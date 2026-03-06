Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?5 комментариев
Путин провел совещание по эффективности военной техники в СВО
Президент России Владимир Путин провел совещание в Кремле, посвященное вопросам оценки опыта и повышения эффективности использования военной техники в условиях спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по вопросам оценки опыта, а также повышения эффективности использования образцов военной техники в условиях специальной военной операции», – сказал он, передает ТАСС.
Песков уточнил, что в обсуждении приняли участие представители правительства, Совета безопасности, Минобороны, Генштаба, командующие военными округами, а также руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса.
В сентябре Путин ознакомился с новыми образцами вооружений для СВО на учениях «Запад-2025».