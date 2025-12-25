Американские военные сообщили о полете Санта-Клауса над Россией

Названы лидеры по гонорарам среди артистов на новогодних корпоративах

«Ленинград» и Киркоров возглавили список самых дорогих артистов на Новый год

Tекст: Мария Иванова

Группа «Ленинград» и Филипп Киркоров стали самыми дорогими артистами, которых приглашают для выступлений на новогодних корпоративах в России, передает ТАСС.

Как рассказали представители ведущих ивент-агентств, гонорар группы «Ленинград» на таких мероприятиях начинается от 20 млн рублей, а Филиппа Киркорова – от 12 млн рублей. Григорий Лепс выступает за сумму от 10 млн рублей, Леонид Агутин – от 8 млн рублей, а Любовь Успенская – от 5 млн рублей.

Среди других востребованных артистов на праздничный сезон оказались Татьяна Буланова, «Дискотека авария», Полина Гагарина, Юлия Зиверт, Сергей Лазарев и Дима Билан. По словам экспертов, гонорары звезд в декабре могут вырастать в два-три раза по сравнению с обычными месяцами. Например, выступление Полины Гагариной или Зиверт обойдется минимум в 8 млн рублей, а Димы Билана – от 6 млн рублей.

Ивент-агентства отмечают, что окончательная стоимость выступления зависит не только от рейтинга артиста, но и от даты, формата мероприятия и города проведения. Цена меняется, если выступление проходит не в Москве, а в других городах, среди которых Новосибирск, Владивосток и Краснодар. «Топовых ведущих и артистов часто бронируют за полгода, а иногда даже за год», – добавил представитель агентства.

Дополнительно заказчикам необходимо учитывать расходы на бытовой и технический райдер: перелеты, размещение артистов и их команд, транспорт, количество VIP-проходов и аренду технического оборудования для площадки. Кроме того, эксперты обратили внимание на высокий спрос на стендап-комиков, звезд с популярных ТВ-шоу и соцсетей, таких как Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд.

Помимо выступлений исполнителей, актуальны необычные форматы: иллюзионисты, шоу с эффектными тортами и альтернативные концепции вечеринок. Как отмечают участники рынка, крупные компании по-прежнему устраивают масштабные корпоративы, а небольшие организации отдают предпочтение камерным праздникам в офисах. Ключевым запросом для заказчиков остается создание уникальной атмосферы и эмоций, когда гости ждут не просто концерта, а по-настоящему запоминающегося и живого опыта.

Ранее продюсер Табриз Шахиди назвал самых дорогих артистов для корпоративных мероприятий в 2025 году.

Между тем сообщалось, что солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева увеличила гонорар до 4 млн рублей за одно выступление.