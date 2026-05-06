Венгрия вернула Украине изъятые при Орбане миллионы долларов и килограммы золота

Tекст: Тимур Шайдуллин

Венгрия вернула на Украину средства и ценности государственного Ощадбанка, которые были задержаны ранее венгерскими спецслужбами, передает ТАСС. О передаче заявил Владимир Зеленский, подчеркнув, что это «важный шаг в отношениях с Венгрией». По его словам, инкассаторские автомобили с деньгами и золотом были задержаны в марте 2026 года.

История получила огласку после заявления украинца, представившегося перебежчиком и выступившего на венгерском телеканале М2. Он утверждал, что задержанные десятки миллионов долларов и евро якобы предназначались для черной кассы ВСУ и находились под личным контролем Зеленского.

По словам этого человека, средства якобы планировалось использовать для финансирования иностранных наемников, диверсионных операций и подкупа политиков. Украинская сторона официально эти обвинения не комментировала. Возвращение ценностей уже назвали шагом к улучшению отношений между Киевом и Будапештом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский потребовал от главы победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петера Мадьяра вернуть средства Ощадбанка еще 20 апреля.

Напомним, что Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии 6 марта сообщило о задержании семерых граждан с Украины, включая генералa СБУ в отставке, с крупной суммой денег и золотом. При них находилось 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота. Позже задержанные были отпущены и вернулись на Украину, а изъятые деньги и золото остались в Венгрии.

Эти средства стали вещественными доказательствами по уголовному делу. А парламент Венгрии разрешил заморозить деньги и ценности на срок до 60 дней.



