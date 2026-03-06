  • Новость часаРоссийские войска освободили Сосновое в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кого заменит ИИ

    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    6 марта 2026, 12:02 Мнение

    Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

    Границы стран Прибалтики превращаются в «зону смерти»
    США впервые массово применили ИИ в войне с Ираном
    Арабский миллиардер объяснил Трампу, что такое истинное лидерство
    Безруков возглавил МХАТ имени Горького

    Экономические модели переживают экзистенциальный кризис в контексте быстрого развития ИИ. Десятилетиями считалось аксиоматичной связь между экономическим ростом и ростом занятости. Растет ли ВВП, увеличивает ли активность отдельная компания – это сопряжено с наймом новых работников. Даже автоматизация – конвейерные линии и манипуляторы – повышая производительность труда в отдельных сегментах, в целом не разрушила прямую корреляцию между экономическим ростом и занятостью. Но автоматизация в сочетании с ИИ вполне способна это сделать.

    Но если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    Предыдущие волны автоматизации били в основном «по рукам»: станки заменяли низкоквалифицированную рабочую силу, выполнявшую, как правило, одну функцию. Но искусственный интеллект нового поколения, способный анализировать большие объемы данных за секунды, уже претендует не на руки, а на головы. И не на любые головы, а на те, что традиционно считались самыми ценными – на головы руководителей.

    В конце прошлого года Албания первой в мире назначила искусственный интеллект на министерскую должность. Виртуальная чиновница по имени Diella стала отвечать за госзакупки – традиционно коррупциогенную сферу, в которой человеческий фактор часто играет не на пользу обществу. Критики этой модели справедливо задаются вопросом: на чем обучалась модель? На предыдущих закупках, в которых была коррупция? Тогда почему бы ей не воспроизводить ту же коррупцию? А если на «правильных» данных, то где их взяли в стране, чей индекс коррупции бьет все рекорды?

    А что если ИИ действительно способен принимать решения лучше человека – не потому, что умнее, а потому, что не берет взяток?

    Но может ли моральность быть кодом? Искусственный интеллект вполне может быть «моральным», если соответствующие параметры заложены в его архитектуру. Система, запрограммированная на прозрачность и следование регламентам, не возьмет откат. Не устроит племянника на теплое место. Не подпишет контракт с «нужной» компанией в обмен на конверт. В этом смысле кодифицированная мораль надежнее человеческой. Может ли такая модель давать сбои? Вполне. Так, ИИ, который «поверит», что борьба с гриппом – главный приоритет, перераспределит бюджеты и кадры так, что это будет формально безупречно, но фактически катастрофично. Мораль, записанная в коде, не имеет контекста и интуиции. Она не коррумпирована, но и не мудра.

    Но вернемся к занятости. Сэм Альтман, глава OpenAI, давно предупреждает, что ИИ может практически полностью зачистить поляну топ-менеджеров. По его мнению, ИИ уже опередил человека с точки зрения затрат на подготовку специалиста высокого уровня. Так, на обучение человека уходит двадцать лет и все ресурсы на удовлетворение его потребностей (еда, жилье, развлечения и др.) плюс эволюционный опыт ста миллиардов людей, когда-либо живших на Земле. ИИ, утверждает он, уже догнал человека по энергоэффективности, если учитывать затраты энергии на один ответ после обучения. То есть технологическая индустрия всерьез сравнивает стоимость содержания человека и стоимость содержания модели. И это сравнение пока не в пользу человека, особенно если в формулу ввести высокие зарплаты платиновых воротничков.

    А вот еще одна сфера, где ИИ переворачивает картину мира. Принято считать, что от технологических революций больше всего страдают бедные страны. Но с ИИ ситуация может оказаться ровно обратной. Развивающиеся страны, где экономика держится на ручном труде – сельском хозяйстве, строительстве, базовом производстве, в краткосрочной перспективе пострадают меньше. Роботизировать сбор риса в захудалой филиппинской деревне? Это вряд ли. А вот в развитых странах с их огромной долей сферы услуг ИИ бьет точно в цель. Менеджер среднего звена, чья работа состоит в сборе данных, подготовке отчетов, согласовании решений и контроле подчиненных – идеальный кандидат на замещение.

    Экономист и социальный антрополог Дэвид Гребер еще до нынешнего бума описал феномен «бредовых рабочих мест» – бессмысленных позиций, создаваемых бюрократическими системами для поддержания иллюзии всеобщей занятости и снижения социального напряжения. Такие люди будут трудоустроены преимущественно в госсекторе, куда станут направлять людей, вытесненных из частной экономики. По Греберу, это не антиутопия, а вполне осязаемое будущее.

    И все же есть одна сфера, в которой ИИ не конкурирует с человеком – это сфера ответственности. Юридическая система не знает субъекта «алгоритм». ИИ не сможет отсидеть срок за неверное решение или решение, приведшее к нарушению закона. А значит, если позиции девяти из десяти топ-менеджеров пойдут под нож, один останется – чтобы подписывать документы.

    Когда мир покончит с фазовым кризисом (случится это через пять, десять или двадцать лет) и экономики начнут расти, очень вероятно, что этот рост будет иметь совсем иную, отличную от нынешней, природу. В этой новой нормальности на графиках роста, устремленных вверх и вправо, соседствующая кривая занятости может оставаться такой же горизонтальной, как прямая на кардиомониторе умершего пациента.

    Другие материалы автора

    Главное
    NYT: Иранская школа с детьми стала жертвой ошибки ВВС США в идентификации цели
    Дроны-камикадзе LUCAS сразу стали «незаменимыми» для США в войне против Ирана
    Атака США на иранский корабль создала внутриполитические проблемы для Индии
    США запросили у Южной Кореи ракеты и комплексы Patriot для Ближнего Востока
    Генпрокуроры 22 штатов США подали в суд на Трампа из-за тарифов
    Британскому парламенту потребовался капитальный ремонт
    «Москвич» начал продажи новых кроссоверов М70 и М90

    Российские углеводороды вернулись в Индию с новой выгодой

    Дели вернул свой интерес к российской нефти после того, как США запрещали ее импорт. Сразу два танкера с нефтью из России сменили пункт назначения на Индию. Дели нужна помощь также с СПГ, который оказался заперт в Катаре. Сможет ли Россия заработать дополнительно на поставке своих углеводородов в Индию на фоне военного конфликта в Ближнем Востоке? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Перейти в раздел

    Границы стран Прибалтики превращаются в «зону смерти»

    Настоящая полоса отчуждения – фактически «зона смерти» – прямо сейчас создается странами Прибалтики на территориях, граничащих с Россией и Белоруссией. Как будет выглядеть грандиозная система, которую назвали «Балтийская линия обороны» – и почему жители этих мест вовсе не рады происходящему? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

      Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    • Усик – новый конкурент Зеленского

      Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    • Фактор Китая на войне с Ираном

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 8 Марта 2026: лучшие идеи подарков жене, маме и начальнице – недорого и оригинально

      Международный женский день – пожалуй, самый трепетный весенний праздник, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но чем ближе 8 Марта, тем острее встает извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок запомнился, вызвал искреннюю улыбку и попал в самое сердце, важно учитывать не только бюджет, но и характер, возраст, увлечения женщины, а также степень вашей близости. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы: от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    Перейти в раздел

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации