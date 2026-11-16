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    16 ноября 2026, 16:02 • Справки

    Служебное жилье в 2026 году: кому предоставляют, чем отличается от социального найма, выселение и приватизация

    Служебное жилье в 2026 году: кому предоставляют, чем отличается от социального найма, выселение и приватизация
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Служебная квартира позволяет работнику жить рядом с местом работы или службы, не тратя деньги на аренду, но пользоваться ею можно только пока сохраняются трудовые отношения. Кому положено такое жилье, как его получить, что происходит после увольнения и можно ли оформить служебную квартиру в собственность?

    Что такое служебное жилье

    Служебное жилье – это квартира или дом из специализированного жилищного фонда, которые предоставляются гражданину на время работы, службы или пребывания в должности. Порядок пользования таким жильем регулирует Жилищный кодекс РФ (статьи 92–109). Как квартира получает статус служебной и по какому договору ее предоставляют, определено постановлением Правительства РФ от 26 января 2006 года № 42.

    Основные признаки служебного жилья:

    • принадлежит государству (РФ или субъекту РФ) или муниципалитету;

    • предоставляется только в виде отдельной квартиры или жилого дома, в отличие от общежития, где выделяют койко-место или комнату;

    • договор найма заключается на период трудовых отношений, прохождения службы или нахождения на государственной или выборной муниципальной должности;

    • жилье не подлежит обмену, его нельзя сдать в поднаем.

    Статус служебного присваивается решением органа, который управляет жилищным фондом. Сведения об этом направляются в Росреестр, и статус квартиры можно проверить по выписке из ЕГРН. Однако если в выписке нет такой отметки, это еще не значит, что квартира не служебная: главное – решение собственника о включении жилья в специализированный фонд или об исключении из него.

    Жилье предоставляется бесплатно, но не без расходов: наниматель ежемесячно вносит плату за наем (небольшой платеж собственнику за пользование квартирой), а также оплачивает содержание жилья и коммунальные услуги) – так же, как жильцы муниципальных квартир по социальному найму.

    Чем служебное жилье отличается от социального найма

    Оба вида жилья принадлежат государству или муниципалитету, однако основания получения, сроки пользования и права нанимателя существенно различаются.

    Основания предоставления:

    • социальное жилье – гражданам, признанным малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий, в порядке очереди;

    • служебное жилье – в связи с работой или службой, гражданам, у которых нет жилья в данном населенном пункте; уровень дохода значения не имеет.

    Срок пользования:

    • договор социального найма заключается бессрочно;

    • договор найма служебного жилья действует только на период работы, службы или пребывания в должности.

    Права нанимателя:

    • социальное жилье можно приватизировать, обменять, сдать в поднаем с согласия наймодателя, вселить родственников;

    • служебное жилье по общему правилу приватизировать, обменять и сдать в поднаем нельзя.

    Прекращение пользования:

    • нанимателя социального жилья можно выселить только по суду и по ограниченному перечню оснований, в большинстве случаев – с предоставлением другого жилья;

    • при увольнении договор найма служебного жилья прекращается, а наниматель обязан освободить квартиру, как правило без предоставления другого жилья.

    Необходимо учитывать, что для постановки в очередь на социальное жилье регионы вправе устанавливать дополнительные требования. Например, в Москве для этого необходимо прожить в городе не менее 10 лет.

    Кто может получить бесплатное жилье на работе

    Общий перечень лиц, которым предоставляется служебное жилье, закреплен в статье 93 ЖК РФ. На него могут рассчитывать граждане в связи:

    • с трудовыми отношениями с органом государственной власти или органом местного самоуправления;

    • с работой в государственном или муниципальном унитарном предприятии, государственном или муниципальном учреждении;

    • с прохождением службы;

    • с назначением на государственную должность РФ или субъекта РФ либо с избранием на выборную должность в органе местного самоуправления.

    Обязательное условие (часть 2 статьи 99 ЖК РФ) – у работника нет жилья в том населенном пункте, где он работает или служит.

    На практике служебное жилье чаще всего получают:

    • военнослужащие по контракту и члены их семей;

    • сотрудники МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСО, МЧС, ФСИН, таможенных органов, прокуратуры, Следственного комитета;

    • судьи;

    • государственные и муниципальные служащие;

    • врачи, фельдшеры, медицинские сестры государственных и муниципальных медицинских организаций;

    • учителя, воспитатели и другие работники образования, особенно в сельской местности;

    • работники учреждений культуры, социальной сферы, ЖКХ.

