    Русский язык стал для украинцев способом бегства от киевского режима
    Axios: В войне с США и Израилем у Ирана может появиться союзник
    Импортер «Нивы» в Германии объявил о банкротстве
    Анпилогов: Киев мог специально загрязнить Днестр
    Лихачев: Путин глубоко погружен в ситуацию на АЭС «Бушер»
    Трамп заявил о подготовке США к «очень мощным ударам» по Ирану
    Патрушев назвал приоритетом защиту судов от атак дронов
    Лукашенко пригрозил Украине и НАТО «Орешником»
    ВЦИОМ: «Новые люди» вошли в тройку ведущих партий России
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    16 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    2 комментария
    13 марта 2026, 17:20

    Лукашенко сообщил о покупке комплексов «Орешник» у России

    Лукашенко сообщил о покупке комплексов «Орешник» у России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Минск приобрел у России ракетные комплексы «Орешник», при этом белорусский лидер выразил благодарность за личную помощь президента России.

    Белоруссия приобрела у России новый ракетный комплекс «Орешник», сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление президента Александра Лукашенко. По его словам, сделка состоялась при личном содействии российского президента Владимира Путина:

    «Спасибо Путину – это лично его помощь. Я его попросил – он сделал. И притом заплатили за это деньги. Спасибо! Но мы купили это оружие», – отметил Лукашенко.

    В ходе беседы белорусский лидер также подчеркнул, что не считает законными целями какие-либо украинские батареи под Киевом, а также польские и немецкие установки, даже если они нацелены на Белоруссию. Лукашенко добавил, что республика придерживается исключительно оборонительной позиции и не собирается использовать полученное вооружение для атак.

    Ранее в пятницу Лукашенко призвал Украину и НАТО не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, «чтобы не бахнул «Орешник».

    До этого белорусская оппозиция по заданию кураторов из Польши и Прибалтики пыталась выяснить, где находится «Орешник». Как писала газета ВЗГЛЯД, комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии в декабре.


    12 марта 2026, 18:42
    Захарова ответила экс-премьеру Швеции на угрозы ядерного удара по России

    Захарова осудила рассуждения экс-премьера Швеции о ядерном ударе по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подвергла критике слова экс-премьера Швеции Магдалены Андерссон о ядерном потенциале Европы и возможности удара по России, посоветовав ей заняться вопросами Гренландии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление бывшего премьера Швеции Магдалены Андерссон о возможности применения ядерного оружия против России, передает ТАСС. Ранее Андерссон заявила, что европейские страны обладают достаточным ядерным потенциалом, чтобы «разбомбить Россию в пух и прах».

    В ходе брифинга Захарова обратилась к Андерссон со словами: «Кто ты такая, Магдалена Андерссон, чтобы угрожать России ядерным оружием, так еще и говорить, что от России ничего не останется, потому что ее якобы "разбомбят в пух и прах"? Что ты сделала в этой жизни, чтобы рассуждать на подобные темы? Что ты создала, кого ты спасла, кому ты помогла?».

    Захарова отметила, что на Западе допускаются легковесные и недопустимые спекуляции по теме ядерного вооружения. Она предложила Андерссон заняться проблемами Гренландии, которая, по ее словам, нуждается в таких защитниках, а также посоветовала разобраться с вопросами суверенитета внутри Евросоюза, прежде чем заниматься глобальными вопросами.

    Ранее капитан российского сухогруза Caffa был арестован в Швеции по подозрению в использовании поддельных морских сертификатов.

    До этого МИД Швеции провел устный демарш перед послом России из-за предполагаемого запуска беспилотника с российского военного корабля.

    Швеция заняла пятое место в «Рейтинге недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД по итогам февраля.


    Комментарии (42)
    12 марта 2026, 21:50
    МИД повторно предостерег россиян от поездок в Германию

    Захарова повторно предостерегла россиян от поездок в Германию

    МИД повторно предостерег россиян от поездок в Германию
    @ Александр Ярик/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский МИД вновь рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Германии из-за продолжающейся дискриминации со стороны германских властей по национальному признаку.

