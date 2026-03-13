  • Новость часаСША разрешили краткосрочную продажу российской нефти
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Достояние Суджи. Чем живут куряне через год после освобождения
    Пентагон подтвердил использование полученного на Украине опыта против Ирана
    Хаменеи подтвердил гибель жены и сестры при атаках США и Израиля
    Москвичи из-за проблем со связью начали покупать рации, пейджеры и бумажные карты
    Путин сменил первого замглавы МВД
    Захарова ответила экс-премьеру Швеции на угрозы ядерного удара по России
    США отказались снимать санкции с российской нефти
    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи впервые обратился к нации
    В НАТО опасаются быстрой концентрации войск России у восточных границ альянса
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    12593 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как усадить Европу за стол переговоров

    Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    67 комментариев
    13 марта 2026, 05:42 • Новости дня

    Дмитриев сообщил о снятии США ограничений с 100 млн баррелей российской нефти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Снятие американских ограничений затронет около 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите, сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Как написал Дмитриев в Telegram-канале, министр финансов США Скотт Бессент объявил о смягчении ограничений для Индии на импорт российской нефти, а также о полном снятии ограничений с 100 млн баррелей российской нефти, которые находятся в транзите.

    Дмитриев заявил: «США фактически признают очевидное: без российской нефти глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным».

    Он добавил, что на фоне усиливающегося энергетического кризиса во всем мире дальнейшее снятие ограничений на поставки российских энергоносителей становится все более вероятным, несмотря на противодействие части чиновников в Брюсселе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, с ограничением действия лицензии до 11 апреля 2026 года.

    Руководство США исключило возможность отмены ограничительных мер на поставки российской нефти, подчеркнув, что это лишь временное логистическое решение.

    12 марта 2026, 17:07 • Новости дня
    США отказались снимать санкции с российской нефти

    США отказались отменять санкции против российской нефти

    США отказались снимать санкции с российской нефти
    @ EPA/BONNIE CASH/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство США исключило возможность отмены ограничительных мер на поставки российской нефти, подчеркнув, что речь идет лишь о временных логистических решениях.

    Глава Минэнерго США Крис Райт в интервью CNN заявил, что у Вашингтона отсутствуют планы по снятию санкций с российской нефти. Он подчеркнул, что временное разрешение на импорт российской нефти для Индии не означает смягчения ограничений против России, отмечает РИА «Новости».

    Райт объяснил, что большая часть российской нефти сейчас находится в танкерах, ожидая разгрузки в Китае. По его словам, «вся эта нефть – это нефть на воде, которая просто ждет своей очереди на разгрузку в Китае. В конечном итоге вся она будет выгружена в КНР».

    Министр отметил, что такие решения приняты для преодоления краткосрочного дефицита энергоресурсов, возникшего из-за ситуации вокруг Ирана. Райт также заверил, что США продолжают придерживаться прагматичного подхода в энергетической политике и не собираются ослаблять давление на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 ноября США заявили об отмене части нефтяных санкций против ряда стран для сдерживания роста цен на энергоносители. О временной отмене части санкций после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил и президент США Дональд Трамп.

    Между тем накануне лидеры Группы семи также договорились не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Комментарии (38)
    12 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    Минэнерго США анонсировало отказ от урана из России

    США объявили о намерении полностью прекратить импорт урана из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минэнерго США Крис Райт сообщил, что страна планирует полностью отказаться от закупок российского обогащенного урана, не уточнив сроки.

    Министр энергетики США Крис Райт в интервью CNN отметил, что США смогут отказаться от российского обогащенного урана в полном соответствии с законом, принятым Конгрессом, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Мы сможем отказаться от российского обогащенного урана в полном соответствии с законом, принятым Конгрессом. Мы больше не будем использовать российский обогащенный уран – как и Европа, и большая часть остального мира». Однако точные сроки прекращения импорта урана из России Райт не назвал.

