    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам по большому счету всё равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Языковой вопрос взорвет Украину изнутри

    Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский интеллектуал снова рискует попасть в ловушку двоемыслия

    Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.

    22 комментария
    25 сентября 2025, 00:21 • Экономика

    Российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов

    Российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Главный финансовый документ страны – бюджет на 2026-2028 годы – предполагает увеличение расходов на социальные обязательства, оборону и технологическое развитие страны. Расходы на поддержку семей с детьми увеличены до 10 трлн рублей, а в целом на социальные обязательства – до 41 трлн рублей. Это в разы больше, чем несколько лет назад. За счет чего Минфин планирует найти дополнительные средства?

    Минфин России внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года.

    Экономисты выделяют три приоритетных направления расходов бюджета. Во-первых, речь идет о соблюдении всех социальных программ. «В ближайшие три года расходы на социальные обязательства не просто сохранятся, а будут увеличены по многим направлениям. Это касается и национальных проектов, и социальной политики, и детского бюджета, и здравоохранения, и образования. На это выделяется огромное количество денег – 41 трлн рублей бюджетных средств, что в 2,6 раза больше, чем за предыдущую шестилетку», – говорит Вадим Засько, декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета.

    В бюджет, к примеру, заложена новая семейная выплата для нуждающихся граждан с двумя и более детьми. Только на нее и программу маткапитала предусмотрено на трехлетний период более 1,8 трлн рублей. Еще столько же выделено на семейную ипотеку.

    В целом семейно-детский бюджет на 2026-2028 годы сформирован в размере 10 трлн рублей, что в несколько раз больше, чем было в 2019 году,

    посчитал председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

    Второе приоритетное направление – это обеспечение потребностей обороны и безопасности, связанные с проведением СВО и ростом внешних угроз. А так же социальное обеспечение военнослужащих, ветеранов и их семей.

    Третье важное направление бюджетных расходов – инвестиции в технологическое развитие страны. «Если раньше мы закупали многое на Западе, то теперь обязаны делать это самостоятельно. К примеру, сейчас развивается станкостроение, чего раньше не было: мы закупали станки в разных странах. Развиваются беспилотные авиационные системы, активно работает Фонд развития промышленности», – говорит Засько.

    Рост расходов по этим направлениям требует дополнительных средств. Иx предлагается найти за счет увеличения налогообложения.

    «Повышение НДС на 2%, на экспертный взгляд Финансового университета, не спровоцирует серьезных сложностей ни в части инфляции, ни в части резкого роста цен.

    Возможно, это произойдет, но будет малозаметно», – считает Засько. По его мнению, сработают балансирующие механизмы в виде снижения ставки ЦБ и расширения производств.

    Как полагает экономист, стабилизация бюджета позволит снижать процентную ставку ЦБ, что в свою очередь расширит использование кредитных ресурсов, простимулирует рост производств и следом – всей экономики. «Инфляция – это ведь не повышение цен, как мы привыкли думать. Это переполнение каналов денежного обращения, то есть неконтролируемый рост денежной массы. А НДС – это налог, который имеет сложный трансмиссионный механизм. Поэтому пока дойдет до роста денежной массы, балансирующие механизмы обязательно сработают, – рассуждает Засько. – Инфляция вряд ли вырастет даже на 2%.

    Предполагаю, что рост НДС на 2% приведет к увеличению инфляции не больше, чем на 1,3%».

    При этом НДС не будет повышен на широкий ряд социально значимых товаров. Льготная ставка налога в 10% сохраняется и на продовольствие (хлеб, молоко, яйца, соль, крупы и т.д.), и на товары для детей (обувь, одежда, коляски, велосипеды и т.п.), и на медицинские товары (лекарства, медизделия), и на печатную продукцию (книги, журналы), и на многие другие товары.

    В качестве альтернативы государство вместо повышения налогов могло бы обратиться к внешним займам. Однако для России внешнее кредитование – это худший вариант. Во-первых, западный рынок капитала для нас закрыт, а азиатский предлагает не лучшие условия.

