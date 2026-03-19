    Андрей Манчук Андрей Манчук Иран переживает нашествие варваров

    Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Крепкий рубль ставит экономику перед выбором

    Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.

    19 марта 2026, 08:56 • Экономика

    Китай и Индия доказали опасность европейских «зеленых» идей

    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Из-за физического дефицита газа азиатские страны стали активней использовать угольные электростанции. Европа тоже переходит на грязный уголь, но по другой причине – чтобы сэкономить. Получается это плохо – слишком много ЕС закрыл угольных станций. Зато в Азии выиграли те страны, которые не поддались на европейскую экологическую повестку и сохранили свои угольные мощности.

    На фоне жесткого дефицита и роста цен на газ из-за ближневосточного конфликта азиатские страны в спешном порядке переходят на угольные электростанции. Блокировка Ормузского пролива и остановка производства СПГ в Катаре убрали с рынка пятую часть мирового объема СПГ.

    Больше всего от этого пострадали экономики, где высокая доля газа сочетается с импортозависимостью и слабым резервом по углю, атомной или гидрогенерации, говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Это прежде всего Сингапур, где доля газа в электроэнергии составляет около 94%, Таиланд с долей в 64%, Бангладеш – 66% и в значительной степени Тайвань с долей газа около 40%.

    «У Бангладеш ситуация особенно жесткая. Страна была вынуждена покупать спотовые грузы СПГ по 20,76-28,28 доллара за млн БТЕ против около 10 долларов в январе, ограничивать продажу дизеля, нормировать газ и останавливать часть удобренческих заводов ради электроэнергии. В Таиланде и на Филиппинах власти уже отложили вывод старых угольных блоков и стали искать больше угля, потому что иначе рост тарифов и риск дефицита были бы еще выше», – отмечает Чернов.

    Япония и Южная Корея тоже получили давление на цены, но они в лучшем положении, чем страны Южной Азии, так как у них сохранились и угольные мощности, и больше возможностей для маневра между топливами. «Именно Япония и Южная Корея обладают наибольшей способностью к переходу с газа на уголь при шоке цен. А вот страны, которые делали ставку на импортный СПГ как на "чистый и надежный" переходный ресурс, теперь получают главный урок кризиса. СПГ чище угля по выбросам, но не всегда надежнее по цене и физической доступности», – замечает Чернов.

    Кризис поставок подрывает доверие к СПГ как надежному топливу. И показывает, что азиатским странам отказываться от угля опасно, тогда как ЕС хочет навязать им свою экологическую повестку и заставить платить налоги за использование угля.

    При этом сам ЕС сейчас тоже наращивает использование угля, но не потому, что в еврозоне дефицит газа, а потому, что он стал стоить очень дорого. «ЕС сейчас борется с дороговизной газа и социальной ценой климатической политики. За первые две недели войны на Ближнем Востоке газ в Европе подорожал примерно на 50%, из-за чего Еврокомиссия уже обсуждает экстренные меры по сдерживанию цен. Экономика перехода с газа на уголь в Европе снова стала привлекательной, но эффект ограничен, потому что значительная часть угольных мощностей уже закрыта. Пространство для широкого возврата к углю у Европы уже заметно меньше, чем у Азии», – говорит собеседник.

    Те страны, которые не пошли на поводу у европейцев и не отказались от использования угля, сейчас ликуют.

    «Китай и Индия от газового шока страдают меньше именно потому, что их энергосистемы и так в значительной степени стоят на угле. Китай в этой истории выглядит хоть и не самым экологичным, но зато одним из самых рациональных игроков с точки зрения надежности энергосистемы»,

    – говорит Чернов. В 2025 году власти КНР официально закрепили курс на строительство угольных ТЭС как подстраховки для пиков спроса и нестабильной выработки ветра и солнца. Инвестиции Китая в угольную генерацию в 2025 году превышали 54 млрд долларов (данные IEA).

    «Нынешний кризис не делает уголь "топливом будущего", но показывает, что для крупных систем без накопителей и гибких мощностей отказ от резервной тепловой генерации был бы слишком рискован», – считает Чернов.

    «В Китае доля угольной генерации составляет почти 60%, в Индии – свыше 70%, при этом поставки энергоугля в эти страны не зависят от транзита через Ормузский пролив, поскольку источниками импорта в обоих случаях являются Индонезия и Россия. Что касается коксующегося угля, то для Китая основным поставщиком является Монголия, а для Индии – Австралия, США и Россия», – говорит Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

    На фоне роста спроса на уголь он тоже вырос в цене. Однако по сравнению с дефицитным газом все же не так пока критично. Цена на энергоуголь в австралийском Ньюкасле днем 18 марта находилась на отметке в 135 долларов за тонну. Это на треть выше, чем в минувшем феврале, когда цена балансировала вблизи 100 долларов за тонну, однако в 2022 году даже среднемесячные цены на энергоуголь находились выше 350 долларов за тонну, замечает Терешкин.

    Впрочем, для российских угольщиков даже такой рост цен сулит финансовую поддержку.

    «Рост азиатских и европейских цен улучшает экспортную экономику и может временно поддержать денежный поток российских компаний. Но сама отрасль остается все еще в очень тяжелом состоянии.

    Экспорт российского угля в 2025 году упал на 8% – до 213 млн тонн, а правительству пришлось запускать меры поддержки из-за высоких транспортных затрат, санкций и слабой рентабельности.

    «Даже сейчас ключевое ограничение для России – не спрос, а вывоз. Восточная логистика и провозная способность сети остаются главным узким местом экспорта угля. Поэтому заработать Россия сможет, но прежде всего через цену, а не через резкий рост физического экспорта», – говорит Владимир Чернов. Плюс бюджет получит больше налогов, но эффект будет слабее, чем в нефти и газе. Угольный сектор сейчас не в той форме, чтобы быстро монетизировать мировой ценовой всплеск в полном объеме, добавляет эксперт.

    Когда ближневосточный кризис закончится, страны вернутся к дебатам о переходе на возобновляемые источники энергии. Этот кризис может стать аргументом для азиатских стран в противоборстве с экологическими налогами Евросоюза.

    «Политический аргумент у Азии станет заметно сильнее. Когда ЕС говорит о климатических целях и углеродных издержках, Азия теперь может отвечать, что именно импортозависимость по "переходному" газу создала системный риск, а угольные мощности в критический момент спасли сеть. Тем более что и в самой Европе на фоне шока уже звучат требования смягчить углеродную нагрузку и продлить бесплатные квоты для промышленности», – говорит Владимир Чернов. Однако юридически это не означает отмену европейских климатических механизмов: ЕС вряд ли откажется от своей линии, считает он. Но у Азии появится весомый довод в пользу того, что слишком быстрый отказ от угольной генерации без дешевой замены сетей и собственных резервных мощностей может оказаться не экологической победой, а энергетическим коллапсом.

    Из-за физического дефицита газа азиатские страны стали активней использовать угольные электростанции. Европа тоже переходит на грязный уголь, но по другой причине – чтобы сэкономить. Получается это плохо – слишком много ЕС закрыл угольных станций. Зато в Азии выиграли те страны, которые не поддались на европейскую экологическую повестку и сохранили свои угольные мощности.

