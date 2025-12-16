В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.3 комментария
Суд признал спорную квартиру Долиной собственностью Лурье
Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье, отклонив иск певицы Ларисы Долиной.
Об этом журналистам заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко, передает ТАСС.
По словам Свириденко, из решения суда следует, что иск Долиной к Лурье был отклонен в полном объеме. Это означает, что право собственности на недвижимость было признано за Полиной Лурье.
Напомним, покупательница квартиры Долиной Полина Лурье потребовала через суд принудительно выселить артистку из приобретенного жилья. Прокуратура выступила против выселения Долиной из квартиры.
Адвокат подтвердила готовность Долиной вернуть деньги покупательнице квартиры.
Верховный суд направил на новое рассмотрение дело о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, сохранив за ней право проживания в этом жилом помещении до решения апелляции.