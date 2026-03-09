  • Новость часаПутин сообщил о риске полной остановки поставок нефти через Ормузский пролив
    Новый аятолла Ирана сразу разозлил Израиль и США
    Британия поменяла планы по поводу использования своего авианосца на Ближнем Востоке
    Советская лыжница отметила упадок Швеции и развитие России
    Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы артистов в России
    Путин обозначил условия энергетического сотрудничества с Европой
    Рубио озвучил цели операции против Ирана
    Эксперт рассказал о растерянности Вашингтона из-за войны с Ираном
    Иран нанес удары по базам США и Израиля на Ближнем Востоке
    Лукашенко позвал узбеков жить в Белоруссии
    Борис Акимов Борис Акимов Великий пост и квантовая реальность

    Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    9 марта 2026, 20:50 • Новости дня

    Путин: Переключение поставок ближневосточной нефти без Ормузского пролива нереально

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива сейчас нереально, заявил президент РФ Владимир Путин.

    По его словам, полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива невозможно, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости». Путин провел совещание в Кремле по вопросам ситуации на мировом рынке нефти и газа.

    «Полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива, сейчас, во всяком случае сейчас – нереально», – подчеркнул президент на встрече.

    Глава государства также указал, что изменение логистики займет значительное время и потребует крупных инвестиций в инфраструктуру, включая расширение морских терминалов. По его словам, такие изменения будут сопряжены с высокими политическими рисками, которые по-прежнему сохраняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил организовать эскорт для танкеров в Ормузском проливе. Через Ормузский пролив за сутки прошли только два танкера. Блокада Ормузского пролива, по оценке экспертов, может вынудить США и Израиль капитулировать.

    9 марта 2026, 05:03 • Новости дня
    Дмитриев поприветствовал всех в мире с нефтью дороже 100 долларов
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал открытие нефтяных торгов 9 марта, когда стоимость нефти превысила 100 долларов.

    «Бинго! Добро пожаловать в мир нефти по цене более 100 долларов. Большинство считало это невозможным: в июне прогнозировали более 100 долларов. Теперь, когда большинство бюрократов ЕС до сих пор не понимают последствий, прогнозируют, что российская энергетика жизненно важна для выживания, и стратегические ошибки по ее ограничению будут полностью раскрыты. Диверсифицируйте, чтобы выжить», – порекомендовал он в соцсети Х.

    Дмитриев в тематическом треде также заметил, что проблема нефти уже не ограничивается Ормузским проливом.

    «Поскольку нефтегазовая инфраструктура подвергается атакам на Ближнем Востоке, а добыча ограничена, энергетический кризис, к сожалению, будет гораздо глубже и дольше, чем многие ожидают», – спрогнозировал он.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике. Он также иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок Москвой нефти и газа. WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России.


    9 марта 2026, 14:20 • Новости дня
    Эксперт счел временным явлением высокие цены на нефть

    Эксперт Юшков: Сверхвысокие цены на нефть не продержатся слишком долго

    @ Eli Hartman/AP/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Пока заблокирован Ормузский пролив, а на Ближнем Востоке наносятся удары по нефтедобывающим и перерабатывающим мощностям, рынку приходится учитывать массу рисков. Но слишком долго высокая цена держаться не может, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее цена нефти на торгах превысила 110 долларов за баррель.

    «За минувшие выходные накопилось немало событий, которые оказывают прямое влияние на мировой рынок нефти. Так, поступали сообщения об ударах по нефтяным объектам стран Ближнего Востока, в частности были атаки со стороны Израиля и США», – сказал Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, действия Вашингтона и Тель-Авива легко объясняются. «Еврейское государство заинтересовано лишить Иран возможности получать экспортную выручку, которая в дальнейшем могла бы пойти на восстановление страны. Кроме того, Израиль хотел бы еще больше дестабилизировать Иран», – детализирует спикер.