    Министерство иностранных дел РФ вновь рекомендовало россиянам не посещать Германию без крайней необходимости, передает ТАСС. На брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что власти Германии сознательно относятся с подозрением к российским гражданам, проживающим или временно находящимся в стране, создают вокруг них атмосферу недоверия и подвергают их дискриминации.

    «Мы вновь предостерегаем от посещения Германии без крайней необходимости. Настоятельно рекомендуем руководствоваться размещенным на сайте Министерства иностранных дел нашей страны соответствующим предупреждением», – сказала Захарова.

    По ее словам, формы дискриминации включают изъятие предметов одежды, личных вещей и наличных денег на таможне, а также назначение крупных штрафов за нарушение антироссийских санкций. Помимо этого, отмечаются ограничения банковского обслуживания, в том числе постоянные проверки различного рода справок у российских граждан и русскоговорящих соотечественников.

    Ранее Мария Захарова упомянула Христа и демократию в комментарии к позиции Германии по ситуации вокруг Ирана. До этого МИД России указывал на использование канцлером Германии Мерцем цитат французского писателя, вдохновлявшего Геббельса, в антироссийских заявлениях.

    Напомним, Германия опустилась с первого на четвертое место в «Рейтинге недружественных правительств» от газеты ВЗГЛЯД за февраль.


    Комментарии (4)
    13 марта 2026, 14:40
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 20:08
    В НАТО опасаются быстрой концентрации войск России у восточных границ альянса

    Генерал НАТО отметил угрозу быстрой концентрации российских войск у границ альянса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генерал, главнокомандующий ВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич отметил, что Москва может оперативно сосредоточить значительные сухопутные силы вдоль границы альянса благодаря выгодной логистике.

    Способность Вооруженных сил России в кратчайшие сроки развернуть крупную наземную группировку на любом участке восточного фланга НАТО представляет стратегическую дилемму для блока. Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, передает ТАСС.

    По его словам, на восточном фланге альянса географическая близость России и развитые транспортные пути позволяют Москве быстро сосредоточить значительные сухопутные силы вдоль границы Североатлантического альянса. «Это представляет стратегическую дилемму для способности НАТО эффективно мобилизовать силы для синхронизированной, упреждающей обороны в случае кризисной ситуации», – заявил Гринкевич.

    Ранее в четверг Гринкевич отметил, что Россия сохраняет значительный ядерный потенциал, который представляет угрозу для США. Он также заявил о сохранении Россией высоких темпов производства ракет и беспилотников.

    До этого замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией.

    Комментарии (21)
    12 марта 2026, 21:02
    Пентагон подтвердил использование полученного на Украине опыта против Ирана
    Пентагон подтвердил использование полученного на Украине опыта против Ирана
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные начали применять опыт отражения ракет и беспилотников, полученный на Украине, в новых операциях против Ирана на Ближнем Востоке, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич.

    Вооруженные силы США используют опыт, полученный во время конфликта на Украине, для совершенствования своих операций против Ирана, сообщает ТАСС. Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США.

    «Да, мы это делаем, разворачиваем силы и средства на Ближнем Востоке в этих целях», – подчеркнул Гринкевич, отвечая на вопрос о передаче военного опыта. Он отметил, что касается это в первую очередь методов перехвата ракет и беспилотников, которыми активно пользуются американские военные на Ближнем Востоке.

    Генерал также подтвердил, что Киев продолжает запрашивать у Вашингтона дополнительные комплексы противовоздушной обороны. По словам Гринкевича, многие такие системы уже перебрасываются на Ближний Восток из других регионов, чтобы усилить защиту американских позиций.

    Отвечая на вопрос о том, что бы просил Владимир Зеленский у США, если бы оказался сейчас в Вашингтоне, Гринкевич отметил, что это были бы прежде всего средства противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что у американцев в регионе уже есть мощные комплексы ПВО, призванные противостоять ракетным и беспилотным угрозам.

    Ранее телеканал CBS назвал ключевые цели операции США в Иране.

    Пентагон оценил расходы на первую неделю конфликта с Ираном в 11,3 млрд долларов.

    Президент США Дональд Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной».