    В начале января министерство энергетики США объявило о планах инвестировать 2,7 млрд долларов в развитие собственных мощностей по обогащению урана в течение ближайших десяти лет. Это должно позволить сократить зависимость от зарубежных поставщиков.

    Напомним, в 2024 году власти России ввели временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Исключения допускаются только по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Решение связано с ответными мерами на американские ограничения и было принято по указанию президента России Владимира Путина.

    Ранее в четверг Райт заявил, что Вашингтон не планирует снимать санкции с российской нефти. Между тем в сентябре 2025 года тот же Райт отмечал, что США не могут полностью отказаться от поставок обогащенного урана из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным американского министерства энергетики, доля России на рынке обогащенного урана для США осталась самой крупной среди всех поставщиков.


    Комментарии (20)
    12 марта 2026, 22:02 • Видео
    Новый лидер Ирана заявил о себе

    Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 08:26 • Новости дня
    Мировые цены на нефть резко выросли после атак на танкеры

    Нефть подорожала на 9% из-за атак на танкеры у берегов Ирака

    Мировые цены на нефть резко выросли после атак на танкеры
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость углеводородов резко выросла на фоне сообщений о нападении на грузовые суда в акватории ближневосточного государства и приостановке работы местных портов.

    Майские фьючерсы на марку Brent подскочили до 100,72 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Котировки сорта WTI также показали уверенный рост, достигнув отметки 94,91 доллара. Рынки остро реагируют на обострение геополитической обстановки.

    Резкий скачок котировок спровоцировала информация о временном закрытии нефтяных терминалов Ирака. Это решение власти приняли после нападения на два танкера вблизи порта Басра. Инвесторы опасаются серьезных перебоев в поставках сырья.

    Для стабилизации ситуации члены Международного энергетического агентства договорились высвободить 400 млн баррелей из резервов. Однако аналитики сомневаются в долгосрочной эффективности экстренных мер поддержки рынка.

    «Раскрытие МЭА данных о запасах нефти может быть лишь временным решением», – считает стратег Moomoo ANZ Тина Тенг. По ее мнению, остановка добычи на Ближнем Востоке грозит дефицитом предложения.

    Напряженность в регионе сохраняется из-за обмена ударами между Ираном, Израилем и США. Судоходство через Ормузский пролив, где проходит 20% мировой нефти, значительно сократилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, работа нефтяных портов Ирака приостановилась после серии атак на танкеры.

    Ранее сообщалось, что цена нефти Brent превысила 100 долларов за баррель.

    Комментарии (9)
    12 марта 2026, 20:08 • Новости дня
    В НАТО опасаются быстрой концентрации войск России у восточных границ альянса

    Генерал НАТО отметил угрозу быстрой концентрации российских войск у границ альянса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генерал, главнокомандующий ВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич отметил, что Москва может оперативно сосредоточить значительные сухопутные силы вдоль границы альянса благодаря выгодной логистике.

    Способность Вооруженных сил России в кратчайшие сроки развернуть крупную наземную группировку на любом участке восточного фланга НАТО представляет стратегическую дилемму для блока. Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, передает ТАСС.

    По его словам, на восточном фланге альянса географическая близость России и развитые транспортные пути позволяют Москве быстро сосредоточить значительные сухопутные силы вдоль границы Североатлантического альянса. «Это представляет стратегическую дилемму для способности НАТО эффективно мобилизовать силы для синхронизированной, упреждающей обороны в случае кризисной ситуации», – заявил Гринкевич.

    Ранее в четверг Гринкевич отметил, что Россия сохраняет значительный ядерный потенциал, который представляет угрозу для США. Он также заявил о сохранении Россией высоких темпов производства ракет и беспилотников.

    До этого замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией.

    Комментарии (13)
    12 марта 2026, 10:26 • Новости дня
    Крупнейшие экономики мира договорись достать из резервов 400 млн баррелей нефти
    Крупнейшие экономики мира договорись достать из резервов 400 млн баррелей нефти
    @ IMAGO/BREUEL-BILD/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые в истории страны из числа крупнейших экономик мира договорились разблокировать 400 млн баррелей нефти, чтобы сдержать рост цен из-за войны в Иране.

