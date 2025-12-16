В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.3 комментария
Прокуратура выступила против выселения Долиной из квартиры
Представитель прокуратуры в Верховном суде выступил против удовлетворения жалобы Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной.
Он заявил в суде, что суды предыдущих инстанций обоснованно пришли к выводу о признании сделки недействительной, передает ТАСС. По словам представителя прокуратуры, Долина действовала под влиянием заблуждения в момент подписания документа. «Поэтому оснований для возврата квартиры истцу Лурье и выселения Долиной нет», – заключил он.
Напомним, покупательница квартиры Долиной Полина Лурье потребовала через суд принудительно выселить артистку из приобретенного жилья.
Верховный суд решил транслировать рассмотрение дела Долиной. Он отказался закрывать процесс.
Лариса Долина не явилась на заседание Верховного суда.