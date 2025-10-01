Суд заочно приговорил писателя Быкова к семи годам лишения свободы

Суд заочно приговорил писателя Дмитрия Быкова к семи годам колонии

Tекст: Мария Иванова

Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Быкова, признанного в России иноагентом и внесенного в перечень террористов и экстремистов, к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, передает ТАСС. Его признали виновным по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России.

Судья огласила решение: «Суд постановил признать Быкова виновным и назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом администрировать страницы в Сети на срок четыре года». Таким образом, Быкову запрещено управлять интернет-страницами в течение четырех лет после освобождения.

Писателя признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ – за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Кроме того, ему вменили ч. 2 ст. 330.1 УК РФ – уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

Быков объявлен в международный розыск. Суд рассмотрел дело в его отсутствие, поскольку он не находится на территории России.

Напомним, 22 августа Следственный комитет завершил расследование дела в отношении Дмитрия Быкова.

Дело против Быкова было направлено в Черемушкинский суд Москвы.

Имя Быкова внесено в официальный перечень террористов и экстремистов.