    «Штаты же хотят лишить Китай доступа к иранской нефти, ведь Тегеран был для Пекина одним из наиболее выгодных поставщиков сырья», – продолжает спикер. Он также обратил внимание на то, что иранские удары были нанесены по месторождениям и нефтеперерабатывающим мощностям в Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке, а в Катаре по газовым объектам, и на все это реагирует рынок.

    «Переход от атак по военно-политическим объектам к ударам по энергетической инфраструктуре лишь эскалирует конфликт и, среди прочего, затягивает открытие Ормузского пролива. Более того, когда пролив будет открыт, не очень понятно, сколько сырья придет из Персидского залива», – указывает собеседник.

    «Между тем постепенно «проедается» тот объем ресурса, который хранился на танкерах у берегов стран-потребителей и на некоторое время стал заменой блокированной в Персидском заливе нефти. Как следствие, потребителям приходится «раскупоривать» стратегические запасы черного золота», – заметил аналитик. В заключение он призвал дождаться окончания дня на бирже, чтобы оценить итоговую стоимость ресурса. «Не думаю, что сверхвысокие цены продержатся слишком долго. Иначе это убьет спрос», – резюмировал Юшков.

    Ранее Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), прокомментировал открытие нефтяных торгов 9 марта, когда стоимость нефти превысила 100 долларов.

    «Бинго! Добро пожаловать в мир нефти по цене более 100 долларов. Большинство считало это невозможным: в июне прогнозировали более 100 долларов. Теперь, когда большинство бюрократов ЕС до сих пор не понимают последствий, прогнозируют, что российская энергетика жизненно важна для выживания, и стратегические ошибки по ее ограничению будут полностью раскрыты. Диверсифицируйте, чтобы выжить», – написал он в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Дмитриев в тематическом треде также заметил, что проблема нефти уже не ограничивается Ормузским проливом. «Поскольку нефтегазовая инфраструктура подвергается атакам на Ближнем Востоке, а добыча ограничена, энергетический кризис, к сожалению, будет гораздо глубже и дольше, чем многие ожидают», – спрогнозировал он.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике. Он также иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок Москвой нефти и газа.

    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    9 марта 2026, 19:25 • Новости дня
    Путин заявил о временном характере высоких цен на сырьевые товары
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что текущий рост цен на нефть превышает 30% за последнюю неделю, при этом правительство страны внимательно следит за экспортом энергоносителей.

    Цены на сырьевые товары носят временный характер, и Россия это осознаёт, передает РИА «Новости». Президент Владимир Путин подчеркнул на совещании по рынкам нефти и газа: «Высокие цены на сырьевые товары носят, безусловно, временный характер. Мы с вами это понимаем».

    Путин также заявил, что Россия продолжит экспорт нефти и газа только в те страны, которые считаются надежными контрагентами. По его словам, поставки энергоносителей будут идти туда, где партнеры доказали свою добросовестность.

    Глава государства отметил, что на мировых рынках нефти продолжаются резкие колебания цен, тенденция при этом смещается в сторону увеличения. Путин сообщил, что только за последнюю неделю стоимость нефти выросла более чем на 30%, а рано утром баррель превышал 119 долларов, позже опускаясь до 106-107 долларов, однако общий тренд сохраняется на повышение.

    Президент отдельно подчеркнул, что правительство России внимательно контролирует вопросы поставок отечественных энергоносителей за рубеж. Путин заверил, что эти процессы находятся под постоянным наблюдением правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание в Кремле, посвященное ситуации на мировых рынках нефти и газа.

    Мировые цены на нефть замедлили рост до 13% к середине дня. Стоимость сортов Brent и WTI осталась выше отметки 100 долларов за баррель.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.

    9 марта 2026, 13:06 • Новости дня
    Путин поздравил нового верховного лидера Ирана с избранием

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому главе Исламской республики Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи, отметив важность сплочения народа перед лицом внешней агрессии.

    Путин обратился к аятолле Моджтабе Хаменеи по случаю его избрания на высший государственный пост, сообщается на сайте Кремля.