    Конкретные категории работников, которым предоставляется жилье из регионального или муниципального фонда, определяют субъекты РФ и органы местного самоуправления. Частные компании служебное жилье по Жилищному кодексу не предоставляют: они могут оплачивать сотруднику аренду или предоставлять квартиру, находящуюся в собственности компании, по договору найма.

    Как получить служебное жилье

    Порядок зависит от того, кому принадлежит жилищный фонд: федеральному ведомству, региону или муниципалитету. Общая схема выглядит так:

    • работник подает заявление (военнослужащие и сотрудники силовых ведомств – рапорт) по месту работы или службы;

    • работодатель направляет ходатайство в орган, который управляет служебным фондом, – в жилищную комиссию ведомства, региональный департамент имущества или администрацию муниципалитета;

    • жилищная комиссия проверяет право на жилье, в первую очередь – обеспечен ли работник жильем в данном населенном пункте; как правило, учитывается и жилье членов его семьи;

    • собственник жилья или уполномоченный орган принимает решение о предоставлении квартиры;

    • с работником заключается договор найма служебного жилого помещения;

    • наниматель вселяется в квартиру и регистрируется в ней по месту жительства.

    Если свободного служебного жилья нет, работника ставят в очередь (на учет нуждающихся в служебном жилье). Военнослужащим по контракту служебное жилье должно предоставляться не позднее трех месяцев со дня прибытия на новое место службы (статья 15 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»). До получения квартиры им выплачивается денежная компенсация за аренду жилья.

    В договор найма включаются члены семьи нанимателя, которые вселяются вместе с ним: супруг, дети, родители. Право пользования квартирой у них сохраняется только на срок действия договора.

    Документы, необходимые для получения служебного жилья

    Точный перечень устанавливается ведомственным или региональным порядком. Как правило, понадобятся:

    • заявление или рапорт о предоставлении служебного жилья;

    • ходатайство работодателя (если предусмотрено порядком);

    • паспорт заявителя и паспорта совершеннолетних членов семьи;

    • свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке;

    • СНИЛС заявителя и членов семьи;

    • копия трудового договора, служебного контракта или приказа о назначении на должность;

    • выписка из ЕГРН о правах заявителя и членов семьи на объекты недвижимости;

    • документ о регистрации по месту жительства (выписка из домовой книги или единый жилищный документ);

    • справка о составе семьи – для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств выдается по месту службы.

    Сведения из ЕГРН и данные о регистрации жилищные органы во многих регионах запрашивают самостоятельно через систему межведомственного взаимодействия. Рекомендуется заранее уточнить в отделе кадров или жилищной комиссии, какие документы необходимо принести лично.

    Региональные особенности

    Регионы и муниципалитеты сами определяют, каким работникам выделяется жилье из их фонда, нормы площади и условия, при которых служебная квартира может перейти к работнику на постоянной основе. Поэтому условия в соседних субъектах могут заметно различаться.

    Служебное жилье в Москве предоставляется работникам органов власти города и городских учреждений – больниц, школ, социальных учреждений, ЖКХ. Порядок использования таких квартир регулирует постановление Правительства Москвы от 5 августа 2008 года № 711-ПП, а заявления рассматривает Департамент городского имущества (ДГИ).

    Особенности Москвы:

    • если служебную квартиру предоставили до 1 марта 2005 года, а работник проработал в бюджетных организациях Москвы или России не менее 10 лет, с ним заключается договор социального найма, после чего квартиру можно приватизировать. При меньшем стаже это возможно, если работник вышел на пенсию по старости, организация, предоставившая жилье, ликвидирована, работник получил инвалидность I или II группы из-за трудового увечья или профессионального заболевания либо умер (в этом случае договор заключается с членами его семьи);

    • если квартиру предоставили в период с 1 марта 2005 года по 20 октября 2009 года, с жильцом заключается договор коммерческого найма независимо от стажа;

    • если квартиру предоставили после 20 октября 2009 года, договор коммерческого найма возможен при стаже не менее 10 лет и проживании в квартире не менее 5 лет. Для таких квартир предусмотрен и выкуп по договору купли-продажи: заявление подается через услугу «Выкуп жилья, предоставленного городом» на mos.ru;

    • для отдельных категорий, например очередников с тремя и более детьми или ребенком-инвалидом, требования мягче: стаж не менее 5 лет и проживание не менее 2,5 года;

    • договор коммерческого найма заключается на 5 лет с гарантированным продлением при надлежащем исполнении обязательств; квартира перестает зависеть от места работы, но приватизировать ее нельзя;

    • постановление № 711-ПП несколько раз менялось, в том числе в 2026 году, поэтому актуальные условия для конкретной квартиры рекомендуется уточнять в ДГИ.

