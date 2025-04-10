В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
СК начал проверку по факту нападения на съемочную группу Рен ТВ
На съемочную группу телеканала Рен ТВ было совершено нападение в столице, инцидентом заинтересовались в Главном следственном управлении СК по Москве.
Инцидент произошел 9 апреля, съемочная группа была в здании частной медклиники на Минской улице, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Группа выполняла редакционное задание, сотрудник клиники, осознавая, что перед ним находятся журналисты, воспрепятствовал их законной профессиональной деятельности, добавили в СК.
Проводится доследственная проверка.
В сентябре 2024 года неизвестные напали на журналистов телеканала 360, инцидент произошел на территории Битцевского леса в Москве.