План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

Российские углеводороды вернулись в Индию с новой выгодой Дели вернул свой интерес к российской нефти после того, как США запрещали ее импорт. Сразу два танкера с нефтью из России сменили пункт назначения на Индию. Дели нужна помощь также с СПГ, который оказался заперт в Катаре. Сможет ли Россия заработать дополнительно на поставке своих углеводородов в Индию на фоне военного конфликта в Ближнем Востоке?

Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе?

Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе?

За ошибки американских военных ответит искусственный интеллект В конфликте на Ближнем Востоке появился новый фигурант – искусственный интеллект. Американские военные использовали его для определения целей в Иране, но, как сообщают СМИ, именно ошибки в работе компьютерного разума привели к ударам по гражданским объектам, включая школу с детьми в Минабе. Попытаются ли Штаты списать халатность на алгоритмы?

В теракте против ДПС проявилось коварство Киева В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями?

Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.