    В Московской области категории работников, которым предоставляются служебные помещения из фонда региона, перечислены в Законе Московской области от 28 декабря 2006 года № 257/2006-ОЗ. Медикам и педагогам в Подмосковье также доступна программа «Социальная ипотека» и компенсация расходов на аренду жилья для отдельных должностей.

    В сельской местности и малых городах многие муниципалитеты привлекают врачей и учителей служебным жильем с условием о передаче квартиры в собственность после отработки определенного срока, чаще всего 10 лет. Такие условия закрепляются в муниципальных положениях о специализированном жилищном фонде, поэтому рекомендуется изучить этот документ до заключения договора найма.

    Можно ли остаться жить в служебной квартире после увольнения

    Согласно части 3 статьи 104 ЖК РФ, прекращение трудовых отношений, увольнение со службы или с должности – основание для прекращения договора найма служебного жилья. После этого наниматель и члены его семьи обязаны освободить квартиру. При отказе выселение из служебного жилья проводится в судебном порядке без предоставления другого жилья (часть 1 статьи 103 ЖК РФ). Выселить без решения суда нельзя.

    Кроме увольнения, договор может быть расторгнут досрочно по требованию наймодателя через суд, если наниматель:

    • не вносит плату за жилье и коммунальные услуги более 6 месяцев;

    • разрушает или портит квартиру;

    • систематически нарушает права и законные интересы соседей;

    • использует жилье не по назначению.

    Наниматель вправе расторгнуть договор в любое время по своей инициативе. Договор прекращается также при утрате (разрушении) квартиры и, как правило, при переходе права собственности на нее к другому лицу.

    Часть 2 статьи 103 ЖК РФ запрещает выселять без предоставления другого жилья следующие категории граждан:

    • членов семей военнослужащих, должностных лиц, сотрудников органов внутренних дел, ФСБ, таможенных органов, противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей;

    • пенсионеров по старости;

    • членов семьи работника, которому было предоставлено служебное жилье и который умер;

    • инвалидов I или II группы, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья по вине работодателя или профессионального заболевания;

    • инвалидов из числа военнослужащих, ставших инвалидами I или II группы вследствие ранения, контузии или увечья при исполнении обязанностей военной службы либо вследствие заболевания, полученного в период службы;

    • семьи, в составе которых есть дети-инвалиды или инвалиды с детства.

    Защита действует при двух условиях: гражданин не является нанимателем жилья по договору социального найма или собственником жилья (а также членом семьи такого нанимателя или собственника) и состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении.

    Дополнительные гарантии предусмотрены для тех, кто получил служебное жилье до 1 марта 2005 года, то есть до вступления в силу действующего Жилищного кодекса. По статье 13 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ их нельзя выселить без предоставления другого жилья, если они состоят на учете нуждающихся или имеют право на такой учет и подпадают под категории, которые защищал прежний Жилищный кодекс РСФСР. В их числе, в частности, работники, проработавшие на предприятии или в учреждении, предоставившем жилье, не менее 10 лет, и одинокие родители с несовершеннолетними детьми.

    Отдельные гарантии установлены для военнослужащих:

    • с 2023 года члены семей военнослужащих, направленных для прохождения службы в районы, перечень которых определяет Правительство РФ (в том числе в связи со специальной военной операцией), сохраняют право пользования служебным жильем по прежнему месту службы, а при найме жилья – компенсацию за аренду;

    • военнослужащих, признанных нуждающимися в жилье, с общей продолжительностью службы 10 лет и более нельзя без их согласия уволить по достижении предельного возраста, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями без предоставления жилья (статья 23 закона № 76-ФЗ);

    • с 4 августа 2026 года действует Федеральный закон № 298-ФЗ: семьи погибших участников СВО нельзя снять с учета нуждающихся в жилье, если основание для снятия возникло из-за гибели военнослужащего, а семьи, снятые с учета с 24 февраля 2022 года по этой причине, восстанавливаются в очереди по заявлению. Это важно и для защиты от выселения: она действует только для тех, кто состоит на таком учете.

