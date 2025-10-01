Суд заочно приговорил писателя Быкова к семи годам лишения свободы

Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
В Москве вынесли заочный приговор писателю Дмитрию Быкову (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу о распространении ложной информации о российской армии, а также по обвинению в уклонении от обязанностей иноагента.
Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Быкова, признанного в России иноагентом и внесенного в перечень террористов и экстремистов, к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, передает ТАСС. Его признали виновным по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России.
Судья огласила решение: «Суд постановил признать Быкова виновным и назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима с запретом администрировать страницы в Сети на срок четыре года». Таким образом, Быкову запрещено управлять интернет-страницами в течение четырех лет после освобождения.
Писателя признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ – за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Кроме того, ему вменили ч. 2 ст. 330.1 УК РФ – уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.
Быков объявлен в международный розыск. Суд рассмотрел дело в его отсутствие, поскольку он не находится на территории России.
Напомним, 22 августа Следственный комитет завершил расследование дела в отношении Дмитрия Быкова.
Дело против Быкова было направлено в Черемушкинский суд Москвы.
Имя Быкова внесено в официальный перечень террористов и экстремистов.