    Беспрецедентное решение о высвобождении 400 млн баррелей нефти из мировых резервов приняли крупнейшие экономики мира на фоне роста цен и угрозы перебоев поставок из-за вооруженного конфликта в Иране, сообщает Politico.

    Это крупнейшее в истории Агентства международной энергетики (АIE) использование стратегических запасов – более чем в два раза больше, чем после начала спецоперации на Украине в 2022 году, когда было разблокировано 182 млн баррелей.

    Соглашение одобрили 32 страны – члены АIE, включая США, Японию, Германию, Британию и Францию. Глава агентства Фатих Бироль заявил: «Ситуация на нефтяном рынке беспрецедентна, и поэтому я очень рад, что страны-члены АIE отреагировали столь масштабной коллективной экстренной мерой». Нефть будет поступать на рынок по мере необходимости с учетом особенностей каждой страны, уточнили в АIE.

    Ранее поддержку инициативе высказали страны G7: по словам президента Франции Эмманюэля Макрона, G7 обеспечит 70% всего объема разблокированных резервов. Макрон подчеркнул: «Мы посылаем рынку сигнал, чтобы цены пошли вниз», и призвал страны G7 рассмотреть все возможные шаги для увеличения мировой добычи. Сразу после анонса встречи лидеров G7, стоимость барреля нефти упала с более чем 100 до около 90 долларов.

    Одним из триггеров для решения стала блокировка Ираном пролива Ормуз, через который проходит пятая часть мировой торговли нефтью, и удары по инфраструктуре стран Персидского залива в ответ на американско-израильские действия. США, Япония и Южная Корея были главными сторонниками экстренного высвобождения резервов, а страны Европы изначально проявляли осторожность, но в итоге поддержали решение.

    Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен приветствовал единство и анонсировал координационное совещание европейских стран по вопросам нефти. Как отмечают представители ЕС, остается вопрос оперативного восполнения стратегических запасов к зиме, если ситуация с Ормузом затянется. Британия, в частности, уже заявила о выделении 13,5 млн баррелей из своих 76,6 млн баррелей запасов, подчеркнув, что страна располагает надежными и диверсифицированными источниками энергии и продолжит сотрудничество с союзниками для стабилизации рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость нефти Brent и WTI выросла на фоне нестабильности на мировых рынках. Япония приняла решение распечатать стратегические запасы нефти для стабилизации внутреннего рынка. Германия начала использовать нефтяные резервы из-за осложнения ситуации вокруг Ирана.

    Комментарии (8)
    13 марта 2026, 03:09 • Новости дня
    США разрешили краткосрочную продажу российской нефти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом действие лицензии ограничено сроком до 11 апреля 2026 года. Об этом говорится в опубликованной генеральной лицензии управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.

    Согласно документу, все операции, необходимые для продажи, поставки или выгрузки российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на любые суда, включая находящиеся под санкциями, по состоянию на 00.01 по восточному времени 12 марта 2026 года, разрешены до 00.01 11 апреля 2026 года, передает РИА «Новости».

    При этом глава минфина США Скотт Бессент заявил, что это разрешение имеет краткосрочный характер и не принесет «значительной выгоды» российским властям.

    «Чтобы увеличить глобальный охват существующих поставок, министерство финансов США предоставляет временное разрешение, позволяющее странам покупать российскую нефть, которая в настоящее время застряла в море. Эта узко нацеленная краткосрочная мера применяется только к нефти, уже находящейся в пути, и не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству», – написал он в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство США заявило, что исключает отмену ограничительных мер на поставки российской нефти.

