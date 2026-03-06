Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?3 комментария
Еврокомиссия осудила угрозы Зеленского в адрес Орбана
ЕК: Угрозы Зеленского в адрес Орбана неприемлемы
Евросоюз считает неприемлемыми угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил официальный представитель Еврокомиссии Олаф Гилл.
На брифинге Гилл подчеркнул, что подобные заявления не должны звучать в адрес стран – членов ЕС, передает ТАСС.
«Такого типа язык неприемлем. Угрозы против государств – членов ЕС недопустимы», – заявил он. По словам Гилла, Еврокомиссия призывает все стороны «успокоиться» и «сбавить тон».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил применить пятую статью НАТО из-за угроз Зеленского Орбану.
Напомним, Зеленский выступил с угрозой в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана, заблокировавшего предоставление финансового кредита от Евросоюза Украине, намекнув на возможную передачу его адреса военным.