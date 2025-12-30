  • Новость часаРоссия и Белоруссия договорились о запуске ночных поездов «Ласточка»
    Кризис в экономике лечит Финляндию и Эстонию от русофобии
    Германский эксперт: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины
    Военкор Коц назвал «базовый минимум» лиц в руководстве Украины для уничтожения
    Из петербургских вузов уволили двух руководителей проукраинской секты
    Кремль назвал последствия атаки Украины на резиденцию Путина
    Песков: Попытка атаки резиденции Путина не требует доказательств
    «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии
    Путин поздравил Трампа с Новым годом
    Билибинская АЭС полностью остановлена
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.

    3 комментария
    Александр Щипков Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    53 комментария
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена

    Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.

    10 комментариев
    30 декабря 2025, 16:02 • Новости дня

    Вооруженные силы России уничтожили три пикапа с бойцами ВСУ под Купянском

    Tекст: Ольга Иванова

    Беспилотные системы группировки «Запад» ликвидировали три автомобиля и военнослужащих ВСУ у Соболевки на купянском направлении.

    Подразделения беспилотных систем группировки «Запад» уничтожают украинских военных, которые пытались прорваться в направлении Купянска, сообщает ТАСС. Как отметили в Минобороны России, три пикапа с штурмовиками ВСУ и украинская пехота были уничтожены при помощи FPV-дронов.

    Министерство обороны также опубликовало видеозапись, на которой зафиксировано поражение автомобильной техники и живой силы ВСУ в районе населенного пункта Соболевка на купянском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили штурмовую группу украинской национальной гвардии «Хартия» в ходе боев в Купянске. Глава Генштаба Валерий Герасимов объявил, что подразделения ВСУ продолжают терять позиции в районе Купянска, а окруженные украинские силы несут потери.

    29 декабря 2025, 16:24 • Новости дня
    Путин сообщил о прорыве обороны ВСУ в направлении Запорожья

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Восток» прорвали оборону противника и продвигаются в сторону города Запорожья.

    Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин отметил, что российские войска на Украине развивают наступление в Запорожской области с высокой скоростью, продвигаясь «на плечах противника».

    Российский лидер заявил о наступлении войск России по всей линии соприкосновения.

    Комментарии (15)
    29 декабря 2025, 17:28 • Новости дня
    Герасимов заявил о наступлении в направлении Славянска широким фронтом

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России расширили наступление в Донецкой Народной Республике, после взятия Северска началось продвижение в сторону Славянска, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

    Российские военнослужащие из Южной группировки ведут наступление на широком фронте в сторону города Славянска в ДНР, передает ТАСС. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил об этом в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

    «Войска Южной группировки после освобождения Северска наступают на широком фронте в направлении Славянска», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» завершили освобождение населенного пункта Диброва в Донецкой народной республике.

    Военнослужащие группировки «Восток» прорвали оборону противника и продвигаются в сторону города Запорожья.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 18:10 • Видео
    Китай против Японии: новая война в 2026-м?

    Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 10:15 • Новости дня
    @ Ray Tang,Ukraine Presidency,Pool/Ukrainian Presidentia,Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Атака на резиденцию главы государства полностью развязывает России руки и теперь пришло время нанести удары по главе ГУР Кириллу Буданову (внесен в список террористов и экстремистов), главе СБУ Василию Малюку (внесен в список террористов и экстремистов), главе ВСУ Александру Сырскому, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале озвучил мнение о необходимости ликвидации руководителей Украины после попытки покушения на президента России. Он отметил, что атака на резиденцию главы государства полностью развязывает России руки и теперь пришло время отказаться от прежних ограничений в ответных действиях.

    «Пора перестать церемониться с зарвавшимся наркоманом, который решил подкрепить свои переговоры в Майами ударом по спецобъекту», – подчеркнул Коц.

    Он указал, что высокоточные удары должны быть нанесены по главе ГУР Буданову, главе СБУ Малюку, главе ВСУ Сырскому – этот список был назван «базовым минимумом» для начала. Военкор предложил больше не стесняться и приступить к устранению тех, кто принимает решения на Украине.