    Лидеры Группы семи приняли решение не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Комментарии (11)
    12 марта 2026, 12:18 • Новости дня
    Дипломат сравнил резолюцию Совбеза ООН по Ирану с игрой в наперстки

    Дипломат Долгов: Резолюция Совбеза ООН по Ирану не отвечает целям поддержания мира

    Дипломат сравнил резолюцию Совбеза ООН по Ирану с игрой в наперстки
    @ Seth Wenig/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Голосование по конфликту на Ближнем Востоке показало, что Совбез ООН в значительной мере парализован позицией ряда его западных членов. Москва же пытается вернуть организации былой авторитет, чтобы не допустить повторения судьбы Лиги наций, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Совбез ООН отклонил резолюцию России о прекращении огня на Ближнем Востоке и принял резолюцию Бахрейна с осуждением действий Ирана.

    «Произошедшее в Совбезе искажает истинную ситуацию и похоже на наперсточничество со стороны ряда западных членов ООН. Объективная и отражающая реальность резолюция России о прекращении огня на Ближнем Востоке отклонена. Но одобрено одностороннее требование к Ирану прекратить атаки на арабские страны без упоминания США и Израиля. Это не отвечает целям поддержания мира. А ведь это и есть главная задача ООН», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Мы увидели очередное подтверждение того, что Совбез ООН не способен должным образом реагировать на острые угрозы миру и безопасности – региональной и международной. Орган в значительной мере парализован позицией ряда его западных членов. Китай же демонстрирует схожую с российской позицию по многим вопросам, в том числе – по Ближнему Востоку», – указал он.

    «Что немаловажно, кризис системы международных многосторонних институтов сложился не по нашей вине. Более того, именно Россия осознает универсальность площадки ООН для решения важных вопросов и потому пытается вернуть организации изначальный уровень авторитета и способность занимать объективную и ответственную позицию. Москва не хочет, чтобы организация повторила судьбу Лиги наций», – подчеркнул собеседник.

    Ранее Совбез ООН принял подготовленную Бахрейном резолюцию по ближневосточному конфликту, сообщает ТАСС. Документ «в самой резкой форме осуждает вопиющие атаки Ирана по территориям Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании», определяя их как нарушение международного права.

    Помимо этого, резолюция требует от Тегерана прекратить удары и осуждает действия иранских властей, направленные на то, чтобы воспрепятствовать свободе навигации через Ормузский пролив. В то же время в тексте не упоминаются действия США и Израиля в отношении Ирана и призывы остановить атаки. Документ поддержали 13 стран, Россия и Китай воздержались при голосовании.

    «Принятие подобной резолюции не способно привести к достижению мира в регионе Ближнего Востока, оно лишь усугубит разногласия между ключевыми игроками в регионе», – подчеркнул Василий Небензя, постпред России при ООН.

    По его словам, резолюция выдержана в «предвзятом и одностороннем ключе». «В ней перепутаны причинно-следственные связи. Если ее прочитает несведущий в международных делах человек, то у него неизбежно возникнет впечатление, будто Тегеран по собственной воле и злому умыслу совершил ничем не спровоцированное нападение на арабские страны», – сказал дипломат.

    При этом, Совбез не принял российский проект резолюции по ближневосточному конфликту с призывом к прекращению огня всеми сторонами и возвращению к переговорам. За документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Сомали, девять стран воздержались, США и Латвия выступили против.

    Нынешней конфликт США и Израиля с Ираном начался 28 февраля с операций «Эпическая ярость» и «Рев льва», заключавшихся в нанесении ударов по иранской территории. Атаки проводились ракетами «Томагавк» морского базирования, БПЛА и другим дальнобойным оружием.

    Тегеран в ответ атаковал американские военные объекты в ряде стран Ближнего Востоке, территорию Израиля, а также приступил к минированию Ормузского пролива. Газета ВЗГЛЯД также заметила, что США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России.

    Комментарии (3)
    12 марта 2026, 10:17 • Новости дня
    WSJ: США поддержали рекордное открытие стратегических запасов нефти
    WSJ: США поддержали рекордное открытие стратегических запасов нефти
    @ Adrees Latif/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Администрация президента США Дональда Трампа изменила свою позицию и поддержала крупнейший в истории выброс стратегических запасов нефти для стабилизации мирового рынка, сообщили СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников, изначально утром министр энергетики США Крис Райт заявил коллегам из G7, что такое вмешательство преждевременно, так как цены на нефть недавно опустились ниже 90 долларов за баррель, передает РИА «Новости».

