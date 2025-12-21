В базу «Миротворца» внесли 12 детей из России

Tекст: Дарья Григоренко

Информацию об этом обнаружило РИА «Новости», изучив последние обновления на ресурсе.На сайте в качестве оснований для внесения малышей указывают «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также «сознательное нарушение государственной границы». Возраст детей составляет от двух до пяти лет.

Накануне личные данные 20 детей, родившихся с 2014 по 2019 годы, оказались в базе экстремисткого сайта «Миротворец» с формулировками о «покушении на суверенитет Украины» и «нарушении границы».

В субботу глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что владельцы украинского экстремистского сайта «Миротворец» должны предстать перед судом на международном уровне.

В декабре в базу сайта включили более 25 российских детей. В их числе оказалась 11-летняя девочка из России по имени Полина, которую на сайте назвали «морально обезображенным существом» за мечту стать депутатом Госдумы России.