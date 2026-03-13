В Белгородской области дрон ВСУ повредил соцобъект и ранил двух женщин

В Белгородской области дрон ВСУ повредил соцобъект и ранил двух местных жительниц

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотника социальный объект в селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области, сообщает Telegram-канал оперштаба региона. В результате атаки были ранены две местные жительницы.

Женщин доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи пострадавшие были отпущены на амбулаторное лечение. В ходе атаки повреждены окна, входная группа и фасад здания, где располагался социальный объект.

Ранее в пятницу в районе села Бутово в Белгородской области украинский дрон атаковал коммерческий объект, в результате чего пострадала супружеская пара.

Кроме того, также в пятницу, украинский беспилотник ударил по рейсовому автобусу на трассе в Белгородской области, ранения получили три человека.

А накануне в результате ударов украинских беспилотников в Белгородской области также пострадали трое мирных жителей.