    Однако уже спустя два часа Вашингтон изменил курс и начал убеждать союзников поддержать идею масштабного выброса нефти. Высокопоставленный чиновник администрации отметил: «Разворот на 180 градусов произошел после того, как Трамп самолично изменил свое решение».

    Советники убедили президента, что вмешательство необходимо для сдерживания сильной волатильности цен на фоне конфликта с Ираном. После этого Трамп поручил министру энергетики продвигать инициативу высвобождения нефти на международном уровне. В результате 32 страны Международного энергетического агентства согласились на рекордный выброс стратегических запасов – около 400 млн баррелей, что более чем вдвое превышает прежние такие операции.

    Как уточняет WSJ, решение принималось в ускоренном порядке – без стандартного 48-часового обсуждения. В Белом доме необходимость этого шага объяснили рисками длительного перекрытия Ормузского пролива, через который проходит около одной пятой мировой торговли нефтью.

    В четверг США сообщили о планах поставить 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что американские власти начали лучше осознавать значимость российских нефти и газа для мировой экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к резкому росту цен на природный газ и нефть.

    Руководители финансовых ведомств стран G7 запланировали срочные консультации по вопросу совместного использования стратегических нефтяных запасов.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 16:54 • Новости дня
    Чехия исключила покупку энергоресурсов у России

    Петр Павел объявил об окончательном отказе от российских энергоресурсов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Чехии заявили о полном отказе от закупки российских энергоносителей, поскольку страна получает необходимые ресурсы с западных и южных направлений, подчеркнув техническую невозможность возврата к прежним схемам.

    Власти Чехии не рассматривают возможность покупки энергоносителей у России, независимо от ситуации с ценами на нефть на мировом рынке. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время визита в Вильнюс, передает ТАСС.

    По словам Павела, Чехия значительно снизила свою зависимость от российских энергетических источников. Он отметил: «Мы при любой ситуации с ценами не намерены обсуждать вопрос возвращения к российской энергии».

    Президент Чехии также подчеркнул, что это решение окончательное и технически его  пересмотреть невозможно. Павел добавил, что Прага получает энергоносители с запада и юга, чего, по его мнению, вполне достаточно для удовлетворения всех потребностей страны.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке Евросоюз столкнулся с резким ростом цен на газ и нефть: газ подорожал на 50%, а нефть – на 27% .

    До этого газета Wall Street Journal отметила увеличение спроса на российскую нефть и обсуждение возможного смягчения санкций на фоне войны в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны из числа крупнейших экономик мира впервые договорились разблокировать 400 млн баррелей нефти для сдерживания роста цен.


    Комментарии (4)
    12 марта 2026, 09:17 • Новости дня
    Дмитриев: США начинают осознавать ключевую роль нефти и газа России

    Дмитриев: США осознали ключевую роль энергоресурсов России для мировой экономики

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что американские власти начали лучше осознавать значимость российских нефти и газа для мировой экономики.

    Дмитриев в своем Telegram-канале многие государства, в первую очередь США, начинают лучше понимать ключевую роль российских нефти и газа в поддержании стабильности мировой экономики.

    По словам Дмитриева, санкции против России показали свою неэффективность и деструктивность для рынка энергоресурсов. Он подчеркнул, что энергетическая политика Москвы напрямую влияет на стабильность цен и обеспечение энергетической безопасности на глобальном уровне.

    Дмитриев также добавил, что попытки ограничить российский экспорт энергоносителей негативно сказываются не только на России, но и на общем балансе мирового рынка.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посетил США для обсуждения совместных экономических проектов и ситуации на энергетических рынках.

    Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России ради сдерживания мировых цен.

    Ранее Дмитриев отметил усиление геополитического веса Москвы на фоне стоимости нефти выше 100 долларов за баррель.

