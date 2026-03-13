Tекст: Тимур Шайдуллин

Белоруссия приобрела у России новый ракетный комплекс «Орешник», сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление президента Александра Лукашенко. По его словам, сделка состоялась при личном содействии российского президента Владимира Путина:

«Спасибо Путину – это лично его помощь. Я его попросил – он сделал. И притом заплатили за это деньги. Спасибо! Но мы купили это оружие», – отметил Лукашенко.

В ходе беседы белорусский лидер также подчеркнул, что не считает законными целями какие-либо украинские батареи под Киевом, а также польские и немецкие установки, даже если они нацелены на Белоруссию. Лукашенко добавил, что республика придерживается исключительно оборонительной позиции и не собирается использовать полученное вооружение для атак.

Ранее в пятницу Лукашенко призвал Украину и НАТО не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, «чтобы не бахнул «Орешник».

До этого белорусская оппозиция по заданию кураторов из Польши и Прибалтики пыталась выяснить, где находится «Орешник». Как писала газета ВЗГЛЯД, комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии в декабре.