    Комментарии (9)
    13 марта 2026, 14:49
    Лукашенко пригрозил Украине и НАТО «Орешником»
    Лукашенко пригрозил Украине и НАТО «Орешником»
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину и НАТО не вмешиваться во внутренние дела республики, «чтобы не бахнул «Орешник».

    Он подчеркнул, что Минск готов использовать новый ракетный комплекс «Орешник» для защиты своих границ при возникновении угрозы со стороны Украины или стран НАТО, передает агентство БелТА.

    «Я не говорю, что мы завтра бахнем этим «Орешником» по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси господь. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул «Орешник», вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии. Давайте по-человечески решать вопросы», – сказал Лукашенко.

    Президент отметил, что его слова не следует воспринимать как угрозу, добавив, что западные политики и СМИ часто вырывают подобные заявления из контекста. Он подчеркнул, что Белоруссия обладает достаточными средствами, чтобы ответить на потенциальные угрозы. «Вы что, думаете, если они законной целью будут считать объекты на территории Беларуси, я буду спать и наблюдать? 70 км могу, 200 км. У нас есть, чем достать. Поэтому я бы им советовал не бряцать языком и не вякать. Считают «Орешник» законной целью – пожалуйста», – заявил белорусский лидер.

    Ранее оппозиция Белоруссии пыталась выяснить расположение «Орешника».

    Напомним, «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии в декабре.

    Комментарии (9)
    13 марта 2026, 16:42
    МИД вызвал послов Британии и Франции из-за удара ракетами MBDA по Брянску
    МИД вызвал послов Британии и Франции из-за удара ракетами MBDA по Брянску
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послам Британии и Франции в Москве был заявлен решительный протест после ракетного удара Вооруженных сил Украины по Брянску 10 марта.

    В результате атаки, совершенной крылатыми ракетами французско-британского производства MBDA, погибли семь человек, более сорока получили ранения, подчеркнули в ведомстве.

    Российский МИД обвинил Лондон и Париж в причастности к этому террористическому акту, подчеркнув, что без участия британских и французских специалистов, а также передачи разведданных киевскому режиму, удар бы не состоялся. «В случае дальнейшего соучастия Лондона и Парижа в военных преступлениях киевского режима именно на эти европейские столицы ляжет ответственность за деструктивные последствия вооруженного конфликта и эскалацию напряженности», – говорится в заявлении на сайте министерства.

    В ведомстве добавили, что обстрел Брянска рассматривается Москвой как целенаправленная провокация, направленная на срыв наметившихся усилий по мирному урегулированию украинского кризиса. Представителям Британии и Франции был адресован призыв отказаться от действий, которые Москва считает бесчеловечными и направленными на повышение политических рейтингов за счет обострения международной ситуации.

    Россия потребовала от Лондона и Парижа публичной и жесткой реакции с безусловным осуждением удара ВСУ. Отсутствие такой позиции в Москве намерены трактовать как поддержку террористических методов, что сочтут позорным для стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН.

    Напомним, Украина применила не менее восьми ракет при массированном обстреле Брянска британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский потребовал от структур организации осудить удары по Брянску с применением британских ракет Storm Shadow.

    В Британии сочли реакцию России на удар Storm Shadow по Брянску пугающей.

    Комментарии (17)
    13 марта 2026, 15:07
    Импортер «Нивы» в Германии объявил о банкротстве

    Импортер «Нивы» в Германии объявил о банкротстве после 25 лет работы на рынке

    Импортер «Нивы» в Германии объявил о банкротстве
    @ CLEMENS BILAN/EPA/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания, продававшая «Ниву» в Германии, прекратила деятельность из-за отсутствия покупателей и резкого падения спроса на автомобили.

    Компания Lada Deutschland GmbH, бывший официальный импортер автомобилей Lada в Германию, объявила о банкротстве после 25 лет работы, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Bild. Решение о прекращении деятельности было принято основателем фирмы Дитером Трзаской. Кризисный управляющий Хендрик Хирма сообщил, что покупателей для предприятия не нашлось, а одной из ключевых причин банкротства стали снижающиеся продажи.