    Комментарии (3)
    12 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    В НАТО признали высокие темпы выпуска ракет и дронов в России

    Генерал НАТО Гринкевич отметил способность России быстро выпускать ракеты и БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил о сохранении Россией высоких темпов производства ракет и беспилотников.

    Оборонно-промышленный комплекс России продемонстрировал способность поддерживать высокий уровень производства ракетных вооружений и беспилотных летательных аппаратов. Такое заявление сделал генерал Алексус Гринкевич, командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, передает ТАСС.

    «Российская экономика стоит, так сказать, на высокой передаче. В плане выпуска ракетных вооружений и беспилотников у них есть отечественные мощности в их оборонно-промышленном комплексе, позволяющие сохранять высокий уровень производства», – отметил Гринкевич.

    Он подчеркнул, что Россия обладает необходимыми ресурсами и инфраструктурой для продолжения интенсивного выпуска современных вооружений в условиях текущей геополитической ситуации.

    Ранее замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией. До этого Гринкевич прибыл в Женеву для участия в переговорах по Украине.

    Между тем в октябре 2025 года США сняли ключевое ограничение на удары Киева вглубь России.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 17:22 • Новости дня
    Захарова заявила о готовности России к переговорам по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва подчеркнула открытость к обсуждению любых вопросов по евразийской безопасности, включая ситуацию на Украине, с прагматичными партнерами.

    Россия готова к открытому и честному диалогу по вопросам евразийской безопасности, включая ситуацию на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на очередном брифинге, передает ТАСС.

    «Мы по-прежнему открыты для прямого диалога, честных переговоров со всеми прагматично настроенными и добросовестными партнерами по всему спектру вопросов евразийской безопасности, включая украинский конфликт», – подчеркнула Захарова. Она отметила, что Москва не исключает обсуждение ни одной из ключевых тем, связанных с безопасностью региона.

    По словам Захаровой, Россия рассчитывает на конструктивный подход со стороны заинтересованных государств. В МИД подчеркнули, что любые шаги по укреплению безопасности должны основываться на взаимном уважении и готовности к компромиссам.

    Накануне МИД связал удар по Брянску с попыткой Запада сорвать переговоры по урегулированию на Украине. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби будут продолжены, но место и дата следующего раунда пока не определены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    А в среду специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф заявил, что переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом могут состояться в ближайшие семь дней.


    Комментарии (6)
    12 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Главком НАТО заявил о сохранении угрозы интересам США со стороны России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генерал НАТО Алексус Гринкевич подчеркнул, что Россия сохраняет значительный ядерный потенциал для угрозы США и развивает военные возможности, несмотря на конфликт на Украине.

    Россия сохраняет потенциал и возможности для создания угрозы интересам Соединенных Штатов благодаря своему обширному и все более диверсифицированному ядерному арсеналу, а также асимметричным возможностям. Главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил об этом во время слушания в сенате США, передает ТАСС.

    «Россия сохраняет потенциал и возможности для создания угрозы интересам США благодаря своему обширному и все более диверсифицированному ядерному арсеналу, асимметричным возможностям, а также боеспособным сухопутным, воздушным и морским силам», – заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе.

    По его словам, Россия по-прежнему располагает самым крупным ядерным арсеналом в мире и продолжает наращивать возможности своих военно-воздушных и военно-морских сил.

    Ранее в четверг Гринкевич заявил о сохранении Россией высоких темпов производства ракет и беспилотников. До этого замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией.

    Между тем, в октябре 2025 года США сняли ключевое ограничение на удары Киева вглубь России.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 14:09 • Новости дня
    Индия запросила проход более 20 танкеров через Ормузский пролив

    Индия запросила у Ирана проход более 20 танкеров с нефтью через Ормузский пролив

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Индийские власти начали переговоры с Ираном о получении разрешения на проход 20 танкеров с нефтью и СНГ через Ормузский пролив, пишут западные СМИ.

