при нанесении ракетного удара по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне СВО.

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    23 августа 2024, 01:32 • Новости дня
    США разрешили Украине использовать американское оружие в Курской области

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх признала согласие Вашингтона на применение ВСУ оружия США в Курской области

    США разрешили Украине использовать американское оружие в Курской области
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Политика США позволяет вооруженным силам Украины использовать американское оружие в приграничных регионах, в том числе в Курской области России, следует из заявления заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

    Сингх заявила, что «подходы» США «позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов». Она уточнила, что речь идет в том числе о Курской области России и Сумской области Украины.

    «Так что они защищают себя от российских атак из этих регионов», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Напомним, ВСУ ударами из американских РСЗО HIMARS разрушили несколько мостов в Курской области, серьезно усложнив эвакуацию мирных жителей. Образцы стрелкового вооружения производства США захвачены на месте ликвидации украинской диверсионной группы в Курской области. Также в регионе была уничтожена военная техника производства США.

    Коментарии (14)
    23 августа 2024, 00:20 • Новости дня
    Глава Пентагона решил обсудить с Киевом планы ВСУ по Курской области

    Глава Пентагона Остин собрался обсудить с Украиной вопрос об «удержании» ВСУ территорий в Курской области

    Глава Пентагона решил обсудить с Киевом планы ВСУ по Курской области
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны США Ллойд Остин планирует обсудить с Киевом планы вооруженных сил Украины, касающиеся их действий в Курской области России, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх пояснила, что Остин хочет обсудить вопрос о том, собираются ли ВСУ «удерживать» территории, передает РИА «Новости».

    Напомним, Сингх не стала заявлять о поддержке Вашингтоном вторжения ВСУ в Курскую область. Она отметила, что у США все еще сохраняются вопросы к Киеву в связи с атакой на Курскую область.

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    23 августа 2024, 12:24 • Новости дня
    Сенатор Долгов: США покрывают ядерный терроризм Украины
    Сенатор Долгов: США покрывают ядерный терроризм Украины
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Объяснение Пентагона о том, что подходы США позволяют Украине якобы защищаться от российских атак, несостоятельны. ВСУ занимаются терроризмом, в том числе ядерным, а Вашингтон подпитывает эти амбиции, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в США подтвердили, что разрешили Украине использовать американское оружие в Курской области.

    «Нападение на российский регион планировалось при участие США – в этом нет никаких сомнений. На этом фоне разрешение использовать ВСУ американское оружие в Курской области служит лишь очередным подтверждением тому, что удары – в том числе по гражданской инфраструктуре на территории России – вынашивает, а затем осуществляет руками украинских военных именно Вашингтон», – отметил сенатор Константин Долгов.

    Объяснение Пентагона о том, что подходы США позволяют Украине якобы защищаться от российских атак, собеседник счел несостоятельным. В этой связи парламентарий напомнил о попытках ВСУ атаковать Курскую АЭС. «Украина занимается ядерным терроризмом. Такие действия противника вызваны неудачами как в курской авантюре, так и в Донбассе. Киев пытается поднять ставки. Цель – либо захватить Курскую или Запорожскую атомную станцию, либо ударить по ним, тем самым нанеся ущерб России», – указал спикер.

    При этом США подпитывают террористические амбиции Украины. «Американские чиновники – соучастники преступлений ВСУ, они занимаются покровительством. Дело в том, что политики сделали ставку на «украинский проект», но теперь они на грани банкротства, а других карт в рукаве нет. Поэтому все их действия выстраиваются, исходя из желания выправить для себя ситуацию», – подчеркнул Долгов.

    «Но в США совершенно не думают о безопасности. Мне кажется, если бы в Белом доме были другие люди, настоящие профессионалы, то никаких санкций на покрывательство ударов по атомным станциям не было бы», – заключил Долгов.  

    Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон разрешил ВСУ использовать американское оружие при нападении на Курскую область. По ее словам, «подходы США позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов».

    Чиновница уточнила, что речь идет в том числе о Курской области России и Сумской области Украины. «Так что они защищают себя от российских атак из этих регионов», – утверждает Сингх. Напомним, ВСУ ударами из американских РСЗО HIMARS разрушили несколько мостов в Курской области, серьезно усложнив эвакуацию мирных жителей. Кроме того, украинские военные приступили к совершению актов ядерного терроризма. В качестве мишени они выбрали Курскую АЭС.

    Так, в ночь на пятницу российские системы радиоэлектронной борьбы успешно нейтрализовали вражеский дрон. Целью атаки было хранилище отработанного ядерного топлива. На корпусе беспилотника обнаружена маркировка «Army of Drones» – совместный проект украинских военных ведомств, направленный на развитие беспилотных летательных аппаратов.

    Накануне президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях сообщил, что в ночь на четверг украинские военные пытались наносить удары по Курской АЭС. Газета ВЗГЛЯД писала, как защитить атомную станцию от ядерных провокаций Украины. 

