Американские военные сообщили о полете Санта-Клауса над Россией

Командование ПВО США и Канады сообщило о полете Санта-Клауса над Россией
Санта-Клаус в рамках ежегодного рождественского турне пролетел над Россией, сообщило объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).
Согласно информации NORAD, Санта-Клаус, который проводит 70-е юбилейное рождественское турне, около 14.06 мск пролетел над Уэленом на Чукотке. Далее маршрут проходил через Дальний Восток, Сибирь, Урал и европейскую часть России, включая Якутск, Екатеринбург, Волгоград, Петербург и Москву, передает РИА «Новости».
Затем Санта-Клаус полетел в Африку, дальнейший его маршрут пролегает над Западной Европой, после чего он полетит на Американский материк.
Инициатива «NORAD следит за Сантой» появилась в 1955 году после ошибки в рекламе в Колорадо. Номер, предназначенный для звонков детям Санта-Клаусу, случайно направлял на горячую линию континентального командования ПВО. С тех пор база ВВС в Колорадо стала традиционным центром слежения за турне Санта-Клауса на Рождество.