    Индия обратилась к Ирану с просьбой разрешить проход более 20 танкеров через Ормузский пролив, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Речь идет о судах, перевозящих нефть и сжиженный нефтяной газ (СНГ), что критически важно для индийской энергетики. Агентство отмечает, что ранее появлялись сообщения о якобы выданном разрешении для индийских судов, однако иранский чиновник в разговоре с Bloomberg заявил: «Подобное разрешение не выдавалось».

    Ситуация вокруг Ормузского пролива обострилась после того, как 2 марта генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари предупредил о возможности полного закрытия пролива для судоходства. Причиной стали военные действия Израиля и США против Ирана, что вызвало обеспокоенность среди экспортеров нефти и газа.

    5 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи уточнил, что фактически пролив остается открытым, однако многие суда избегают пересечения стратегического маршрута из-за опасности ударов с обеих сторон.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты

    Через Ормузский пролив проходит до 20% мирового экспорта нефти, и любой сбой в судоходстве может привести к серьезным последствиям для глобальных рынков.

    Ранее в четверг Тегеран дал разрешение танкерам под флагом Индии осуществлять навигацию через Ормузский пролив. До этого Китайское грузовое судно Heilan Journey развило скорость 21,5 узла, чтобы покинуть опасную зону после удара по соседним танкерам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Страны Персидского залива сократили добычу нефти как минимум на 10 млн баррелей в сутки из-за перекрытия Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 08:39 • Новости дня
    Американца арестовали по делу о хищении у «ВСМПО-Ависма»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Гражданин США Игорь Райхельсон стал фигурантом уголовного дела о масштабном мошенничестве вместе с бывшим руководством «ВСМПО-Ависма», сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

    Ленинский райсуд Екатеринбурга заочно избрал меру пресечения для Райхельсона, который проходит по одному производству с экс-гендиректором Михаилом Воеводиным, указали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    Оба фигуранта связаны общим делом о мошенничестве в особо крупном размере.

    Следствие полагает, что обвиняемый злоупотребил полномочиями руководства корпорации, причинив ущерб предприятию на сумму более 5,1 млрд рублей. Сейчас мужчина объявлен в международный розыск.

    Ранее в марте суд Екатеринбурга заочно арестовал Райхельсона по обвинению в особо крупном мошенничестве. В 2025 году Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего главу «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина.

    Комментарии (0)
    Главное
    МИД повторно предостерег россиян от поездок в Германию
    Иран обязал согласовывать проход всех судов через Ормузский пролив
    Минэнерго США анонсировало отказ от урана из России
    На авианосце США «Джеральд Форд» вспыхнул пожар
    Курс доллара на Украине побил исторический максимум
    Москвичи назвали запретные темы для обсуждения в отношениях
    Назван заработок сестры Валерия и Константина Меладзе на музыкальном лейбле

    Почему экстренные меры в борьбе с ценами на нефть могут не сработать

    США и Международное энергетическое агентство готовятся к серьезному энергетическому кризису. В противном случае они не обсуждали бы план распечатать стратегические запасы нефти. Это экстренная мера, которая за всю историю проводилась лишь четыре раза. И это, по сути, единственное, что могут сделать западные страны в экономическом плане. Что из этого выйдет? Подробности

    Перейти в раздел

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Перейти в раздел

    Терактом в Брянске Украина напрашивается на удар «Орешником»

    Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление: противник атаковал Брянск британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате погибли шесть человек, еще 42 пострадали. В Кремле подчеркнули, что запуск ракет был невозможен без британских специалистов. Какие цели преследует Киев и как Россия ответит на это военное преступление? Подробности

    Перейти в раздел

    Европейцы находят в России спасение от топливного коллапса

    «Неверная оценка России ведет Евросоюз к экономическому упадку». Такими словами политологи комментируют весьма показательное явление: граждане тех самых стран, где последние годы проклинают Россию, теперь рвутся в нашу страну за дешевым топливом. И это, возможно, только начало куда более серьезного кризиса. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый лидер Ирана заявил о себе

      Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    • Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

      После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации