Мишустин рассказал об испытаниях лекарств и медизделий в России

Мишустин: В России проходят испытания свыше 20 медизделий и 14 препаратов

Tекст: Валерия Городецкая

«Сегодня наши ученые действительно очень хорошие результаты показывают в борьбе с тяжелыми клиническими заболеваниями», – подчеркнул глава правительства, передает РИА «Новости». Он выразил уверенность, что эти разработки будут способствовать росту продолжительности жизни населения.

По данным пресс-службы НМИЦ гематологии, пятилетняя выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями крови составляет от 60% до 90%. Так, при лимфомах и множественной миеломе этот показатель достигает 85%, при апластической анемии – 90%, а при острых лейкозах у пациентов моложе 60 лет – 60%. В центре ежегодно выполняют свыше 400 трансплантаций костного мозга и более 1,5 тыс. хирургических операций.

Первый заместитель генерального директора центра Вера Троицкая отметила, что отделение химиотерапии гемобластозов оснащено всем необходимым для диагностики, терапии и проведения трансплантаций костного мозга, а также внедряет современные клеточные технологии, такие как CAR-T-клеточная терапия. В отделении получают лечение и беременные пациентки.

Мишустин лично пообщался с пациентами центра, в том числе с матерью семерых детей и беременной женщиной с острым лейкозом, пожелав всем здоровья и выразив поддержку. В разговоре с одной из пациенток из Чукотки премьер с улыбкой отметил красоту и холод этого региона.

НМИЦ гематологии был основан в 1926 году как первый в мире государственный институт переливания крови. Сейчас это ведущая экспертная организация в России по лечению гематологических заболеваний и трансплантации костного мозга, где успешно лечат даже ранее считавшиеся неизлечимыми формы рака крови.

