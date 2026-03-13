Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок

Tекст: Ольга Самофалова

Уже несколько дней киевский режим целенаправленно атакует российские компрессорные станции, без которых невозможна работа «Турецкого потока» и «Голубого потока». Газпром и Минобороны РФ подтвердили, что несколько дней назад киевский режим атаковал ударными БПЛА компрессорную станцию «Русская» на юге России, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Было задействовано 10 украинских беспилотников. Потом были зафиксированы 14 атак на компрессорную станцию «Береговая» в районе Туапсе, которая обеспечивает поставки газа по «Голубому потоку». Россия отразила все атаки, ущерба не допущено.

Удар беспилотников именно по компрессорным станциям говорит о том, что Украина хочет вывести газопроводы из строя надолго. «Удар по компрессорным станциям более опасен, чем удар по трубе, особенно на сухопутном участке. Потому что на компрессорных станциях стоят газовые турбины, которые делаются под заказ, а на складе их нет. В случае их повреждения нужно будет заказывать строительство новых турбин, а сам ремонт может затянуться. Сухопутный участок трубы можно поменять в течение нескольких дней, а вот ремонт газокомпрессорной станции может длиться месяцами. Хорошо еще, что там стоят российские газовые турбины, в отличие от «Северного потока», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Украина играет с огнем, потому что последствия от остановки «Голубого потока» и «Турецкого потока» из-за разрушения компрессорных станций могут оказаться существенными не только для Турции и европейских потребителей, но и для самой Украины, и в целом для всего мирового газового рынка.

С мирового рынка уже ушло 110-120 млрд кубометров газа из-за ближневосточного конфликта, и конкуренция за СПГ между ЕС и Азией ужесточилась. Удар по российским трубопроводам лишит рынок еще более 40 млрд кубометров газа, и это лишь усугубит ситуацию с дефицитом газа и поднимет цены еще выше. Тогда как на европейских биржах цена уже подскакивала в два раза.

«Для России остановка южных потоков будет означать недополучение доходов не только Газпромом, но и бюджетом. Когда Газпром снижает экспорт, он теряет выручку и потом меньше получает дивидендов, в том числе меньше их платит государству как акционеру. Во-вторых, Газпром платит налог на добычу полезных ископаемых, когда добывает этот газ, и платит экспортную пошлину, когда экспортирует это топливо. А экспортная пошлина составляет 30% от рыночной цены», – говорит о потенциальных потерях бюджета России Юшков.

Средняя цена газа в Европе в 2025 году составляет 422 доллара за тысячу кубометров – значит, в бюджет в виде экспортной пошлины уходило в среднем 126,6 доллара с каждой тысячи кубометров. При этом Россия поставила в ЕС 18 млрд кубометров. Получается, что бюджет может потерять 2,3 млрд долларов за год из-за прекращения трубопроводных поставок только в ЕС. А есть еще Турция, которая тоже может лишиться нашего газа.

«По грубой оценке совокупных поставок газа в прошлом году в страны Европы, включая Турцию, потенциальный выпадающий доход России может составить порядка 12 млрд долларов с учетом тех средних цен, которые сформировались в Европейском союзе в 2025 году», – посчитал Александр Фролов, заместитель гендиректора Института национальной энергетики, главный редактор отраслевого медиа «ИнфоТЭК».

Турция в случае остановки «Турецкого потока» и «Голубого потока» потеряет около 21,2 млрд кубометров газа. Именно столько в 2025 году Россия поставила туда по трубопроводам, согласно данным Управления по регулированию энергетического рынка Турции.

«Россия занимает порядка 40% от совокупных поставок газа в Турцию», – говорит Фролов. По его словам, еще 10 млрд кубов Турция может получать из Ирана, но периодически эти поставки прерываются, они нестабильны, тем более в ходе текущего конфликта на территории Ирана. Еще порядка шести миллиардов кубометров газа Турция получает из Азербайджана. Плюс в Турции есть СПГ-терминалы, которые позволяют импортировать СПГ.

Проблема в том, что физических возможностей заместить выпадающие объемы российского газа у Турции нет. Другие трубопроводные поставщики поставляют по максимуму и нарастить объемы поставок физически не могут. У Анкары один вариант – это нарастить поставки СПГ. Но это будет непросто не только из-за запертого в Персидском заливе катарского газа, что создавало дефицит на мировом рынке СПГ. Проблема в том, что мощностей СПГ-терминалов в Турции физически недостаточно для замещения российских объемов, отмечает Фролов.

