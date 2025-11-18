105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.5 комментариев
Госдума одобрила во втором чтении федеральный бюджет на 2026–2028 годы
Госдума утвердила во втором чтении проект федерального бюджета на 2026–2028 годы, к проекту парламентарии подали 715 поправок на сумму порядка 8 трлн рублей.
Одна из ключевых поправок увеличила финансирование фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» – на эти цели предусмотрено свыше 50 млрд рублей на три года, передает ТАСС.
В блоке «Образование» дополнительно выделят 9,7 млрд рублей на социальные стипендии для 52 тыс. студентов, а также более 11 млрд рублей на работу военных учебных центров при вузах, рассказала вице-спикер Виктория Абрамченко. Дополнительные 1,5 млрд рублей направят на проведение чемпионатов по профессиональному мастерству для молодежи.
Согласно документу, ежегодно 1 млрд рублей пойдет на развитие протезно-реабилитационных центров для инвалидов и участников СВО. В рамках фонда «Круг добра» более 15 млрд рублей выделят на лечение детей с орфанными заболеваниями. Программа лекарственного обеспечения для взрослых пациентов с высокозатратными болезнями получит 35 млрд рублей в ближайшие три года. Поправка от «Единой России» добавит еще более 4 млрд рублей на лекарства в 2026 году. В итоге расходы на эти цели превысят 247 млрд рублей, обеспечив препаратами более 190 тыс. пациентов ежегодно.
На нацпроект «Молодежь и дети» дополнительно выделят 15,6 млрд рублей, еще 2,2 млрд рублей – на капремонт школ. Модернизация дорожной сети потребует 170 млрд рублей. Семьям с детьми на Дальнем Востоке расширят выплаты на ипотеку, а для арктических регионов появятся новые меры детского отдыха и оздоровления.
Расходы на развитие села увеличены на 13,5 млрд рублей и за три года составят свыше 200 млрд рублей. Кредиты аграриям вырастут на 5,7 млрд рублей, поддержка малого агробизнеса – на 7,8 млрд рублей. Развитие станкоинструментальной промышленности для ОПК, авиа- и автомобилестроения получит около 9 млрд рублей. Еще 200 млн рублей уйдут на производителей литейно-термического оборудования.
Около 50 млрд рублей направят на компенсацию лизинговым компаниям, предоставляющим скидки при покупке грузовых автомобилей. На поддержку отечественных игр и контента за три года выделят более 600 млн рублей.
Бюджет предусматривает, что в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7%, достигнув 276 трлн рублей. Прогнозируемые доходы составят 40,3 трлн рублей в 2026 году, 42,9 трлн рублей в 2027 году и 45,9 трлн рублей в 2028 году, расходы – 44,069 трлн, 46,096 трлн и 49,383 трлн рублей соответственно. Дефицит бюджета на три года оценивается в пределах 3,2–3,8 трлн рублей ежегодно.
Инфляция ожидается на уровне 4%. Государственный отечественный долг установлен на начало 2027 года в 37,436 трлн рублей, внешний долг – 66,8 млрд долларов. Фонд национального благосостояния в 2026 году составит 13,637 трлн рублей. Прожиточный минимум в 2026 году будет 18 939 рублей на душу населения, для трудоспособных – 20 644 рублей, для пенсионеров – 16 288 рублей, для детей – 18 371 рублей.
Газета ВЗГЛЯД писала, что российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов.
Ранее президент Владимир Путин заявил об устойчивости федерального бюджета России.