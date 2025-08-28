США провели испытания новейшего боевого беспилотного аппарата YFQ-42A

Американские ВВС испытали беспилотник YFQ-42A в рамках программы CCA

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военно-воздушные силы США провели испытательный запуск нового беспилотного летательного аппарата YFQ-42A, сообщает ТАСС.

Разработка ведется в рамках программы Collaborative Combat Aircraft, предусматривающей применение беспилотников в координации с пилотируемой авиацией.

Генерал Дэвид Олвин, начальник штаба ВВС США, заявил: «Программа CCA поможет нам по-новому взглянуть на поле боя, увеличить дальность действий, гибкость и смертоносность боевых операций, а также повысить эффективность военных за счет взаимодействия человека и машины».

Журнал Air and Space Forces уточнил, что инициатива направлена на усиление огневой мощи истребителей F-22 и F-35. Беспилотники позволят размещать больше вооружений, уменьшить нагрузку на внешние подвески и повысить незаметность самолетов.

Для первого этапа программы выбраны компании General Atomics и Anduril Industries. Их прототипы прошли наземные испытания в мае 2024 года. Решение о серийном производстве ВВС США планируют принять в 2026 финансовом году, который стартует 1 октября 2025 года.

