«Миротворец» внес в базу данных 25 несовершеннолетних

В базу украинского сайта «Миротворец» внесли 25 детей из разных стран

Tекст: Мария Иванова

В базу данных украинского сайта «Миротворец» внесены еще 25 несовершеннолетних, сообщает ТАСС. Все они родились в период с 2019 по 2023 год, среди них есть граждане России, Таджикистана и Украины. Администраторы сайта публикуют на ресурсе персональные данные детей.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал ситуацию: «Власти Украины хотят посеять межнациональную рознь на десятилетия, объявляя врагами страны малолетних детей». По информации ресурса, на сайт попадают данные несовершеннолетних от двух до 17 лет.

Ранее в 2021 году в базу сайта была включена писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой тогда было 12 лет. Администраторы утверждали, что она «участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях», а сама Савенкова отмечала, что публикация личных данных детей нарушает их права.

Скандальный сайт «Миротворец» функционирует с 2014 года, публикуя персональные данные лиц, которые, по мнению его создателей, якобы угрожают национальной безопасности Украины. В списки сайта уже попали журналисты, артисты, государственные и политические деятели, посещавшие Крым и Донбасс или вызвавшие негативную реакцию администраторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 декабря в базу «Миротворца» внесли 12 детей из России.

Днем ранее данные 20 детей появились на сайте «Миротворец».

Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что владельцы украинского экстремистского сайта «Миротворец» должны предстать перед судом на международном уровне.