«Россия для Турции является безальтернативным поставщиком. Более того, Россия не только основной поставщик газа в Турцию, но и единственной поставщик, который может оперативно компенсировать выпадающие с других направлений объемы, например, с иранского.

При этом Иран и Азербайджан такими возможностями не обладают», – говорит Фролов.

По удар попадают также Словакия, Венгрия и Сербия, которые покупают газ через «Турецкий поток». В 2025 году по нему в Европу были поставлены рекордные 18 млрд кубометров газа (с превышением проектной мощности второй нитки газопровода). Для этих стран российский газ – тоже безальтернативный

«Если «Турецкий поток» не будет работать, то Венгрия просто не сможет безопасно получать природный газ ни географически, ни физически... Украинская нефтяная блокада и атака на «Турецкий поток» – это очень грубое, очень серьезное нападение на суверенитет Венгрии», – заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Если вдруг поставки по «Турецкому потоку» прервутся, европейские страны не смогут компенсировать выпавшие объемы российского газа. В этом плане беспокойство Петера Сийярто вполне справедливо», – согласен Фролов.

Более того, это ударит по всему Евросоюзу. «Это приведет не просто к дефициту газа в отдельных странах, это усилит общий энергодефицит Европейского союза. То, что цены будут высокими, это очевидно», – добавляет эксперт.

Причем сама Украина тоже пострадает от всей этой заварухи, которую сама же и пытается организовать. Потому что она сама получает от европейских соседей газ, который по происхождению является российским. По словам Фролова, в отдельные недели февраля–марта 2026 года газовый импорт Украиной превышал 200 млн кубометров, а в среднем составляет 180-190 млн кубометров с начала этого года. Но как только наступит газовый дефицит, европейские компании прекратят поставки газа на Украину.

«Однако было бы ошибкой предполагать, что интересы Украины совпадают с интересами украинского руководства. Прекращение поставок на Украину никак не задевает интересы людей, которые принимают решения. Но это ударит по украинским потребителям, в первую очередь по промышленности. Но это та жертва, на которую люди, засевшие в Киеве, вполне могут пойти. Для них самое важное сидеть в кресле и грести деньги из Европейского союза и других источников, их не очень беспокоит, что кто-то там останется без газа», – говорит Фролов.

Но самое интересно, что прекращение трубопроводных поставок газа из России в Европу ударит не только по Турции и Европе, но и по глобальному рынку. «Если Россия не поставляет СПГ в Европу, то эти объемы не уходят с глобального рынка, а просто перенаправляются на другие рынки, не усугубляется дефицит. Но если мы не сможем поставить в Европу трубопроводный газ, то нам некуда будет его деть, России придется просто сократить добычу. Поэтому именно уход трубопроводного российского газа спровоцирует дополнительный рост цен на глобальном рынке», – говорит Игорь Юшков.

Ближневосточный конфликт увел с рынка 100-110 млрд кубометров катарского газа, а с учетом выпадения другого СПГ (из Омана, ОАЭ, Израиля, Египта), то и все 120 млрд кубометров экспорта. Если остановится «Турецкий поток» и «Голубой поток», то с мирового рынка уйдет еще более 40 млрд кубометров газа. Это еще больше усугубит мировую ситуацию.

«Дефицит газа будет нарастать в отдельных регионах мира. Он приведет к вынужденному нормированию поставок газа потребителям и попыткам заместить газ углем. Это разгонит дальше уже угольные цены. Уголь является топливом замещения по отношению к газу. Если газ дорожает, то его потребление снижается за счет увеличения потребления угля в электроэнергетике», – отмечает Александр Фролов. По его словам, Турция как раз пойдет по такому сценарию – при дефиците газа увеличит производство электроэнергии на угольных электростанциях.

Причем эксперты отмечают, что если бы ЕС только захотел и предпринял меры по разблокировке поставок через уцелевшую нитку «Северного потока – 2», польского участка трубы «Ямал – Европа» и через Украину, то энергетического кризиса европейцам удалось бы избежать. Более того, это снизило бы и давление на рынок Азии. Но верхушка ЕС не готова пойти на такое по политическим причинам.