    Внедорожник «Нива», реализуемый в Германии под маркой Taiga, пользовался большим спросом благодаря своей простоте и низкой цене. В 2000-х годах купить новый автомобиль можно было менее чем за 10 тыс. евро. Однако ужесточение экологических стандартов Евросоюза и санкции против России серьезно затруднили дальнейшие продажи.

    Бренд Lada ушел с европейского рынка в мае 2019 года. К этому моменту в Lada Deutschland GmbH работали 44 человека, но к моменту банкротства штат сократился до 10 сотрудников. В 2024 году в Германии зарегистрировали лишь 33 новых автомобиля Lada, отмечает газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России в январе сократился импорт новых автомобилей на четверть.

    Комментарии (6)
    12 марта 2026, 18:20
    При ударе ВСУ по медучреждению в ДНР погибли восемь медиков

    Минобороны: При ударе ВСУ по медучреждению в ДНР погибли восемь медиков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим совершил преднамеренный удар четырьмя беспилотниками самолетного типа по стационарному медучреждению в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, нападение произошло 10 марта около 3.40 по московскому времени. На момент атаки в здании находились более 130 пациентов и около 50 медицинских работников.

    В результате, согласно данным ведомства, погибли восемь медиков, еще десять человек, включая девять медицинских сотрудников, получили ранения различной степени тяжести. «Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и другая помощь и поддержка», – сообщили в Минобороны.

    В феврале ВСУ нанесли удар по больнице в Брянской области FPV-дронами.

    В результате удара ВСУ по отделу МВД в Херсонской области на прошлой неделе погибли пять полицейских.

    Комментарии (4)
    12 марта 2026, 18:05
    Ростех представил новый боеприпас большой дальности

    Ростех создал барражирующий боеприпас для ударов на сотни километров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый барражирующий дрон от Ростеха способен выполнять задачи на дальности в сотни километров и обходить ПВО, сообщили в госкорпорации.

    Сотрудники госкорпорации «Ростех» разработали барражирующий боеприпас большой дальности. В пресс-службе компании отмечают: «Новый дрон предназначен для поражения военных объектов противника в глубоком тылу. Беспилотник оснащен надежным двигателем внутреннего сгорания и способен выполнять задачи на дальности в сотни километров».

    По данным корпорации, аппарат отличается высокой скоростью и маневренностью, что позволяет использовать разные профили полета для обхода средств ПВО противника. Кроме того, дрон имеет повышенную защиту от радиоэлектронного подавления.

    Как сообщил управляющий директор по развитию беспилотных авиационных систем Ростеха Борис Подольный, корпорация активно развивает беспилотные технологии для военных и гражданских задач. В портфеле уже свыше десяти типов серийных беспилотников, используемых в том числе и в зоне проведения спецоперации на Украине. Новый барражирующий боеприпас выполнен в форме «дельта» и сейчас проходит испытания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха поставил в войска партию зенитных управляемых ракет для комплексов «Панцирь», включая боеприпасы ближнего перехвата.

    Ранее госкорпорация представила восемь типов новейших беспилотных летательных аппаратов различного назначения для спецоперации на Украине.

    А в начале февраля Ростех сообщил о разработке барражирующего боеприпаса с Х-образным крылом, обладающего высокой помехоустойчивостью и маневренностью.


    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 18:48
    В НАТО признали высокие темпы выпуска ракет и дронов в России

    Генерал НАТО Гринкевич отметил способность России быстро выпускать ракеты и БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил о сохранении Россией высоких темпов производства ракет и беспилотников.

    Оборонно-промышленный комплекс России продемонстрировал способность поддерживать высокий уровень производства ракетных вооружений и беспилотных летательных аппаратов. Такое заявление сделал генерал Алексус Гринкевич, командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, передает ТАСС.

    «Российская экономика стоит, так сказать, на высокой передаче. В плане выпуска ракетных вооружений и беспилотников у них есть отечественные мощности в их оборонно-промышленном комплексе, позволяющие сохранять высокий уровень производства», – отметил Гринкевич.