    «К тому же зачем у кого-то занимать, если у нас есть собственные ресурсы, которые не должны лежать мертвым грузом», – продолжает Засько.

    «Кроме того, рост внешнего долга связан с валютными рисками и повышает уязвимость российской экономики к внешним шокам. Тогда как изменения в налоговую систему дают более предсказуемые эффекты и обеспечивают государству больший контроль над ситуацией. В долгосрочной перспективе повышение налогов связано с меньшими рисками, чем наращивание внешнего долга», – добавляет Владимир Еремкин, старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии.

    Минфин предлагает для индивидуальных предпринимателей с 1 января 2026 года снизить порог по доходам с 60 до 10 млн рублей, по достижении которых бизнес на «упрощенке» должен платить НДС. Это решение направлено против схем дробления бизнеса и ухода от налогов, которые продолжают существовать, несмотря на борьбу ФНС в последние два года. «Эта проблемы до конца не решена, и снижение этого порога позволит нанести удар по серым схемам дробления бизнеса. На мой взгляд, это правильно. Во-первых, это принесет дополнительный доход бюджету, во-вторых, это снизит теневую экономику», – считает экономист из Финансового университета.

    Благодаря этому малые предприятия смогут активнее сотрудничать с крупными компаниями на общей системе налогообложения и использовать право на вычет НДС, добавляет эксперт.

    Также предполагается отмена льгот по страховым взносам для малого бизнеса в ряде отраслей, в том числе ИТ. «Отмена льгот направлена на выравнивание условий конкуренции. Кроме того, некоторые льготы вводились в других экономических условиях и для целей, которые утратили свою актуальность сегодня – например, поддержка занятости, в условиях, когда на рынке труда в отдельных секторах наблюдался кадровый голод», – говорит Еремкин.

    Все это, опять же, высвободит дополнительные средства, которые смогут быть направлены в производство, обработку и электронику.

    Также Минфин планирует в 2026-2028 годах продать доли крупнейших госкомпаний. При этом Россия сохранит контрольный пакет акций предприятий, имеющих стратегическое значение. Ранее глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что в 2026 году есть план приватизировать семь компаний, за которые бюджет может выручить от 100 до 300 млрд рублей.

    «Речь идет не только о пополнении бюджета, а о повышении эффективности работы госкомпаний, которые склонны к излишней бюрократизации,

    когда чтобы сделать какую-то продукцию, надо пройти миллион согласований. Китай, например, оставил в государственной собственности только основные ключевые компании и отрасли. Частный капитал заинтересован в прибыли, в расширении ассортимента, повышении качества и эффективности продукции. Это будет выгодно и государству, и потребителю», – считает Засько.

    Еще один источник допдохода бюджет получит за счет дополнительных налогов для игорного бизнеса. Предлагается ввести налог в 5% на принятые букмекерами ставки и в 25% – на прибыль букмекерских контор с 1 января 2026 года. «Резкое увеличение налоговой нагрузки на высокомаржинальный сектор, который ранее платил сравнительно мало, позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет», – объясняет Еремкин.

    Кроме того, планируется ввести ряд новшеств для борьбы с «серым» импортом. В частности, внедрить обязанность внесения обеспечительного платежа перед ввозом товаров на территорию РФ (авансовый НДС).

    «Понятно, что сначала это может вызвать недовольство предпринимателей и некоторый спад импорта. Но я вас уверяю, что после месяца адаптации ситуация выравняется, и в целом ничего серьезного не произойдет. Зато теперь таможенным органам и налоговым службам будет видно, какая компания действительно занимается доставкой товаров и платит таможенные пошлины», – говорит Засько.

    Дополнительные доходы дадут импульс росту российского ВВП. Между тем, для дальнейшего роста российской экономики без структурных изменений не обойтись. «Текущая модель развития, в основе которой лежит увеличение госрасходов, уже начинает исчерпывать свои возможности. По этой причине в обозримом будущем потребуется проведение структурных реформ, ориентированных на развитие человеческого капитала, улучшение делового климата, развитие малого бизнеса и возвращение страны в глобальные цепочки создания стоимости и движения капитала», – заключает Еремкин.