    «Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, Ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности», – говорится в телеграмме.

    «Со своей стороны хотел бы подтвердить нашу неизменную поддержку Тегерана и солидарность с иранскими друзьями. Россия была и будет надежным партнером Исламской республики», – указал президент.

    Напомним, Путин осудил убийство Сейеда Али Хаменеи.

    До этого гостелевидение Ирана объявило о смерти лидера революции аятоллы Али Хаменеи в результате атаки США и Израиля.

    Процесс выборов нового верховного лидера Ирана прошел 8 марта.

    9 марта 2026, 20:20 • Новости дня
    Путин обозначил условия энергетического сотрудничества с Европой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Путин сделал в новых условиях предложение потенциальным европейским покупателям нефти и газа, поставки которых из региона Персидского залива резко сократились.

    Владимир Путин выступил с предложением в адрес европейских покупателей нефти и газа, передает «Российская газета». Президент подчеркнул, что Россия готова обеспечить долгосрочную и устойчивую совместную работу, если Европа откажется от политических ограничений.

    Поставки углеводородов из региона Персидского залива в Европу резко сократились, и на этом фоне Путин призвал европейские страны переориентироваться и наладить сотрудничество с Россией. Он отметил, что Москва ожидает сигналов о готовности к такому взаимодействию.

    «Что они готовы и тоже хотят работать, и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность», – заявил Путин. По его словам, Россия сохраняет готовность поставлять энергоносители в случае отказа Европы от политической конъюнктуры при выстраивании взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что высокие цены на сырьевые товары носят временный характер. Путин провел совещание по вопросу роста цен на нефть и газ.

    9 марта 2026, 02:00 • Новости дня
    Стоимость барреля нефти Brent превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года

    Tекст: Катерина Туманова

    Впервые с июля 2022 года стоимость барреля нефти марки Brent превысила 110 долларов, о чем свидетельствую данные торгов на майские фьючерсы.

    Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на открытии торгов в понедельник, 9 марта, превысила 110 долларов, передает РИА «Новости».

    Показатель цена по состоянию на 1.58 мск достиг 108,62 доллара (+17,19% относительно закрытия).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Катар предупредил о взлете цен на нефть до 150 долларов. Нефть Brent 6 марта подорожала до 94 долларов за баррель.

    Эксперт Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД предрек взлет цен на нефть до 150 долларов за баррель в случае перекрытия Ормузского пролива.

    9 марта 2026, 01:45 • Новости дня
    WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России

    Tекст: Катерина Туманова

    Несколько дней назад энергетическая отрасль России, как считали на Западе, находилась в худшем за последние годы состоянии: низкие цены на нефть и санкции лишали экономику денежных средств, однако война в Персидском заливе перевернула тенденцию.

    «Российская нефть, которая на прошлой неделе с трудом находила покупателей, теперь является востребованным товаром. США ослабили некоторые санкции, разрешив закупки ключевым покупателям российской нефти. Стремительный рост цен на нефть и природный газ напрямую приведет к увеличению прибыли российских производителей», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета пишет, что скидка, которую трейдеры требовали за покупку российской нефти в Индии, начала меняться, и некоторые трейдеры пытаются продавать нефть по ценам выше мировых.

    «Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше мир будет зависеть как от российской нефти, так и от российских нефтепродуктов», – сказал Навин Дас, старший аналитик по нефти в компании Kpler, занимающейся отслеживанием судов.

    Издание отмечает, что эти события придали президенту России Владимиру Путину  уверенности на энергетическом рынке и он пригрозил прекратить оставшийся объем  поставок энергоносителей в Европу до истечения установленного Европой срока закупок российского СПГ и трубопроводного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предсказал для Евросоюза «цунами последствий» из-за ошибок в энергетической политике. Он также назвал «бессилие Европы» стратегической ошибкой континента. В Британии заявили о запасах газа в стране не более чем на два дня.

    Экономист Колташов предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.