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    23 августа 2024, 13:46 • Новости дня
    Сигал рассказал о хорошем отношении американцев к Путину

    Актер Стивен Сигал: Белый дом ведет прокси-войну с Россией, но в США хорошо относятся к Путину

    Сигал рассказал о хорошем отношении американцев к Путину
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Многие американцы с симпатией относятся к российскому президенту Владимиру Путину несмотря на то, что Белый дом находится в состоянии активной прокси-войны с Россией, заявил спецпредставитель МИД по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал.

    По его словам, многие американцы с симпатией относятся к российскому лидеру в то время как администрация действующего президента Джо Байдена и экс-президента США Барака Обамы нацелены на то, чтобы не допустить честного и открытого диалога с Москвой, передает ТАСС.

    Сигал добавил, что американские политики также стараются организовать настоящую войну против России, называя это прокси-войной.

    «Многие американцы хорошо относятся к России, Владимиру Путину и «хотят услышать правду», – заверил он.

    В заключение Сигал заметил, что американцы в курсе, что поступающая в США информация об актуальных вопросах является ложью.

    Напомним, Николай Патрушев, занимавший прежде пост секретаря Совбеза России, заявил, что Запад не остановит прокси-войну против России и после «горячей фазы» конфликта на Украине.

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    23 августа 2024, 00:55 • Новости дня
    Посол Антонов не поверил в незнание США о планах ВСУ напасть на Курскую область

    Посол Антонов счел ложью заявления США о неосведомленности относительно украинских планов вторжения в Курскую область

    Посол Антонов не поверил в незнание США о планах ВСУ напасть на Курскую область
    @ Посольство России в США/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти в Киеве ничего не делают «без отмашки из Вашингтона», заявил посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос о том, могли ли США не знать о планах вторжения Украины в Курскую область.

    «Врать нехорошо, – приводит ТАСС со ссылкой на Первый канал слова Антонова. – Много об этом не говорят, но мы прекрасно с вами знаем из разных источников, что тысячи, сотни специалистов, военных, полувоенных находятся в качестве советников при Зеленском».

    По словам Антонова, если бы США были недовольны событиями в Курской области, где гибнут мирные россияне, «достаточно, говоря американским языком, простого щелчка пальцами, и в Киеве тут же бы прекратили подобные действия».

    «Поэтому мой вам ответ однозначный: американцы знали, знают и ничего без их ведома не происходит», – заявил он.

    Антонов рассказал, что главным вопросом у соотечественников, которые общались с российскими консулами, «было, как случилось так, почему эти нацисты посмели попытаться повторить опыт 1941 года и ворваться, вторгнуться на территорию Российской Федерации». Как заявил посол, «ни у кого нет сомнений» в том, что украинские войска «будут уничтожены, не оттеснены, а будут уничтожены».

    Однако «сам факт о том, что мы пока все угрозы безопасности Российской Федерации не ликвидировали, говорит лишь об одном, что надо укреплять армию и флот, и надо вместе всем думать о защите нашей Родины», заявил Антонов.

    По его словам, сейчас Белый дом «пытается балансировать на грани войны и мира» и «все время нас как бы проверяет на толерантность, готовность согласиться с такими действиями, не допустить каких-либо жестких действий, которые бы изменили стратегическую и региональную стабильность в мире».

    Антонов считает, что президент США Джо Байден продолжит нынешнюю политику поддержки киевского режима в последние месяцы своего пребывания на посту главы государства.

    «Сегодня мы говорим об обучении у американцев украинцев, которые будут управлять самолетами F-16, говорим о поставке дальнобойных систем ATACMS, говорим о каких-то иллюзорных моментах, что якобы американцы не разрешают украинцам использовать дальнобойные системы для ударов по российской территории – все это блеф. Украинцы не смотрят, а делают то, что им угодно, четко информируя своих хозяев о том, что они творят», – заявил он.

    Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область.

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    23 августа 2024, 19:24 • Новости дня
    Скончался четвертый попавший в заложники в ИК-19 под Волгоградом сотрудник ФСИН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила о смерти четвертого сотрудника ведомства, который был захвачен в заложники осужденными в исправительной колонии №19 в Волгоградской области.

    «К сожалению, сотрудник, который находился в заложниках и был госпитализирован, скончался», – сообщило пресс-бюро ФСИН, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу в ИК-19 в городе Суровикино под Волгоградом четверо осужденных захватили в заложники восьмерых сотрудников. Нападавшие ликвидированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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    22 августа 2024, 22:45 • Новости дня
    Пентагон не стал заявлять о поддержке вторжения ВСУ в Курскую область

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх не стала заявлять о поддержке Вашингтоном вторжения ВСУ в Курскую область

    Tекст: Антон Антонов

    У США все еще сохраняются вопросы к Киеву в связи с атакой вооруженных сил Украины на Курскую область, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, которая не стала выражать поддержку вторжению ВСУ.

