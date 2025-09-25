Российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов

Tекст: Ольга Самофалова

Минфин России внес в правительство проект бюджета РФ на 2026-2028 годы и поправки в бюджет текущего года.

Экономисты выделяют три приоритетных направления расходов бюджета. Во-первых, речь идет о соблюдении всех социальных программ. «В ближайшие три года расходы на социальные обязательства не просто сохранятся, а будут увеличены по многим направлениям. Это касается и национальных проектов, и социальной политики, и детского бюджета, и здравоохранения, и образования. На это выделяется огромное количество денег – 41 трлн рублей бюджетных средств, что в 2,6 раза больше, чем за предыдущую шестилетку», – говорит Вадим Засько, декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета.

В бюджет, к примеру, заложена новая семейная выплата для нуждающихся граждан с двумя и более детьми. Только на нее и программу маткапитала предусмотрено на трехлетний период более 1,8 трлн рублей. Еще столько же выделено на семейную ипотеку.

В целом семейно-детский бюджет на 2026-2028 годы сформирован в размере 10 трлн рублей, что в несколько раз больше, чем было в 2019 году,

посчитал председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Второе приоритетное направление – это обеспечение потребностей обороны и безопасности, связанные с проведением СВО и ростом внешних угроз. А так же социальное обеспечение военнослужащих, ветеранов и их семей.

Третье важное направление бюджетных расходов – инвестиции в технологическое развитие страны. «Если раньше мы закупали многое на Западе, то теперь обязаны делать это самостоятельно. К примеру, сейчас развивается станкостроение, чего раньше не было: мы закупали станки в разных странах. Развиваются беспилотные авиационные системы, активно работает Фонд развития промышленности», – говорит Засько.

Рост расходов по этим направлениям требует дополнительных средств. Иx предлагается найти за счет увеличения налогообложения.

«Повышение НДС на 2%, на экспертный взгляд Финансового университета, не спровоцирует серьезных сложностей ни в части инфляции, ни в части резкого роста цен.

Возможно, это произойдет, но будет малозаметно», – считает Засько. По его мнению, сработают балансирующие механизмы в виде снижения ставки ЦБ и расширения производств.

Как полагает экономист, стабилизация бюджета позволит снижать процентную ставку ЦБ, что в свою очередь расширит использование кредитных ресурсов, простимулирует рост производств и следом – всей экономики. «Инфляция – это ведь не повышение цен, как мы привыкли думать. Это переполнение каналов денежного обращения, то есть неконтролируемый рост денежной массы. А НДС – это налог, который имеет сложный трансмиссионный механизм. Поэтому пока дойдет до роста денежной массы, балансирующие механизмы обязательно сработают, – рассуждает Засько. – Инфляция вряд ли вырастет даже на 2%.

Предполагаю, что рост НДС на 2% приведет к увеличению инфляции не больше, чем на 1,3%».

При этом НДС не будет повышен на широкий ряд социально значимых товаров. Льготная ставка налога в 10% сохраняется и на продовольствие (хлеб, молоко, яйца, соль, крупы и т.д.), и на товары для детей (обувь, одежда, коляски, велосипеды и т.п.), и на медицинские товары (лекарства, медизделия), и на печатную продукцию (книги, журналы), и на многие другие товары.

В качестве альтернативы государство вместо повышения налогов могло бы обратиться к внешним займам. Однако для России внешнее кредитование – это худший вариант. Во-первых, западный рынок капитала для нас закрыт, а азиатский предлагает не лучшие условия.

«К тому же зачем у кого-то занимать, если у нас есть собственные ресурсы, которые не должны лежать мертвым грузом», – продолжает Засько.

«Кроме того, рост внешнего долга связан с валютными рисками и повышает уязвимость российской экономики к внешним шокам. Тогда как изменения в налоговую систему дают более предсказуемые эффекты и обеспечивают государству больший контроль над ситуацией. В долгосрочной перспективе повышение налогов связано с меньшими рисками, чем наращивание внешнего долга», – добавляет Владимир Еремкин, старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии.

Минфин предлагает для индивидуальных предпринимателей с 1 января 2026 года снизить порог по доходам с 60 до 10 млн рублей, по достижении которых бизнес на «упрощенке» должен платить НДС. Это решение направлено против схем дробления бизнеса и ухода от налогов, которые продолжают существовать, несмотря на борьбу ФНС в последние два года. «Эта проблемы до конца не решена, и снижение этого порога позволит нанести удар по серым схемам дробления бизнеса. На мой взгляд, это правильно. Во-первых, это принесет дополнительный доход бюджету, во-вторых, это снизит теневую экономику», – считает экономист из Финансового университета.

Благодаря этому малые предприятия смогут активнее сотрудничать с крупными компаниями на общей системе налогообложения и использовать право на вычет НДС, добавляет эксперт.

Также предполагается отмена льгот по страховым взносам для малого бизнеса в ряде отраслей, в том числе ИТ. «Отмена льгот направлена на выравнивание условий конкуренции. Кроме того, некоторые льготы вводились в других экономических условиях и для целей, которые утратили свою актуальность сегодня – например, поддержка занятости, в условиях, когда на рынке труда в отдельных секторах наблюдался кадровый голод», – говорит Еремкин.

Все это, опять же, высвободит дополнительные средства, которые смогут быть направлены в производство, обработку и электронику.

Также Минфин планирует в 2026-2028 годах продать доли крупнейших госкомпаний. При этом Россия сохранит контрольный пакет акций предприятий, имеющих стратегическое значение. Ранее глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что в 2026 году есть план приватизировать семь компаний, за которые бюджет может выручить от 100 до 300 млрд рублей.

«Речь идет не только о пополнении бюджета, а о повышении эффективности работы госкомпаний, которые склонны к излишней бюрократизации,

когда чтобы сделать какую-то продукцию, надо пройти миллион согласований. Китай, например, оставил в государственной собственности только основные ключевые компании и отрасли. Частный капитал заинтересован в прибыли, в расширении ассортимента, повышении качества и эффективности продукции. Это будет выгодно и государству, и потребителю», – считает Засько.

Еще один источник допдохода бюджет получит за счет дополнительных налогов для игорного бизнеса. Предлагается ввести налог в 5% на принятые букмекерами ставки и в 25% – на прибыль букмекерских контор с 1 января 2026 года. «Резкое увеличение налоговой нагрузки на высокомаржинальный сектор, который ранее платил сравнительно мало, позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет», – объясняет Еремкин.

Кроме того, планируется ввести ряд новшеств для борьбы с «серым» импортом. В частности, внедрить обязанность внесения обеспечительного платежа перед ввозом товаров на территорию РФ (авансовый НДС).

«Понятно, что сначала это может вызвать недовольство предпринимателей и некоторый спад импорта. Но я вас уверяю, что после месяца адаптации ситуация выравняется, и в целом ничего серьезного не произойдет. Зато теперь таможенным органам и налоговым службам будет видно, какая компания действительно занимается доставкой товаров и платит таможенные пошлины», – говорит Засько.

Дополнительные доходы дадут импульс росту российского ВВП. Между тем, для дальнейшего роста российской экономики без структурных изменений не обойтись. «Текущая модель развития, в основе которой лежит увеличение госрасходов, уже начинает исчерпывать свои возможности. По этой причине в обозримом будущем потребуется проведение структурных реформ, ориентированных на развитие человеческого капитала, улучшение делового климата, развитие малого бизнеса и возвращение страны в глобальные цепочки создания стоимости и движения капитала», – заключает Еремкин.