    Коц напомнил о заявлениях Владимира Путина о наличии «козырей», которых мир еще не видел, и призвал опробовать их в реальных условиях. По его словам, такие удары должны быть убедительными и сокрушительными, чтобы враг ощутил их последствия.

    Автор материала подчеркнул, что текущая атака стала переломным моментом для всей спецоперации на Украине. Он связал это с изменением подходов к переговорам и объявил, что теперь долгосрочный мир будет зависеть от присутствия российских войск на занятых территориях. Коц выразил уверенность, что уходить из переговорного процесса с Вашингтоном не планируется, но условия мира теперь будут определять именно успехи на поле боя.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Владимиру Зеленскому теперь придется скрываться до конца жизни.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия пересмотрит переговорные позиции после атаки украинских беспилотников на резиденцию президента.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин передал Дональду Трампу информацию о готовности России к жесткому ответу. Эксперты заявили, что покушение на национального лидера дает Москве право на ответ любой мощности.

    На ваш взгляд
    Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Результаты
    16 комментариев

    Комментарии (4)
    29 декабря 2025, 22:19 • Новости дня
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник президент США Дональд Трамп раскритиковал удар украинского беспилотника по резиденции российского лидера Владимира Путина, заявив, что сейчас «неподходящее время» для подобных выпадов на фоне переговоров о прекращении вторжения Москвы.

    «Знаете, кто мне об этом сказал? Президент [России Владимир] Путин рано утром заявил, что на него было нападение. Это никуда не годится», – приводит слова Трампа в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде агентство Barrons.

    Американский лидер добавил, что он «очень зол по этому поводу».

    «Сейчас деликатный период. Сейчас неподходящее время. Одно дело идти в наступление, когда вы наступаете, а другое дело – атаковать его резиденцию. Сейчас очень неподходящее время для всего этого», – добавил глава Белого дома.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и отметил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским. Ушаков также сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

    Комментарии (13)
    29 декабря 2025, 17:42 • Новости дня
    Российские подразделения вышли на рубеж в 15 км от городских окраин Запорожья

    Передовые подразделения группировки «Днепр» подошли на 15 километров к городу Запорожье

    Tекст: Дарья Григоренко

    Передовые подразделения группировки войск «Днепр» вышли на дистанцию около 15 километров от южной окраины Запорожья, сообщил командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский в докладе президенту России Владимиру Путину.

    Он отметил: «В настоящее время соединение группировки продолжает ведение наступательных действий в Запорожской области. Передовые подразделения находятся на удалении порядка 15 километров от южной окраины города Запорожья», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что российские военнослужащие группировки «Восток» прорвали оборону противника и продвигаются в сторону города Запорожья. Российский лидер также отметил, что российские войска на Украине развивают наступление в Запорожской области с высокой скоростью, продвигаясь «на плечах противника».

    Комментарии (8)
    29 декабря 2025, 18:28 • Новости дня
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинские власти предприняли попытку атаки на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как сообщил Лавров, нападение произошло в ночь с 28 на 29 декабря 2025 года. Он подчеркнул, что считает это действия террористическими и целенаправленными. По его словам, Киев «предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области», передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны сообщило о уничтожении 23 дронов над территорией Новгородской области.

    Комментарии (6)
    29 декабря 2025, 23:50 • Новости дня
    ОАЭ осудили попытку атаки Киева на резиденцию президента России

    Tекст: Катерина Туманова

    МИД ОАЭ выступил с решительным осуждением попытки нападения со стороны киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина, подчеркнув угрозу безопасности и стабильности государства в подобном выпаде.

    «Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили попытку нападения на резиденцию президента России Владимира Путина, осудили это достойное сожаления нападение и угрозу, которую оно представляет для безопасности и стабильности», –  сказано в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) ОАЭ.

    Внешнеполитическое ведомство государства выразило солидарность с президентом Путиным, правительством и народом России.

