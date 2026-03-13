Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.8 комментариев
В Белгородской области дрон ВСУ повредил соцобъект и ранил двух женщин
В Белгородской области дрон ВСУ повредил соцобъект и ранил двух местных жительниц
Две женщины получили ранения после удара беспилотника по социальному объекту в селе Маломихайловка Белгородской области и были доставлены в больницу, сообщили власти региона.
Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотника социальный объект в селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области, сообщает Telegram-канал оперштаба региона. В результате атаки были ранены две местные жительницы.
Женщин доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи пострадавшие были отпущены на амбулаторное лечение. В ходе атаки повреждены окна, входная группа и фасад здания, где располагался социальный объект.
Ранее в пятницу в районе села Бутово в Белгородской области украинский дрон атаковал коммерческий объект, в результате чего пострадала супружеская пара.
Кроме того, также в пятницу, украинский беспилотник ударил по рейсовому автобусу на трассе в Белгородской области, ранения получили три человека.
А накануне в результате ударов украинских беспилотников в Белгородской области также пострадали трое мирных жителей.