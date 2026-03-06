Путин провел совещание по эффективности военной техники в СВО

Tекст: Валерия Городецкая

«Президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по вопросам оценки опыта, а также повышения эффективности использования образцов военной техники в условиях специальной военной операции», – сказал он, передает ТАСС.

Песков уточнил, что в обсуждении приняли участие представители правительства, Совета безопасности, Минобороны, Генштаба, командующие военными округами, а также руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В сентябре Путин ознакомился с новыми образцами вооружений для СВО на учениях «Запад-2025».