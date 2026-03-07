Эксперт Голубева сообщила о грозящих выговорах за дорогие подарки сотрудникам

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, работникам сферы образования, медицины и социального обслуживания, а также сотрудникам Банка России грозит дисциплинарная ответственность за получение подарков стоимостью более 3 тыс. рублей, передает ТАСС. Голубева уточнила, что в случае нарушения сотрудника могут наказать замечанием, выговором или даже уволить.

Голубева пояснила, что ст. 575 Гражданского кодекса запрещает дарить от имени малолетних и недееспособных граждан через их представителей подарки дороже 3 тыс. рублей. Она подчеркнула, что указанные ограничения также распространяются на подарки от физических и юридических лиц, если они связаны с исполнением служебных обязанностей.

Для государственных служащих действуют дополнительные запреты: они не вправе получать вознаграждения, не предусмотренные законом, включая денежные выплаты, услуги, оплату развлечений или транспорта. Исключение составляют подарки, врученные на официальных встречах, церемониях, во время командировок и других протокольных мероприятиях.