    Он подчеркнул, что Россия обладает необходимыми ресурсами и инфраструктурой для продолжения интенсивного выпуска современных вооружений в условиях текущей геополитической ситуации.

    Ранее замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией. До этого Гринкевич прибыл в Женеву для участия в переговорах по Украине.

    Между тем в октябре 2025 года США сняли ключевое ограничение на удары Киева вглубь России.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 20:32
    ФСБ в Брянске задержала иностранца за экстремизм в соцсетях

    В Брянске задержали иностранца за призывы к экстремизму в Сети

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники ФСБ задержали в Брянске иностранного гражданина после публикации экстремистских комментариев в социальной сети, возбуждено уголовное дело.

    ФСБ задержала в Брянске иностранного гражданина, подозреваемого в публичных призывах к экстремистской деятельности, сообщает УФСБ России по Брянской области. По данным ведомства, мужчина использовал для этого комментарии в одной из популярных социальных сетей.

    В пресс-релизе сообщается: «Выявлена и пресечена противоправная деятельность иностранного гражданина, причастного к публичным призывам к осуществлению экстремистской деятельности… Указанное лицо в одной из социальных сетей оставило комментарии, в которых содержались призывы к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному признаку». В ведомстве уточнили, что противоправные сообщения касались разжигания вражды и угроз по национальному признаку.

    Следственный отдел УФСБ уже возбудил уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России против задержанного. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, иностранец находится под стражей.

    Ранее 19-летний житель Москвы получил три с половиной года колонии за создание экстремистского сообщества и призывы к насилию в интернете.

    До этого житель Симферополя и сотрудник кафедры одного из крымских учебных заведений Назар Трофимов был признан виновным в публичных призывах к экстремизму в интернете и получил такой же срок.

    А вот в Чувашии суд назначил два условных срока членам организации «Граждане СССР» за публичные призывы к насилию на национальной почве и экстремистскую деятельность через интернет.


    Комментарии (2)
    13 марта 2026, 15:48
    Названы условия для принятия решения о проведении пляжного сезона в Анапе

    Кабмин: Решение о пляжном сезоне в Анапе примут после исследований Роспотребнадзора

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство примет решение о формате пляжного сезона в Анапе и Темрюкском районе после завершения исследований Роспотребнадзора.

    Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе, сообщается в канале правительства России в Max. Мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма не выявил новых случаев выброса нефтепродуктов за последнюю неделю.

    По данным космических снимков и наблюдений в районе крушения танкеров признаков загрязнения не обнаружено. В ликвидации последствий участвуют 793 человека и 185 единиц техники. С момента ЧС собрано более 185 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, очищено более 3 тыс. км береговой линии, в том числе повторно.

    Организации утилизировали или направили в хозяйственный оборот свыше 181 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. На одном из участков в тестовом режиме проведена отсыпка слоя чистого песка протяженностью 1 км для замещения загрязненного грунта.

    «Сейчас специалисты Роспотребнадзора изучают взятые на участке пробы. На основании их заключения комиссия рассмотрит эффективность этого способа восстановления и возможность тиражирования его на другие пострадавшие пляжи», – заявил вице-премьер Виталий Савельев. Итоговое решение о проведении пляжного сезона в 2026 году будет принято по результатам этих исследований.

    С начала года лабораторные анализы морской воды, проводимые Роспотребнадзором, не выявили отклонений от нормативов.

    Комментарии (0)
    13 марта 2026, 12:00
    Суд Швейцарии отклонил жалобу Газпрома на выплату «Нафтогазу»

    Суд Швейцарии обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» 1,37 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Российская компания «Газпром» не смогла оспорить в швейцарском суде решение о выплате украинскому «Нафтогазу» 1,37 млрд долларов по транзитному контракту.

    Швейцарский федеральный суд отклонил жалобу российской компании «Газпром» на решение Международного арбитражного суда, согласно которому Газпром должен выплатить украинскому «Нафтогазу» 1,37 млрд долларов, передают «Вести».

    Речь идет о контракте на транзит российского газа через украинскую территорию.

