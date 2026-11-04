По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.5 комментариев
Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Москву
Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Москву
Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл в Москву по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III прибыл 4 ноября в Москву, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).
В аэропорту Внуково-3 высокого гостя встречали председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний и советник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
Кроме того, в составе делегации встречающих были зампредседателя ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук, заведующий Сектором протокола ОВЦС игумен Феофан (Лукьянов), помощник председателя ОВЦС иерей Александр Ершов и секретарь председателя ОВЦС иерей Николай Васин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл оценили скульптурное изображение предстоятеля Русской православной церкви. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным проведение выставки к 80-летию патриарха.
В августе патриарх Иерусалимский Феофил III заявил о желании встретиться с Путиным.