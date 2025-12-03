Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.5 комментариев
Суд Екатеринбурга возвратил жилье жертве мошенников, а деньги – покупателю
Октябрьский районный суд Екатеринбурга утвердил мировое соглашение по делу студентки, продавшей квартиру под давлением мошенников, что обеспечило возврат жилья и денег.
Суд в Екатеринбурге утвердил мировое соглашение между покупателем квартиры и бывшей владелицей, сообщает объединенная пресс-служба судов свердловского региона. Жертвой мошенников стала 20-летняя студентка из Челябинска, которая продала свою однокомнатную квартиру в Екатеринбурге за 3,6 млн рублей по настоянию злоумышленников, выдавших себя за сотрудников силовых ведомств.
Анна (имя изменено) просила признать сделку недействительной, а покупатель Артем требовал снять ее с регистрационного учета. Оба иска были объединены в рамках одного производства судом. В результате стороны согласовали возврат квартиры семье пострадавшей, а покупателю – возврат уплаченной суммы.
В пресс-службе подчеркнули, что соглашение предполагает передачу права собственности на недвижимость матери Анны, при этом расчеты по сделке будут произведены с использованием безотзывного аккредитива, обеспечивающего безопасность обеих сторон. Жилье вернется в семью аннулированной владелицы, а Артем получит свои деньги назад.
Производство по делу было прекращено после утверждения мирового соглашения судом.
Ранее Полина Лурье обратилась в Верховный суд с требованием признать за ней право на квартиру, приобретенную у Ларисы Долиной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, все больше покупателей квартир на вторичном рынке сталкиваются с возвратом недвижимости продавцами через суд. Продавцы утверждают, что соглашались на сделки под давлением мошенников или по ошибке.
Покупатели часто теряют и квартиры, и уплаченные деньги. Схема получила название «схема Долиной» после того, как суд подтвердил, что певица Лариса Долина заключила договор под давлением телефонных мошенников.