Суд в Ростове приговорил россиянку к 18 годам за слежку за военными по заданию Киева
Южный окружной военный суд вынес приговор по делу Анастасии Доновой, признанной виновной в шпионаже и подготовке диверсии по заданию украинской разведки.
Донова получила 18 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. рублей, передает ТАСС. Приговор пока не вступил в законную силу.
Следствие установило, что 19 ноября 2024 года Донова вместе со знакомой прибыли в Ростов-на-Дону для выполнения заданий, направленных против безопасности России. Им было поручено вести скрытое наблюдение за представителями командного состава Вооруженных сил России и должностным лицом ЛНР. Женщины собирали сведения о местах жительства, членах семей, автомобилях и маршрутах передвижения офицеров.
В конце 2024 – начале 2025 года Донова и ее напарница определили места проживания объектов наблюдения, а затем организовали визуальное, фото- и видеонаблюдение. Кроме того, с 2 по 31 января 2025 года они получили новое задание: изготовить взрывное устройство. Донова приобрела необходимые предметы и химические вещества для его создания.
«В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей», – сообщили в суде.