    По словам Сингх, сейчас США «лучше понимают» действия ВСУ. Однако Вашингтон «по-прежнему выясняет у Украины, как это укладывается в их стратегические цели на поле боя».

    Несмотря на несколько вопросов от журналистов, Сингх отказалась подтвердить, что Вашингтон поддерживает вылазку украинских войск, передает ТАСС.

    Комментируя возможные цели ВСУ, Сингх указала на заявления украинского лидера Владимира Зеленского. Она отметила, что речь, по мнению США, идет о «создании буферной зоны», но у американской стороны сохраняются «вопросы на этот счет».

    Кроме того, Сингх подтвердила, что американская политика разрешает ВСУ «наносить контрудары, чтобы защищаться от российских атак в этом пограничном регионе».

    Напомним, Зеленский заявил, что вторжение в Курскую область было призвано создать некую «буферную зону» на российской территории. Эксперты отмечают, что работы ВСУ по созданию укрепрайонов на оккупированной территории Курской области сводятся практически к нулю ударами российских авиации и артиллерии.

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    23 августа 2024, 15:35 • Новости дня
    Минобрнауки рекомендовало фиксировать на видео сдачу экзамена по русскому мигрантами
    Минобрнауки рекомендовало фиксировать на видео сдачу экзамена по русскому мигрантами
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организациям, проводящим экзамен по русскому языку для мигрантов, рекомендовано обеспечить полную видеофиксацию всей процедуры, сообщило министерство науки и высшего образования России.

    Соответствующие методические рекомендации были разработаны по поручению правительства с учетом позиций МВД, Минпросвещения, Рособрнадзора и практики проведения языкового экзамена, передает ТАСС.

    «В рамках исполнения рекомендаций организациями обеспечивается осуществление полной видеофиксации всей процедуры проведения экзамена, в том числе письменной части процедуры сдачи экзамена», – сообщило Минобрнауки.

    Кроме того, рекомендовано установить единую стоимость экзаменов для мигрантов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства во всех регионах, добавили в ведомстве.

    Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что количество пунктов сдачи экзаменов по русскому языку иностранцами в России сократилось в пять раз с декабря из-за выявленных нарушений.

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    23 августа 2024, 12:34 • Новости дня
    ЧВК из США опубликовала фото с минометом на детской площадке

    ЧВК из США опубликовала фото с минометом на детской площадке, предположительно, в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская частная военная компания Forward Observation Group разместила в Сети фото своих боевиков, установивших миномет рядом с детской площадкой и жилыми домами.

    ЧВК опубликовала фото, где мужчина в форме с шевронами в виде флагов США встал рядом с минометом, передает РИА «Новости».

    Его позиция обустроена у детской площадки и жилого дома, по фотографии можно предположить, что действие происходит либо в России, либо на украинской территории, миномет направлен в сторону детской горки и дома.

    Когда именно сделано фото, не уточняется, судя по растительности, оно сделано ранней весной.

    Размещение военных объектов и позиций у жилых застроек считается грубым нарушением международного права.

    До этого ЧВК публиковала фото бойцов, участвующих в нападении на Курскую область.

    Напомним, депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал участие американской ЧВК Forward Observation Group в нападении на Курскую область вызовом.

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    23 августа 2024, 08:45 • Новости дня
    Посол Антонов анонсировал встречу с представителями Госдепа

    Tекст: Александра Юдина

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в пятницу проведет встречу с представителями Госдепартамента Соединенных Штатов.

    По его словам, контакты с администрацией США в целом носят эпизодический характер, передает РИА «Новости».

    Антонов отметил, что очные встречи с дипломатами в США бойкотируются, а если диалог состоится, то для вручения от чиновников Белого дома или Госдепа очередного демарша.

    Ранее Антонов возмутился заявлениями США о действиях ВСУ в Курской области.

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    ВСУ пытаются атаковать АЭС чернобыльского типа

    В ночь на четверг ВСУ пытались наносить удары по Курской атомной станции. Об этом заявил президент Владимир Путин. На станцию для оценки ситуации приглашены специалисты МАГАТЭ и его глава Рафаэль Гросси. Как предупреждают эксперты, на Курской АЭС работают реакторы чернобыльского типа и они подвержены внешнему воздействию больше, чем современные энергоблоки. Как обеспечить безопасность станции и почему она стала целью для ВСУ? Подробности

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    «Эпатажный маргинал» из Чехии не случайно одобрил теракт в Европе

    «Даже для такого эпатажного маргинала это перебор». Такими словами официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Чехии Петра Павла о теракте на «Северных потоках». По сути, Европа в его лице одобряет теракты против самой себя. Но у чехов для перехода очередной «красной линии» есть причины. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • В ВСУ объяснили причины своих поражений

      Украинские военные заявляют западным СМИ, что главные причины их поражения на стратегически важном Покровском направлении – превосходство России в людях и технике, а также «бездарность украинского командования». Так ли это на самом деле?

    • Армия России взяла Нью-Йорк

      Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    • Германия попыталась снять с шеи Украину

      У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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