    «Министерство подтвердило непоколебимое неприятие ОАЭ всех форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности», – подчеркнули там.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и отметил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским.

    Ушаков также сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева. Трамп на пресс-конференции с Нетаньяху назвал «очень неподходящим» момент для атаки БПЛА на резиденцию Путина.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 08:50 • Новости дня
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Уходящий год стал переломным моментом, когда для всех стала очевидна неизбежность победы России, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, несмотря на западные прогнозы, российская экономика не только не развалилась, но и курс рубля укрепился, а Вооруженные силы России продолжают доблестно сражаться.

    Медведев в Telegram-канале отметил, что на фоне сложностей и событий «наконец все осознали неизбежность нашей победы», и назвал это важнейшим итогом года. Прогнозов о будущем Медведев делать не стал, отметив, что жизнь всегда преподносит новые «нелепости» вопреки самым смелым предположениям.

    В то же время, Медведев также резко высказался о недавнем заявлении «тряпичного уродца, который пожелал смерти «одному человеку». Медведев предложил после кончины своего оппонента «научных целей ради» выставить его мумию в Петербургской Кунсткамере.

    «Так что, как говорят на их малотуканском наречии, «З останнім роком, факинг паппет!» – пожелал Медведев.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все задачи спецоперации на Украине, которые были сформулированы в 2022 году, обязательно будут выполнены.

    Комментарии (3)
    29 декабря 2025, 19:54 • Новости дня
    Ушаков: Путин заявил Трампу о смене подходов к переговорам по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу, что Москва планирует скорректировать свою позицию по переговорам из-за атак БПЛА на резиденцию.

    Позиция России относительно переговоров по урегулированию ситуации на Украине будет пересмотрена после дроновых атак на резиденцию главы государства, передает ТАСС слова помощник президента России Юрия Ушакова

    Помощник президента подчеркнул, что российский лидер четко донес эту позицию до своего американского коллеги в ходе диалога.

    «Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира. Но, естественно, по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей и наметившихся развязок позиция России будет пересмотрена. Об этом было заявлено очень четко», – сказал Ушаков.

    Помощник Путина добавил, что американцы должны отнестись к этому с пониманием, и напомнил о недопустимости государственного терроризма со стороны Киева, который, по его словам, вынуждает Россию менять подходы к переговорам по конфликту на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что киевский режим регулярно прибегает к провокациям после выхода процесса мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине на стадию принятия решений.

    Дональд Трамп посоветовал главе киевского режима заключить сделку по итогам переговоров. Переговоры в Соединенных Штатах с участием Дональда Трампа и Владимира Зеленского оставили многие аспекты украинского конфликта неурегулированными.

    Во время переговоров по Украине Дональд Трамп сообщил, что перемирие и остановка огня для проведения референдума не обсуждаются.

    Комментарии (3)
    29 декабря 2025, 16:46 • Новости дня
    Путин заявил о перспективах полного освобождения территории Донбасса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о перспективах полного освобождения территории Донбасса.

    Это заявление он сделал в ходе совещания по ситуации в зоне спецоперации, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что темпы продвижения российских войск в Донбассе фактически свели к нулю заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с территории региона.

    Он подчеркивал, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 13:57 • Новости дня
    Боевиков украинской «Хартии» ликвидировали в Купянске

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе активных боевых действий в Купянске штурмовая группа украинской нацгвардии «Хартия» попала под интенсивный огонь российских военных и была уничтожена.

    Российские войска уничтожили бойцов 13-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины «Хартия» в Купянске, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Сейчас ситуация на этом участке фронта под полным контролем российских военных. Украинская армия продолжает масштабное контрнаступление в районе города.

    Отмечается, что за трое суток в Купянске украинские войска потеряли более 80 человек. Среди уничтоженных оказались наемники из Бразилии и бойцы «Хартии».

    В августе воюющее на стороне ВСУ подразделение из Мексики рассказывало о значительных потерях и пропавших без вести в бригаде «Хартия».