    9 марта 2026, 15:51 • Новости дня
    Песков назвал ошибкой публикацию чернового варианта обращения Путина 8 марта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Публикация чернового варианта видеообращения президента России Владимира Путина по случаю 8 Марта произошла по ошибке, сообщил изданию «Подъем» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Да. Это ошибка. Сделаем так, чтобы их больше не было», – заявил Песков в комментарии изданию «Подъем», передает ТАСС.

    Официальное поздравление появилось в ночь на 8 марта, но в нем сначала оказались не только финальная, но и черновые версии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в поздравлении к 8 Марта подчеркнул важность вклада женщин в развитие страны и выразил признательность за их силу и самоотверженность.

    5 марта Путин провел встречу с женщинами разных профессий в преддверии Международного женского дня.

    9 марта 2026, 13:43 • Новости дня
    Дмитриев спросил о судьбе Каллас и фон дер Ляйен при нефти по 110 долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев задался вопросом о перспективах главы евродипломатии Каи Каллас и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен при росте мировых цен на нефть выше 110 долларов за баррель.

    «Куда пойдут улыбающиеся стратеги Урсула и Кая при ценах на нефть выше 110 долларов?» – задал риторический вопрос Дмитриев в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Он сопроводил публикацию совместным фото Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас.

    Накануне глава РФПИ также иронично отметил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Москву о поставках газа, нефти и удобрений.

    Ранее Дмитриев иронично прокомментировал возможную зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов. До этого он обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны. Спецпредставитель президента спрогнозировал неизбежный рост цен на нефть свыше 100 долларов за баррель.

    9 марта 2026, 03:30 • Новости дня
    Атаки по нефтяным объектам Ирана вызвали разногласия между США и Израилем

    Телеканал N12 узнал о разногласиях между США и Израилем из-за атак на Иран

    Tекст: Катерина Туманова

    Удары по нефтяной инфраструктуре Ирана вызвали недопонимание между военными США и Израиля, сообщил израильский телеканал «№12-й» со ссылкой на американского чиновника.

    Высокопоставленный представитель службы безопасности США заявил, что напряженность между американскими военными и Израилем вызвали удары по  нефтяным объектам в Иране.

    «Израильтяне заранее предупредили нас об ударах по нефтяным объектам, но не сказали, что они будут настолько масштабными. Мы считаем, что это была плохая идея», – сказано в сообщении телеканала в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о распространении пятен мазута из зоны конфликта до пляжей островных государств. США и Израиль нанесли удары по нефтехранилищам в Иране. Тегеран накрыло ядовитым дымом после ночной атаки на нефтехранилища.


    9 марта 2026, 20:27 • Новости дня
    Путин сообщил о риске полной остановки поставок нефти через Ормузский пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Добыча нефти, завязанная на транспортировку через Ормузский пролив, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц, заявил президент России Владимир Путин.

    По его словам, добыча нефти, связанная с транспортировкой через Ормузский пролив, может полностью остановиться в течение ближайшего месяца, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что сокращение объемов добычи уже началось, а ситуация остается крайне напряженной. По его словам: «Добыча нефти, которая завязана на использованиях пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. Она уже начала сокращаться».

    Глава государства также обратил внимание на сложности, связанные с вывозом уже добытой нефти из стран Ближнего Востока. Президент подчеркнул, что хранилища нефти в регионе стремительно заполняются, а логистика вывоза становится все более сложной и дорогостоящей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил организовать эскорт для танкеров в Ормузском проливе. Через Ормузский пролив за последние сутки прошли только два танкера. Блокада Ормузского пролива, по мнению экспертов, может вынудить США и Израиль капитулировать.

    9 марта 2026, 02:13 • Новости дня
    Трамп заявил, что скачок цен на нефть – это «мизерная цена» за безопасность

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп в ответ на беспокойство трейдеров ростом цен на нефть с открытием бирж в понедельник заявил, что эти процессы временные и по сравнению с долгосрочной ядерной безопасностью, ради которой ведется борьба с Ираном, является минимальной платой.

    Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), три крупнейших производителя нефти ОПЕК, сократили добычу нефти из-за нехватки места для ее хранения. После этого открытие бирж отметилось ростом стоимости нефти выше 100 долларов за баррель.

    «Американская нефть марки WTI подорожала примерно на 35% на прошлой неделе, показав самый большой рост в истории фьючерсных торгов с 1983 года», – сообщил CNBC.

    Однако все это не заставило Дональда Трампа унывать или беспокоиться. В соцсети Truth Social он разместил пост-напоминание, ради чего происходят все эти события на рынке.

    «Краткосрочный скачок цен на нефть, которые тут же снизятся после устранения ядерной угрозы Ирана, – это мизерная цена за безопасность и мир в США и во всем мире. Только дураки могут думать иначе!» – написал глава Белого дома.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Катар предупредил о взлете цен на нефть до 150 долларов. Кремль заявил о существенном росте спроса на российские энергоресурсы.

    Эксперт Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД предрек взлет цен на нефть до 150 долларов за баррель в случае перекрытия Ормузского пролива.


    8 марта 2026, 23:15 • Новости дня
    Дмитриев назвал «бессилие Европы» стратегической ошибкой континента

    Tекст: Катерина Туманова

    Даже западные СМИ начали цитировать Кремль, пытаясь объяснить энергетический кризис в Европе, заметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Даже Financial Times сейчас повторяет тезисы Кремля: «Бессилие Европы распространяется и на энергетику». Но дело не только в бессилии – это стратегическая ошибка, заключающаяся в отказе от российской энергетики, что не только увеличивает стоимость энергоносителей, но и делает Европу чрезвычайно уязвимой к энергетическим потрясениям», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев прокомментировал статью Financial Times под названием «Бессилие Европы распространяется и на энергетику», в которой говорится о том, что политический импульс, стоящий за декарбонизацией энергетической системы континента, ослаб.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике. Он также иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок Москвой нефти и газа. Президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    9 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    Дмитриев отметил звучный голос России на мировой арене с ростом цен на нефть

    Дмитриев: И голос России в мировой экономике и геополитике звучит громче

    Tекст: Катерина Туманова

    Игнорировать Россию с ее статусом системообразующего поставщика энергии невозможно, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Нефть выше $100 – и голос России в мировой экономике и геополитике звучит еще громче. Реальность вновь берет свое: игнорировать Россию невозможно. Россия – системообразующий поставщик энергии, без которого невозможны ни глобальная стабильность, ни устойчивая модель мирового роста», – написал он в Telegram-канале.

    Дмитриев добавил, что за ошибки евробюрократов и русофобскую политику Европе придется заплатить колоссальную цену.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, с чем Дмитриев всех поздравил, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике. Он также иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок Москвой нефти и газа. WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России.


    9 марта 2026, 14:51 • Новости дня
    Цены на нефть замедлили рост до 13%

    Tекст: Ольга Иванова

    Рост мировых цен на нефть к середине дня замедлился до 13%, но стоимость Brent и WTI осталась выше 100 долларов за баррель.

    Мировые цены на нефть в понедельник замедлили свой рост до 13% по сравнению с утренним скачком в 16% и 30% на старте торгов, пишет РИА «Новости». Несмотря на снижение темпов роста, котировки по-прежнему держатся на уровне выше 100 долларов за баррель из-за сохраняющихся опасений вокруг напряженности на Ближнем Востоке.

    По данным на 14.41 по московскому времени, майские фьючерсы на нефть Brent выросли на 12,64% – до 104,41 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI прибавили 12,75% и стоили 102,49 доллара за баррель.

    В начале торгов стоимость нефти Brent превышала 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, WTI также превысила 119 долларов, что соответствовало росту почти на 30%. Позже рост замедлился до 25%, а затем до 16% на фоне сообщений о возможном высвобождении стратегических запасов нефти странами G7.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.