    Если пришло требование освободить квартиру, не стоит сразу съезжать. Сначала нужно проверить две вещи. Первое: не относится ли сам жилец или кто-то из его семьи к категориям, которых нельзя выселить без предоставления другого жилья. Второе: сохраняет ли квартира статус служебной. Для этого стоит запросить выписку из ЕГРН и копию решения собственника о включении квартиры в служебный фонд. Если квартиру исключили из специализированного фонда, правила выселения из служебного жилья к ней не применяются. Если владелец квартиры подаст в суд, возразить можно документами: справкой о стаже, пенсионным удостоверением, справкой об инвалидности, подтверждением того, что человек стоит в очереди на жилье.

    Как оформить служебную квартиру в собственность

    Приватизация служебного жилья по общему правилу запрещена: статья 4 Закона РФ от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» прямо относит служебные помещения к жилью, не подлежащему приватизации. Исключение сделано для жилищного фонда совхозов и других сельскохозяйственных предприятий в сельской местности.

    Вместе с тем закон разрешает собственнику жилищного фонда – ведомству, региону или муниципалитету – самостоятельно принять решение о приватизации служебной квартиры. Конституционный суд в 2012 году подтвердил право муниципалитетов принимать такие решения. Обязанности передать квартиру у собственника нет, это его право.

    Законные способы получить служебную квартиру в собственность:

    • решение собственника о приватизации служебного жилья – как правило, принимается по заявлению работника при выполнении условий местного положения, например при стаже работы в организации 10 лет и более;

    • исключение квартиры из специализированного фонда («расслужебливание») с последующим заключением договора социального найма и обычной приватизацией;

    • утрата квартирой статуса служебной – например, при передаче дома из ведения государственного предприятия в муниципальную собственность без повторного включения в служебный фонд; само по себе отсутствие записи о статусе в ЕГРН статус не отменяет, нужны законные основания для исключения квартиры из специализированного фонда; в спорных случаях право на заключение договора социального найма устанавливает суд;

    • для бывших общежитий, переданных в ведение органов местного самоуправления, по статье 7 закона № 189-ФЗ применяются правила о договоре социального найма, что открывает возможность приватизации;

    • в Москве – заключение договора социального найма в порядке постановления № 711-ПП для квартир, предоставленных в качестве служебных до 1 марта 2005 года.

    Порядок действий:

    • запросить выписку из ЕГРН и копию решения о включении квартиры в служебный фонд;

    • подать собственнику (в ДГИ, администрацию муниципалитета или жилищный орган ведомства) заявление об исключении квартиры из специализированного фонда или о ее приватизации, приложив документы о стаже и договор найма;

    • после положительного решения заключить договор социального найма;

    • подать заявление о приватизации в уполномоченный орган лично или через МФЦ с согласием всех совершеннолетних членов семьи, зарегистрированных в квартире;

    • зарегистрировать право собственности в Росреестре.

    Решение о приватизации принимается в течение двух месяцев со дня подачи документов (статья 8 закона № 1541-1). Бесплатная приватизация бессрочна, однако воспользоваться ею можно только один раз в жизни. Участие в приватизации в несовершеннолетнем возрасте не лишает права приватизировать жилье повторно после 18 лет.

    Если собственник отказал, хотя работник выполнил условия, установленные региональным или муниципальным актом, отказ можно обжаловать в вышестоящем органе или в суде. Военнослужащие, признанные нуждающимися в жилье, при общей продолжительности службы 20 лет и более могут получить жилье в собственность бесплатно или жилищную субсидию в соответствии с законом «О статусе военнослужащих»; участники накопительно-ипотечной системы (НИС) покупают жилье в ипотеку, которую погашают за счет целевых средств, перечисляемых государством на именной счет военнослужащего.

    Главное о служебном жилье в 2026 году

    • Служебное жилье предоставляется на период работы или службы гражданам, у которых нет жилья в данном населенном пункте.

    • Получить его могут работники органов власти, государственных и муниципальных учреждений и предприятий, военнослужащие и сотрудники силовых ведомств.

    • В отличие от социального найма, служебное жилье нельзя обменять, сдать в поднаем и по общему правилу приватизировать.

    • После увольнения договор найма прекращается, выселение из служебного жилья производится только по решению суда.

    • Пенсионеров по старости, семьи погибших военнослужащих и сотрудников, инвалидов I–II групп из-за трудового увечья, семьи с детьми-инвалидами и ряд других категорий, состоящих на учете нуждающихся, нельзя выселить без предоставления другого жилья.

    • Приватизация служебного жилья возможна только по решению собственника или после исключения квартиры из специализированного фонда.

    • В Москве при стаже 10 лет и более бывшую служебную квартиру, в зависимости от даты ее предоставления, можно оформить по договору социального найма, по договору коммерческого найма на 5 лет с гарантированным продлением или выкупить.

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      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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