    Комментарии (2)
    30 декабря 2025, 12:41 • Новости дня
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» взяли под контроль населенный пункт Богуславка в Харьковской области, а группировка «Днепр» освободила Лукьяновское в Запорожской области.

    Группировкой «Запад» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам нацгвардии и теробороны около Глушковки, Купянска-Узлового, Подолов Харьковской области, Дробышево, Ильичевки и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 14-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ возле Благодатовки и Великой Шапковки Харьковской области с целью прорыва в Купянск. При этом были уничтожены до 20 боевиков.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили более 190 военнослужащих, американская бронемашина HMMWV, орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и пять складов с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Днепр» освободили населенный пункт Лукьяновское Запорожской области. Было нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Белогорья, Орехова, Преображенки Запорожской области и Садового Херсонской области.

    Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, американский бронетранспортер М113 и станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны у Андреевки, Бариловки, Грабовского, Искриковщины и Павловки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Веселым и Старицей.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены три склада боеприпасов, матсредств и горюче-смазочных материалов, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад морской пехоты поблизости от Берестока, Закотного, Константиновки, Миньковки, Николаевки, Славянска и Степановки ДНР.

    Противник при этом потерял до 220 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, восемь бронемашин и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Гришино, Новоалександровки, Нового Донбасса, Торецкого, Шевченко ДНР, Новопавловки и Новоподгородного Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери противника при этом составили более 470 военнослужащих, три бронетранспортера, три бронемашины и два артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Братского, Покровского Днепропетровской области, Барвиновки, Нового Поля и Терноватого Запорожской областиэ

    При этом ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих и две бронемашины, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил об успехах ВС России и отступлении ВСУ. Он также заявил о перспективах полного освобождения территории Донбасса.

    Напомним, в понедельник российские войска освободили Диброву в ДНР.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    Tекст: Денис Тельманов

    Валерий Герасимов объявил, что российские силы продолжают уничтожать украинские подразделения в районе Купянска, а окруженная группировка ВСУ теряет позиции.

    Как передает ТАСС, подразделения группировки «Запад» продолжают наступательные действия против украинских войск восточнее Купянска на левом берегу реки Оскол.

    По словам Валерия Герасимова, контролируемая окруженной группировкой ВСУ территория за последнее время сократилась более чем в два раза.

    В ходе доклада президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба подчеркнул, что операция развивается успешно и российские силы удерживают инициативу.

    Подчеркивается, что действия российских войск наносят значительный урон противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Центр» освободили шесть населенных пунктов, включая Гуляйполе и Степногорск в Запорожской области.

    Российские военные за последние две недели установили контроль над Высоким в Сумской области, Вильчей и Прилипкой в Харьковской области.

    Вооруженные силы России ведут наступление по всему фронту в Донбассе и Запорожской области и оказывают давление на формирования ВСУ.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 17:36 • Новости дня
    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России подчеркнул успешное продвижение войск и отступление украинских подразделений на каждом участке соприкосновения, отметив уверенность российских военных.

    Российские войска продолжают движение вперед и успешно взламывают оборону противника, передает ТАСС.

    Владимир Путин на совещании по ситуации в зоне СВО заявил: «Войска группировок уверенно двигаются вперед, взламывая оборону противника, – указал верховный главнокомандующий. – Подразделения ВСУ отступают везде, на всей линии боевого соприкосновения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Центр» освободили шесть населенных пунктов, включая Гуляйполе и Степногорск в Запорожской области.

    Российские военные установили контроль над Высоким в Сумской области, а также над Вильчей и Прилипкой в Харьковской области.

    Вооруженные силы России осуществляют давление на формирования ВСУ и ведут наступление по всему фронту в Донбассе и Запорожской области.

    Комментарии (0)
    29 декабря 2025, 19:10 • Новости дня
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп согласился с принципиальными установками Москвы: временное перемирие под предлогом референдума приведет лишь к затягиванию конфликта на Украине. Не исключено, что президент США утвердился в этой позиции после телефонного разговора с Владимиром Путиным, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя итоги переговоров главы Белого дома и Владимира Зеленского.

