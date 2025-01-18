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Нурмагомедов выразил поддержку Царукяну после снятия с боя
Нурмагомедов выразил поддержку Царукяну после снятия с боя из-за травмы
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выразил слова поддержки Арману Царукяну, который снялся с боя против Ислама Махачева из-за полученной травмы.
Бывший чемпион UFC Нурмагомедов выразил поддержку Царукяну, который снялся с боя против Махачева из-за травмы, передает RT.
Нурмагомедов отметил, что подобные ситуации могут произойти с любым спортсменом, приведя в пример собственный опыт в 2017 году, когда он сам столкнулся с проблемами.
«Это может случиться с каждым. Если вы помните 2017 год, март, это случилось и со мной. Я просто хочу пожелать ему всего наилучшего. Он молод. Он крепок. Он должен пережить эту ситуацию и вернуться», – сказал Нурмагомедов.
Арман Царукян должен был встретиться в бою с Исламом Махачевым, но из-за травмы вынужден был отказаться от участия. Нурмагомедов подчеркнул, что Царукян молод и обладает всеми необходимыми качествами для успешного восстановления и возвращения в октагон.
Напомним, Арман Царукян должен был сразиться с Исламом Махачевым на UFC 311, но снялся с поединка из-за травмы спины. Вместо него новым соперником Махачева стал бразилец Ренато Мойкано, который изначально планировал бой с американцем Бенейлом Дариушем.