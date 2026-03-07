Андрей Сулейменов
Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР
В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.
Глеб Простаков
Кого заменит ИИ
Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?
Борис Джерелиевский
Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ
План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.