    «Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского не привели к какому-то прогрессу», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он обратил внимание на «язык тела» политиков: ухмылки, жесты и реакции.

    «Президент США был несколько раздражен. Чувствовалось, что ему надоело происходящее, и он хотел бы побыстрее освободиться, но все никак не удается. В Зеленском читалась неудовлетворенность тем, что он фактически ни один вопрос, ради которого ехал в Штаты, не решил», – уточнил собеседник.

    «Так, ему не удалось получить четких гарантий безопасности для Украины, – пояснил эксперт. – Глава Белого дома намерен выстроить такую модель, при которой ключевым институтом обеспечения безопасности была бы Европа. Однако до конца не ясно, как это будет работать и согласовываться с Россией. Любые гарантии возможны только в том случае, если Москва даст на них согласие».

    По оценкам Ткаченко, Зеленский также пытался сохранить видимость суверенитета хотя бы на части территории Украины, откуда «может начаться следующий этап борьбы с Россией». «Если у него в итоге не получится достичь желаемого, он рискует потерять европейскую поддержку», – добавил собеседник, уточнив, что эта тема после переговоров во Флориде «не получила ни прояснения, ни развития».

    В то же время Зеленский продолжил продвигать идею референдума как способа решения территориального спора. «Мне кажется, он настаивает на его проведении по нескольким причинам. Во-первых, референдум нужно долго организовывать. Во-вторых, Зеленский надеется, что ЦИК или те структуры, которые станут подводить его итоги, будут «ручными» и обеспечат нужный результат», – рассуждает аналитик.

    Наконец, Зеленский не хочет брать на себя ответственность за неизбежную потерю Донбасса и стремится переложить это на самих украинцев, отметил спикер. «Такая ситуация в шахматах называется цугцванг: что бы он ни сделал, позиция в любом случае ухудшается. Поэтому Зеленский избрал тактику – вести разговоры о референдуме, но не проводить его. Как только какое-то решение будет принято, его политический закат ускорится», – указал эксперт.

    «Примечательно мнение Трампа по этому вопросу. Президент США допускает, что Москва, Киев и Вашингтон смогут договориться об урегулировании, а решение «проштампует» Верховная рада», – напомнил Ткаченко. Впрочем, американский лидер считает, что может понадобиться и референдум.

    Ключевое, что глава Белого дома согласился с принципиально важными установками Москвы: временное перемирие под предлогом голосования приведет лишь к затягиванию конфликта, акцентировал политолог. Он не исключает, что Трамп утвердился в этой позиции после телефонного разговора с Владимиром Путиным. «У России сильные переговорные позиции, подкрепленные успехами на фронте. Кроме того, у нас есть грустный опыт общения с Киевом по вопросу перемирий», – пояснил спикер.

    «Все понимают, что разговоры Зеленского о референдуме – это обман, затягивание переговоров. Европа и Украина, которые сейчас проигрывают, хотели бы сохранить неопределенность с тем, чтобы потом либо в дипломатическом плане перетолковать итоги, либо собраться с силами и возобновить боевые действия. Москва же выступает за окончательное разрешение кризиса», – уточнил спикер.

    Таким образом, стремление к миру, которое высказывают и Путин, и Трамп, обоюдное. Пока Киев и Брюссель выбирают путь эскалации, Москва и Вашингтон настроены обсуждать и другие темы помимо Украины. Речь о двух ключевых аспектах – это безопасность и экономика. «Глобальные вопросы, которые не решаются несколько лет, могли бы получить импульс в двустороннем диалоге России и США», – заключил Ткаченко.

    Напомним, в воскресенье прошли переговоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. На встрече стороны обсудили положения мирного плана, который разработали Европа и Украина. По итогам чуть более чем двухчасовых контактов американский лидер и Зеленский выступили на пресс-конференции.

