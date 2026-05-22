Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.26 комментариев
Путин призвал выпускников программы «Время героев» не превращаться в аппаратчиков
Президент России Владимир Путин, обращаясь к выпускникам программы «Время героев», призвал их не превращаться в аппаратчиков и избегать бюрократизма и формализма.
В ходе встречи Герой России Владислав Головин рассказал президенту, что в декабре 2024 года его избрали начальником главного штаба движения «Юнармия». «Дальнейшее обучение, погружение в профессиональную деятельность позволили мне углубить знания в области управления аппаратом всероссийской организации, проектной деятельности, выстраивания взаимодействия между органами власти, общественными объединениями, партнерами», – сказал выпускник программы «Время героев», сообщает официальный сайт президента.
Далее он рассказал о проектах «Юнармии» и попросил президента направить приветственный адрес всем участникам движения, которое 28 мая отмечает свое 10-летие.
«Я вот на что обратил внимание. Вы сказали по поводу того, что вы учитесь и поняли, как управлять аппаратом. В аппаратчика только не превращайтесь, убедительно прошу. Потому что бюрократизм, формализм – это главный враг воспитателя и главное препятствие в воспитательной работе», – сказал президент. Он отметил, что все делать «нужно с сердцем, с душой и на личном примере».
«Нужно постоянно, как я уже говорил только что коллеге, постоянно над собой работать, быть убедительным, по-другому результата не достичь», – подчеркнул Путин.
Герой России Владислав Головин был удостоен звания за мужество и выполнение боевых задач в ходе СВО, в том числе во время боев за Мариуполь и операций разведки в тылу противника в условиях окружения.
Ранее Владимир Путин на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев» заявил, что герои СВО должны составить костяк класса управленцев, они «соль земли русской».