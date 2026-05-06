«Вальс Победы» на ВДНХ
В Москве на ВДНХ в четвертый раз прошел ежегодный «Вальс Победы» с участием 200 пар студентов колледжей (фото: Александр Троепольский/ВЗГЛЯД)
Юноши в гимнастерках и девушки в легких платьях кружились в танце под «Майский вальс», создавая живую картину весны 1945 года (фото: Александр Троепольский/ВЗГЛЯД)
Организатор акции – проект «Молодежь Москвы». По словам руководителя Маргариты Савинкиной, в этом году в танце участвовали учащиеся 77 колледжей различных профилей (фото: Александр Троепольский/ВЗГЛЯД)
В танце участвовали будущие представители всех профессий – от программистов и связистов до юристов, аграриев и работников культуры (фото: Александр Троепольский/ВЗГЛЯД)
«Мероприятие показывает, как молодежь чтит память наших предков, празднует Победу в Великой Отечественной войне и благодарит тех, кто защищал нашу страну», – рассказала Савинкина (фото: Александр Троепольский/ВЗГЛЯД)
По словам участников, во время мероприятия они особо остро почувствовали единение с великой и местами трагичной историей СССР и России (фото: Александр Троепольский/ВЗГЛЯД)
Студенты признавались: они как будто вернулись на 81 год назад и сами переживали весну Победы (фото: Александр Троепольский/ВЗГЛЯД)
Немногие участники застали своих героев живыми, но помнят и рассказывают об их подвигах, передавая наследие Великой Победы (фото: Александр Троепольский/ВЗГЛЯД)
Похожие мероприятия ко Дню Победы проходят в эти дни также на Поклонной горе, на площади у Речного вокзала, на Белорусском вокзале и в других локациях (фото: Александр Троепольский/ВЗГЛЯД)