    «Наша встреча прошла превосходно. Мы обсудили – кто-то сказал бы, на 95%, – я не знаю, сколько именно, но мы достигли большого прогресса в деле прекращения этой войны», – сказал глава Белого дома. По его словам, нерешенным остается территориальный вопрос. Украине может понадобиться согласовать мирный план в Раде или через референдум, предположил Трамп.

    Он добавил, что понимает нежелание Москвы соглашаться на временное прекращение огня ради проведения референдума на Украине. Президент также подчеркнул: Киеву следует идти на сделку по урегулированию кризиса сейчас, чтобы не потерять еще больше территорий. Отметим, в субботу Владимир Путин заявил, что заинтересованность Москвы в выводе украинских войск с освобожденных населенных пунктов «сводится к нулю», так как ВС России успешно продвигаются в зоне боевых действий.

    Зеленский оценил прогресс переговоров в процентах. По его словам, план из 20 пунктов согласован на 90%, гарантии безопасности между Украиной и США – на 100%, гарантии безопасности между Украиной, США и Европой – «почти на 100%». Трамп же заявил, что решающую роль в вопросе гарантий должна будет играть Европа, Вашингтон окажет ей поддержку.

    Отдельно Трамп затронул тему Запорожской АЭС. Он отметил, что работа по запуску станции может начаться в ближайшее время. «Президент Путин фактически работает с Украиной над ее запуском. В этом смысле он ведет себя очень хорошо. Он хочет, чтобы она была открыта, и не обстреливает ее ракетами, не обстреливает ничем», – сказал американский лидер.

    Также он выразил уверенность, что Москва в случае решения кризиса с Украиной будет готова помогать этой стране. «Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха. Это звучит немного странно, но я объяснял [Зеленскому], что президент Путин очень великодушно относится к успеху Украины, в том числе к [идее поставлять] электроэнергию и другие товары по очень низким ценам», – рассказал глава Белого дома.

    Отметим, перед встречей Трамп позвонил Путину. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что американский политик внимательно выслушал аргументы Путина и оценки Москвы по возможным путям урегулирования конфликта. Лидеры двух стран пришли к соглашению оценивать предложения Киева и Евросоюза по мирному урегулированию как попытки затянуть конфликт, поскольку предложения о временном прекращении огня под видом подготовки к референдуму, по мнению президентов, только увеличивают риск возобновления боевых действий.

    Кроме того, Путин поддержал предложение США продолжить работу по украинскому урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп – по вопросам безопасности и экономическим аспектам. По словам Ушакова, окончательное прекращение боевых действий возможно лишь в случае принятия Киевом решения по Донбассу, соответствующего линии совместной российско-американской работы. Он подчеркнул: «Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая».

    Комментарии (0)
    В Госдуме назвали возможные цели ударов в ответ на атаку на резиденцию Путина
    Российские войска освободили харьковскую Богуславку и запорожское Лукьяновское
    Боевиков украинской «Хартии» ликвидировали в Купянске
    Венесуэла начала останавливать нефтяные скважины из-за блокады США
    Китай испытал гиперзвуковую противокорабельную ракету
    Имя Чайковского убрали из названия музыкальной академии Украины
    Долина решила не обжаловать решение о выселении

    В России произошел структурный сдвиг рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают и как рекордно низкий уровень безработицы отразится на росте зарплат? Подробности

    Зеленский готовил удар против Путина и Трампа

    «Покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности». Такими словами эксперты комментируют украинскую террористическую атаку, направленную на резиденцию Владимира Путина. Однако в итоге киевский режим добился только ужесточения переговорной позиции – причем не только России, но и президента США Дональда Трампа. Подробности

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    Кризис в экономике лечит Финляндию и Эстонию от русофобии

    Представители ближайших северо-западных соседей России – Финляндии и Эстонии – к концу 2025 года поменяли свою риторику. Там больше не разделяют распространенный на Западе миф о намерении России якобы напасть на НАТО и даже полагают, что Киеву стоит пойти на уступки Москве. Как произошла столь разительная перемена? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

