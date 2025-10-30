России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

Народ Японии аплодирует. Либерал-глобалисты скрежещут зубами. Феминисткам тоже, очевидно, придется рыдать. Такаити – защитница традиционных ролей мужчины и женщины в обществе и семье.

Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

Почему россияне недоедают рыбы Россияне едят меньше рыбы и морепродуктов, чем рекомендовано Минздравом, хотя это влияет на продолжительность жизни, заявил Владимир Путин. И потребовал принять меры. В мясной отрасли России удалось справиться с недоеданием: теперь россияне потребляют даже больше нормы. Как совершить такой же рывок в рыбной отрасли?

Латинская Америка поворачивается лицом к США В Вашингтоне торжествуют: Латинская Америка переживает правый поворот. В октябре власть сменилась в Перу и в выраженно пророссийской Боливии, а в Аргентине выборы выиграла партия эксцентричного президента Хавьера Милея. Все это происходит не без участия США, напуганных потерей позиций на собственном «заднем дворе». Что это означает для России?

Россия научилась создавать военные цунами Президент Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях подводного беспилотника с ядерной энергетической установкой «Посейдон», который может нести заряд мощностью до двух мегатонн и превышает показатели самой перспективной ракеты межконтинентальной дальности «Сармат». Какие технологии использовались при создании «Посейдона», какие задачи он будет решать и когда ждать его постановку на боевое дежурство?

Как в Париже придумали «красные руки Москвы» «Рука Москвы» дотянулась до Парижа, и не простая, а красная. По крайней мере, именно такой штамп запущен сегодня французской прессой. О чем идет речь, причем тут растущий во французском обществе антисемитизм – и какие еще голословные обвинения в адрес России распространены сегодня во Франции?

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

США увидели на Украине «огромный прогресс» «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

Корея сменила подход к России и Украине Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

Блокада Ленинграда. Почему нельзя было отдать город фашистам Блокада Ленинграда стала символом героизма советских людей и колоссальных жертв, принесенных ими ради Победы. Тем удивительнее порой встретить циничный, но симптоматичный для современной эпохи вопрос: неужели нельзя было сдать город фашистам, хотя бы ради сохранения жизней его населения? Те, кто такое спрашивают, просто не знают суть действий нацистской Германии против СССР.