    В июне 2025 года арбитражный суд Санкт-Петербурга запретил «Нафтогазу» приводить в исполнение судебные решения против Газпрома за пределами России по соглашению о транзите газа от 30 декабря 2019 года. Тем не менее украинская компания заявила о намерении добиваться взыскания суммы в 1,37 млрд долларов согласно решению суда в Цюрихе.

    С первого января 2025 года Газпром объявил об отсутствии технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину после окончания соглашения с «Нафтогазом».

    Арбитражный суд Петербурга запретил «Нафтогазу» исполнять решения иностранных судов против российской компании. Ранее российская инстанция по требованию Газпрома увеличила неустойку для украинской стороны до 1,3 млрд долларов.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 17:59
    Тульские инженеры расширили линейку дронов «Овод»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тульские инженеры при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта расширили линейку дронов «Овод».

    К уже известной модели добавились новые беспилотники «Провод», «Проводник» и «Свод», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Разработчик и руководитель компании-производителя Андрей Иванов отметил, что клуб играет ключевую роль в технологическом развитии. «В Кулибин-клубе достаточно компетенций, чтобы распознать что-то диковинное, но крутое. Благодаря его работе обеспечивается и осуществляется технологический скачок», – сказал он.

    По словам Иванова, БПЛА «Овод» производится с различными размерами – семь, десять, 15 дюймов, а в ближайшее время в серию выйдут дроны размером 32 дюйма, затем – 34 дюйма. Кроме того, была разработана линейка «Довод», использующая не только ручное управление, но и техническое зрение, позволяющее беспилотным устройствам, таким как грузовые дроны «Баба-яга», выполнять задачи автономно.

    Предприятие в Туле насчитывает около 200 сотрудников, многие из которых – ветераны спецоперации на Украине, уточнил представитель Кулибин-клуба Глеб. Специалисты поддерживают тесный контакт с бойцами на передовой для быстрой адаптации продукции к условиям фронта, а боевой опыт сотрудников помогает совершенствовать дроны.

    В линейке также представлены воздушные ретрансляторы «Проводник», способные зависать в заданной точке без излучения радиосигнала, и беспилотники «Свод» с интеллектуальным наведением, автосопровождением и автономным поражением цели. «Довод» способен точно позиционироваться в пространстве благодаря захвату до 300 точек, а «Свод» использует элементы искусственного интеллекта для выбора и поражения цели на расстоянии до двух километров в ясную погоду.

    Кулибин-клуб Народного фронта занимается поиском лучших отечественных инженерных решений, тестированием и поддержкой их серийного производства. Благодаря этой инициативе на передовую уже поставлены тысячи современных средств радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и самоходные роботы.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 21:18
    При атаке дронов на АЗС в Брянской области ранены два человека

    Два мирных жителя получили ранения при атаке дронов на заправку в Севске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара FPV-дронами по автозаправке в Севске Брянской области были ранены двое мужчин, сообщают власти региона.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар FPV-дронами по автозаправочной станции в городе Севске Брянской области. Об атаке сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. В результате атаки пострадали два мирных жителя, которые были оперативно доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

    Также в результате атаки был поврежден автомобиль и здание заправочной станции. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы, которые ликвидируют последствия удара.

    Накануне число жертв ракетного удара по Брянску 10 марта возросло до семи погибших и сорока двух раненых. Девятерых тяжелораненых отправили на лечение в Москву.

    ВСУ при атаке на Брянск применили не менее восьми ракет, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.


    Комментарии (0)
    Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок

    Украина уже перекрыла поставки нефти по «Дружбе». А теперь активно пытается остановить «Турецкий поток» и «Голубой поток». Это последнее связующее звено России с ЕС. Если газопроводы пострадают от атак беспилотников, то ремонт может затянуться на месяцы. Россия может потерять до 12 млрд долларов, но ущерб для Турции и всего Евросоюза будет куда масштабней. Более того, потерю десятков миллиардов кубометров российского газа почувствует весь мир. Подробности

    Перейти в раздел

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу и агрессорам. Однако зачитал его не лично: помешало ранение и то, что за ним теперь ведут охоту Соединенные Штаты и Израиль. Если Моджтаба выживет, они проиграют. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

