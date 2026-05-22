Бельгия захотела купить дальнобойные ракеты и БПЛА на 700 млн евро

Бельгия запланировала купить дальнобойные ракеты и БПЛА на 700 млн евро

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство обороны королевства Бельгия заявило о планах приобрести дальнобойные ракеты и БПЛА. Ведомство распределит контракты между европейскими и американскими компаниями. Общая сумма сделки составит 700 млн евро, передает ТАСС со ссылкой на газету Echo.

Военное ведомство намерено приобрести крылатые ракеты AGM-184 совместного американского и норвежского производства. Дальность полета этих боеприпасов достигает 350 километров. Такое оружие позволит авиации наносить удары без входа в зону поражения противовоздушной обороны противника.

Восемь лет назад Брюссель приобрел 34 американских истребителя F-35 для замены устаревающего парка самолетов. Первые три новые машины поступили на вооружение в конце прошлого года. Сейчас власти готовятся заключить контракт на поставку еще 11 бортов.

Глава бельгийского оборонного ведомства Тео Франкен ранее отмечал, что все списанные F-16 будут переданы на Украину по мере поступления современных истребителей.

Осенью прошлого года министр обороны королевства Тео Франкен анонсировал получение первых четырех таких самолетов.

Ранее военное ведомство страны представило план двукратного увеличения численности армии.